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MAİB Başkanı Karavelioğlu: Rusya ile ödeme koridoru açılmalı

Makine sektörünün son 12 aylık ihracatı yüzde 0.9 gerilemeyle 27,8 milyar dolar oldu. MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Rusya ile ödemeler hususunda bir koridor açılırsa, ihracattaki sınırlı düşüşü kapatırız” dedi.

Dünya Gazetesi
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Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) ocak-temmuz döneminde Türkiye'nin makine ihracatı­na ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ilk 7 aylık makine ihraca­tı 15,8 milyar dolar olarak ger­çekleşti.

Geçen yılın aynı dönemi­ne göre yüzde 2,2 olarak görü­len düşüş, 27,8 milyar dolara ulaşan son 12 ayın ihracatın­da yüzde 0,9 olarak hesaplan­dı. Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artış ya­kalayan sektör, gerçekleştirdi­ği bu atakla hazirandaki gerile­meden doğan farkı kapattı.

Kilogram başına ihracat 7,4 dolar

Küresel resesyon kaygıları­nın devam ettiği bu dönemde önceki yıl verilerine yaklaşan makineciler, kilogram başına ortalama ihracatını 7,4 dolar ile Türkiye genel ortalaması­nın 5 katına çıkardı. Sektör, Al­manya ve Rusya'nın ardından en fazla ihracat yapılan ABD'de yüzde 11,1 düzeyinde bir yükse­liş yakaladı.

MAİB Başkanı Kutlu Karave­lioğlu, dünya genelinde faizle­rin tepe noktasına ulaştığı son 12 aylık dönemde ihracattaki düşüşün yüzde 0,9 seviyesinde kalmasını olumlu bulduklarını söyledi. Karavelioğlu, “Bu veri bizim uluslararası rekabet gü­cümüzü gösteriyor" dedi.

Rusya ile ilgili ticarete de de­ğinen Karavelioğlu, "Eğer Rus­ya'ya yönelik yaptırımlar tica­ri ilişkilerimizi sınırlamasa ve geride kalan 7 ayda bu ülkedeki rakamlarımız 240 milyon dolar eksi yazmasa, bu dönemdeki ih­racatımız geçen yıl ulaştığımız 16,1 milyar dolarlık sonuçları yakalamış olacaktı. Rusya ile si­vil amaçlı ticaretin devamı için ödemeler hususunda bir kori­dor açılması talebimiz karşılık bulursa, toplam ihracatımızda­ki sınırlı düşüşü kapatabiliriz" diye konuştu.

Makinede kayıt dışılık yüzde 23,7

Kutlu Karavelioğlu, Türki­ye’de imalat sanayiinin gün­cel sorunlarının tespiti ve çö­züm önerileri konusunda ma­kine sektörünün tecrübesine başvurulmasının yerinde ola­cağını söyledi. Karavelioğlu, “Bize göre yatırım ortamını iyileştirecek unsurlardan biri kayıt dışı ile mücadeledir. Ma­kine sektörü genelinde kayıt dışılık oranı yüzde 23,7 sevi­yelerinde. Rekabetçiliğimi­zi ve ölçeklerimizi olumsuz etkileyen kayıt dışı çalışan fir­malara yönelik atılacak adım­ları bekliyoruz” dedi.