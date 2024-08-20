MAİB Başkanı Karavelioğlu: Rusya ile ödeme koridoru açılmalı
Makine sektörünün son 12 aylık ihracatı yüzde 0.9 gerilemeyle 27,8 milyar dolar oldu. MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Rusya ile ödemeler hususunda bir koridor açılırsa, ihracattaki sınırlı düşüşü kapatırız” dedi.
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) ocak-temmuz döneminde Türkiye'nin makine ihracatına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ilk 7 aylık makine ihracatı 15,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 olarak görülen düşüş, 27,8 milyar dolara ulaşan son 12 ayın ihracatında yüzde 0,9 olarak hesaplandı. Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artış yakalayan sektör, gerçekleştirdiği bu atakla hazirandaki gerilemeden doğan farkı kapattı.
Kilogram başına ihracat 7,4 dolar
Küresel resesyon kaygılarının devam ettiği bu dönemde önceki yıl verilerine yaklaşan makineciler, kilogram başına ortalama ihracatını 7,4 dolar ile Türkiye genel ortalamasının 5 katına çıkardı. Sektör, Almanya ve Rusya'nın ardından en fazla ihracat yapılan ABD'de yüzde 11,1 düzeyinde bir yükseliş yakaladı.
MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, dünya genelinde faizlerin tepe noktasına ulaştığı son 12 aylık dönemde ihracattaki düşüşün yüzde 0,9 seviyesinde kalmasını olumlu bulduklarını söyledi. Karavelioğlu, “Bu veri bizim uluslararası rekabet gücümüzü gösteriyor" dedi.
Rusya ile ilgili ticarete de değinen Karavelioğlu, "Eğer Rusya'ya yönelik yaptırımlar ticari ilişkilerimizi sınırlamasa ve geride kalan 7 ayda bu ülkedeki rakamlarımız 240 milyon dolar eksi yazmasa, bu dönemdeki ihracatımız geçen yıl ulaştığımız 16,1 milyar dolarlık sonuçları yakalamış olacaktı. Rusya ile sivil amaçlı ticaretin devamı için ödemeler hususunda bir koridor açılması talebimiz karşılık bulursa, toplam ihracatımızdaki sınırlı düşüşü kapatabiliriz" diye konuştu.
Makinede kayıt dışılık yüzde 23,7
Kutlu Karavelioğlu, Türkiye’de imalat sanayiinin güncel sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri konusunda makine sektörünün tecrübesine başvurulmasının yerinde olacağını söyledi. Karavelioğlu, “Bize göre yatırım ortamını iyileştirecek unsurlardan biri kayıt dışı ile mücadeledir. Makine sektörü genelinde kayıt dışılık oranı yüzde 23,7 seviyelerinde. Rekabetçiliğimizi ve ölçeklerimizi olumsuz etkileyen kayıt dışı çalışan firmalara yönelik atılacak adımları bekliyoruz” dedi.