“Mitsubishi Electric, CNC makinesi üretiminde yerli makine üreticilerini destekliyor”

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Mekatronik CNC Departman Müdürü Hakan Aydın, CNC pazarına sundukları M8V ürünü hakkında bilgiler paylaştı.

Mitsubishi Electric Türkiye, M8 CNC serisinin yeni versiyonu olan M8V serisini yakın zamanda tanıtmıştı. Ürünün Mitsubishi Electric ve sektör için önemini anlatır mısınız? Teknik detaylarını bir önceki nesil ile kıyaslayarak bizimle paylaşır mısınız?

Mitsubishi Electric olarak 7 Mart 2024 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz “Shaping The Future” temalı lansmanda M8 serisinin güncellenmiş versiyonu olan M8V CNC serisini iş ortaklarımıza anlatma fırsatı bulduk. Dünya çapında tanıtımı ilk olarak Temmuz 2021 tarihinde yapılan M8V CNC serimizi, Ocak 2022 itibarı ile sektör uzmanlarının kullanımına sunmuştuk. Yeni M8V serisi; başta CNC işleme merkezleri, CNC tornalar ve CNC lazer makineleri olmak üzere sanayinin farklı faaliyet alanlarındaki profesyonellerin işlerini kolaylaştırıyor. M8 serisinin devamı niteliğinde olan M8V CNC serisi, üreticilere daha hızlı ve verimli çalışma imkânı sunarak, daha yüksek üretkenlik ve kârlılık sağlıyor.

Mitsubishi Electric olarak dünyanın en büyük CNC üreticileri arasındayız. İşletmelere yeni bir dünyanın kapılarını açan önemli avantajlarla donatılan M8V CNC serisi, standart olarak sunulan sürükle bırak ile kullanım, çoklu dokunma teknolojisi, WLAN kablosuz ağ özellikleri, önceki serilere oranla daha yüksek hız ve yüzey hassasiyeti gibi yeni nesil teknolojilere ve özelliklere sahip. CNC için özel olarak tasarlanan CPU, yenilikçi OMR-CC kontrol teknolojisi ve otomatik kesme yükü/ilerleme kontrolü sayesinde hem yüksek hassasiyet sağlıyor hem de çevrim sürelerini %12’ye kadar iyileştiriyor. Akıllı fabrikaların ve Sanayi 4.0’ın zorunlu bir ihtiyaç haline geldiği günümüzde; kolay ağ bağlantısı, direkt robot kontrolü ve Remote4u gibi teknolojileri standart olarak sunan bu seri, CAM kaynaklı takım yolu hatalarını bir önceki seriye kıyasla yaklaşık %15 oranında daha fazla otomatik olarak tolere edebiliyor. Bunun yanı sıra yeni seri, bir önceki nesle göre iki katına kadar çıkan önden okuma blok sayıları ile metal işlemede daha yüksek hız, yüksek hassasiyet, yüksek yüzey kalitesi, daha uzun takım ömürleri ve daha kısa çevrim sürelerini birlikte sunuyor.

Yeni M8V serisinin tanıtımlarında kullanım kolaylığına vurgu yapıldı. Bununla ilgili öne çıkan özellikleri tekrar belirtir misiniz?

M8V CNC serisinin yeni sezgisel tasarımı sayesinde, özellikle yüzey kalitesini etkileyen kesim şartları parametrelerinin çok daha kolay ayarlanabilmesi mümkün oluyor. Ayrıca iş parçası programı ve takım yönetimi gibi sıklıkla yapılan işlemler de çok daha hızlı ve kolay gerçekleştirilebiliyor.

Yenilikçi kontrol teknolojimiz sayesinde, dünya çapında olduğu gibi Türkiye’de de yüksek ürün kalitesi ve mühendislik hizmetlerini sanayi ile buluşturuyoruz. M8V CNC serisi, esneklik ve işlevselliğin yanı sıra yeni teknolojilerle entegre olarak, üreticilere daha hızlı ve verimli çalışma imkânı sunuyor. Böylece daha yüksek üretkenlik ve kârlılık sağlıyor.

Mitsubishi Electric dünyanın en büyük CNC üreticileri arasında yer alıyor. Bildiğimiz kadarı ile AR-GE’ye ve yenilikçi çözümlere yatırımlarınızda öncelik veriyorsunuz. Burada Mitsubishi Electric ekosisteminde CNC ürünlerinizden ve çözümlerinizden genel hatlarıyla bahseder misiniz? Türkiye özelinde nasıl bir yol haritanız var?

Mitsubishi Electric Fabrika otomasyon sistemleri olarak, endüstriyel otomasyon alanında pek çok ihtiyacı karşılayacak geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz.

Bu yelpazenin önemli bir parçası olan, Mitsubishi Electric Mekatronik CNC ürünleri ile de dünya genelinde birçok önemli CNC makine üreticisine ve sektöre değer katacak çözümler sağlıyoruz.

Türkiye’deki çalışmalarımızı iki ana başlık altında özetleyebiliriz. Bunlardan ilki, yurt dışından ithal edilen Mitsubishi Electric CNC ürünleriyle donatılmış CNC makinelerine servis ve yedek parça hizmetleri sağlamak. İkincisi ise Türkiye’de faaliyet gösteren CNC makine imalatçılarının ürettikleri CNC makineleri için CNC kontrol ünitesi, motor ve sürücü gibi gerekli donanımları sağlamak, projelendirmek ve devreye almak.

Müşteri memnuniyetinin en önemli parametre olduğu hizmet anlayışımız ile satış öncesinde ve sırasında olduğu kadar satış sonrası hizmetlerde de titiz ve kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Son olarak yaptığımız CNC Refurbishment Center yatırımımızın ise müşteri memnuniyetine, Türkiye sanayisinin potansiyeline ve iş ortaklarımız ile planladığımız uzun vadeli stratejik hedeflerimize olan inancımızı yansıttığını düşünüyorum.

Türkiye’de üretilen CNC makineleri ve teknolojilerinin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

CNC makineleri, 5-10 sene sonra üretimdeki önemini korumakla birlikte daha da ileri teknolojilerle geliştirilerek üretim hatlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek. Ülkemizdeki değerli makine üreticilerinin 5-10 yıl içinde en azından yerel pazarda ihtiyacın önemli bir bölümünü karşılayacak üretim kapasitesine yeni teknolojileri de ekleyerek ulaşacakları bir dönemi yaşayacağımızı öngörebiliyoruz. Mitsubishi Electric olarak biz de yenilikçi kontrol teknolojimiz; yüksek kalite, kullanılabilirlik ve ağ haberleşmesi esasına dayanan CNC teknolojilerimizle dünya çapında olduğu gibi Türkiye’de de yüksek ürün kalitesini sanayi ile buluşturmaya devam edeceğiz.

Türkiye’de yeni açılan ve etkinliği artarak sürecek bir merkezden bahsetmek istiyorum. Mitsubishi Electric CNC Refurbishment Center. Bu merkez hakkında bilgi verir misiniz?

Sürdürülebilirlik, Mitsubishi Electric olarak bizim çok önemsediğimiz bir konu. Bu bağlamda genel merkez binamızda devreye aldığımız Mitsubishi Electric CNC Refurbishment Center, arızalı ürünlerin yeni ürün koşullarında yenilenerek dolaşıma sokulmasını sağlayacaktır. Sürdürülebilirlik, yani daimî olma yeteneği, gezegenimizin geleceği açısından çok kritik bir konu ve Mitsubishi Electric de global çevre politikalarıyla bu konuda sergilediği bakış açısını ortaya koyuyor, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çevre dostu çözümler üretiyor.

Son olarak ülkemiz Eylül ayında sektör için önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. 30 Eylül- 5 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenecek MAKTEK Avrasya 2024 Fuarı ile ilgili olarak neler düşünüyorsunuz?

8. kez düzenlenecek olan MAKTEK fuarı, zamanla uluslararası bir nitelik kazanmış, ülkemiz sanayisi için en önemli fuarlardan biridir. Her MAKTEK fuarında olduğu gibi bu fuarda da hemen hemen her stantta Mitsubishi Electric CNC ürünleriyle donatılmış CNC tezgâhları sergilenecek. Bizler hem iş ortaklarımızı yerinde desteklemek hem sponsor olduğumuz etkinliklerde yer almakhem de yurtdışından gelecek profesyonel meslektaşlarımızı Türk sanayicileri ile buluşturmak için fuar boyunca orada olacağız.