Diş kliniklerinin havası değişecek

Diş kliniklerinde kompresörler, diş hekimlerinin işlem sırasında kullanacakları temiz ve basınçlı havayı sağlamak için kritik bir rol oynuyor. ISO 8573-1 Class 0 sertifikalı ‘ilk üretici’ olan Atlas Copco, diş kliniklerine mutlak basınçlı hava saflığı sağlıyor. Atlas Copco LFxD serisi dental yağsız hava kompresörleri ve G serisi yağlı vidalı kompresörleri, diş klinikleri ve laboratuvarlarda fark yaratıyor.

Ar-Ge merkezinde geliştirdiği üstün teknolojiye sahip ürünleri ve çevreye duyarlı çözümleriyle öne çıkan Atlas Copco Kompresör Tekniği, farklı ihtiyaçlara özel geliştirdiği çözümleriyle güvenilirliğini ve liderliğini sürdürüyor. Yenilikçi mühendislik yaklaşımını, diş klinikleri ve laboratuvarına özel geliştirdiği çözümlerine de yansıtan marka, sağlık, performans, verimlilik ve tasarrufu bir arada sunuyor.

“Sessiz ve Kompakt: Atlas Copco’nun Yeni Nesil Kompresörleri”

Yağsız ve Temiz Hava: LFxD Serisi

Atlas Copco LFxD serisi kompresörleri %100 yağsız hava teknolojisiyle diş klinikleri ve laboratuvarlar için temiz ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlıyor. Dayanıklı bileşenleri ile uzun ömür ve sürekli performans sunarak hem hasta sağlığını hem de diş hekimliği ekipmanlarının performansını destekliyor.

Kompakt tasarımı ve entegre hava kurutucu özelliği sayesinde, sınırlı alanlarda bile etkin bir çözüm olan, düşük gürültü seviyesi ile dikkat çeken LFxD serisi, hasta ve çalışan konforunu ön planda tutuyor. Enerji tasarruflu motor ve bileşenleriyle çevre dostu bir çözüm olarak dikkat çekerken, maliyet avantajı da sağlıyor.

CAD/CAM Makineleri için G Serisi Vidalı Kompresörler

Farklı ihtiyaç ve önceliklere uygun çözümler üreten Atlas Copco tarafından CAD/CAM makineleri gibi hassas uygulamalar için geliştirilen G serisi vidalı kompresörler, güçlü performansı ve uzun ömrüyle dikkat çekiyor. CAD/CAM makinelerinin kesintisiz ve verimli çalışmasını garanti altına alan, güvenilir ve sürekli hava akışı sağlayan kompresörler, sessiz çalışma özelliğiyle de öne çıkıyor. Enerji tasarruflu motorlar ve yenilikçi tasarımları ile G serisi hem çevre dostu çözümler sunuyor hem de işletme maliyetlerini düşüyor.