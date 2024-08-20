MAİB Başkanı Karavelioğlu: Rusya ile ödeme koridoru açılmalı

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) ocak-temmuz döneminde Türkiye'nin makine ihracatı­na ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ilk 7 aylık makine ihraca­tı 15,8 milyar dolar olarak ger­çekleşti.

Geçen yılın aynı dönemi­ne göre yüzde 2,2 olarak görü­len düşüş, 27,8 milyar dolara ulaşan son 12 ayın ihracatın­da yüzde 0,9 olarak hesaplan­dı. Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artış ya­kalayan sektör, gerçekleştirdi­ği bu atakla hazirandaki gerile­meden doğan farkı kapattı.

Kilogram başına ihracat 7,4 dolar

Küresel resesyon kaygıları­nın devam ettiği bu dönemde önceki yıl verilerine yaklaşan makineciler, kilogram başına ortalama ihracatını 7,4 dolar ile Türkiye genel ortalaması­nın 5 katına çıkardı. Sektör, Al­manya ve Rusya'nın ardından en fazla ihracat yapılan ABD'de yüzde 11,1 düzeyinde bir yükse­liş yakaladı.

MAİB Başkanı Kutlu Karave­lioğlu, dünya genelinde faizle­rin tepe noktasına ulaştığı son 12 aylık dönemde ihracattaki düşüşün yüzde 0,9 seviyesinde kalmasını olumlu bulduklarını söyledi. Karavelioğlu, “Bu veri bizim uluslararası rekabet gü­cümüzü gösteriyor" dedi.

Rusya ile ilgili ticarete de de­ğinen Karavelioğlu, "Eğer Rus­ya'ya yönelik yaptırımlar tica­ri ilişkilerimizi sınırlamasa ve geride kalan 7 ayda bu ülkedeki rakamlarımız 240 milyon dolar eksi yazmasa, bu dönemdeki ih­racatımız geçen yıl ulaştığımız 16,1 milyar dolarlık sonuçları yakalamış olacaktı. Rusya ile si­vil amaçlı ticaretin devamı için ödemeler hususunda bir kori­dor açılması talebimiz karşılık bulursa, toplam ihracatımızda­ki sınırlı düşüşü kapatabiliriz" diye konuştu.

Makinede kayıt dışılık yüzde 23,7

Kutlu Karavelioğlu, Türki­ye’de imalat sanayiinin gün­cel sorunlarının tespiti ve çö­züm önerileri konusunda ma­kine sektörünün tecrübesine başvurulmasının yerinde ola­cağını söyledi. Karavelioğlu, “Bize göre yatırım ortamını iyileştirecek unsurlardan biri kayıt dışı ile mücadeledir. Ma­kine sektörü genelinde kayıt dışılık oranı yüzde 23,7 sevi­yelerinde. Rekabetçiliğimi­zi ve ölçeklerimizi olumsuz etkileyen kayıt dışı çalışan fir­malara yönelik atılacak adım­ları bekliyoruz” dedi.