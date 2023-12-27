Makarna ihracatında kilogram ortalaması 0,64 dolara yükseldi
Hububat sektörünün önde gelen ihraç kalemlerinden makarnada kilogram başına ortalama 0,64 dolar seviyesinde bulunuyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden bu yılın ilk 9 ayı sonunda hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ihracatı 2,8 milyar dolar oldu. Güneydoğu'nun toplam ihracatının üçte birini gerçekleştiren hububatçılar, aylık 300 milyon dolar ihracat ortalamasını aşarak bölge ihracatındaki liderliğini korudu. 9 aylık dönemde sektörün ihracatını miktar bazında yüzde 31,2 yükselten bölgedeki işletmeler ihracat gelirlerini ise yüzde 8,6 oranında artırmayı başardı. Bu dönemde en fazla ihraç edilen ürünler makarna, buğday unu ve bitkisel yağlar oldu. Bölgenin aynı dönemdeki makarna ihracatı 450 milyon doları geçti.
Dünyanın en büyük makarna ihracatçılarından biri olan Türkiye'nin bu alandaki önde gelen markaları Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteriyor. Makarna ithal etmek isteyen ülkeler için Türkiye, coğrafi konumu ile öne çıkıyor. Yine ülkemizin sahip olduğu kaliteli buğdayı yüksek teknolojili tesislerde işleyerek rekabetçi fiyatlarla ihraç edebilen bir ülke konumunda bulunuyor. Bu alandaki en güçlü rakibimiz İtalyanlar, Avrupa’daki ve bölgenin önemli tedarikçisi Kanada’daki kuraklık ve kötü hava koşulları nedeniyle bir süredir makarnalık buğday bulmakta zorlanıyor. Dünyaca ünlü İtalyan markaları çareyi Türkiye'den durum buğdayı ithalatında arıyor. Küresel gıda arzında önemli bir yeri olan Türkiye’nin toplam makarna ihracatının yüzde 65’ten fazlasını durum buğdayının ana vatanı Güneydoğu’da faaliyet gösteren işletmeler yapıyor. Bölgede işlenen ürünlere farklı coğrafyalardan büyük talep oluyor. Güneydoğu’da ayda ortalama makarna ihracatı 50 milyon dolar gelir sağlıyor.