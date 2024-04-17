“Marble İzmir Fuarı, Türk doğaltaş sektörü için bir milattır”

Özlem SARSIN

Doğal taş sektörünün son yıllarda Türkiye’nin ihracatında kayda değer ticari başarılar elde ettiğinin altını çizen Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı ise doğal taş sektörünün gelişimine verdiği destekle her zaman sektörün itici gücü olmaya devam edecek” dedi.

“İş hacmini büyüten bir fuardan söz ediyoruz”

Türk doğal taş sektörünün fuarcılık yolculuğu hakkında bilgiler de veren Alimoğlu, 1989 yılında İzmir Enternasyonal Fuarı bünyesinde İzmir Mermer Günleri etkinliğiyle başlayan fuar yolculuğunun, 1990 ve 1991 yıllarında İEF bünyesinde Mermer Sevgi Yolu’nda devam ettiğini anlattı.

EMİB olarak 1993 yılında Almanya’nın Nürnberg şehrinde düzenlenen Stone+tech Fuarı’na ilk kez Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu gerçekleştirdiklerinden söz eden Alimoğlu, bu katılım öncesinde doğal taş ihracatçılarına stant tasarımı, pazarlama, maliyet çıkarma başlıklarında 2 ay süren bir eğitim verdiklerini ve doğal taş sektörünü fuara hazırladıklarını aktardı. 1995 yılında 77 milyon dolar ihracatı olan Türk doğal taş sektörünün, Marble İzmir Fuarı’nın da itici gücüyle günümüzde 2 milyar dolar ihracat potansiyeline ulaştığına dikkat çeken Alimoğlu, Marble Fuarı’nın Türk doğal taş sektörünü büyütürken, İzmir’de fuarcılık sektörünün gelişimine önemli katkılar sağladığını kaydetti.

“İzmir’e her yıl 100 milyon dolar katma değer sağlıyor”

Marble Fuarı’nın düzenlendiği tarihlerde İzmir ekonomisine can suyu olmaya başladığına da işaret eden İbrahim Alimoğlu; oteller, restoranlar, ulaşım hizmetleri, çiçekçiler başta olmak üzere onlarca sektörün iş hacmini artırdığını ifade etti.

Fuarın her yıl İzmir ekonomisine 100 milyon doların üzerinde bir katma değer sağlar hale geldiğini vurgulayan Alimoğlu, Kültürpark Sevgi Yolu’nda başlayan Marble İzmir Fuarı yolculuğunun, 2015 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 330 bin metrekare alana sahip Türkiye'nin en büyük ve modern fuar alanını İzmir’e kazandırmasını beraberinde getirdiğini kaydetti. Fuar İzmir’de Marble İzmir Fuarlarını düzenlemeye devam ettiklerini belirten Alimoğlu, EMİB olarak Marble Fuarı yanında, 2024 yılında Güney Kore’de ve Çin’de iki fuarın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’na imza attıklarını kaydetti.

Yıllık 1,5 milyar dolar doğal taş ithalatı yapan Güney Kore’de binalarda, prestijli yapılarda Türk doğal taşlarının daha fazla kullanılması için, 21-24 Şubat tarihlerinde Seul’de düzenlenen Korea Build Week 2024 KINTEX Fuarı’na 10 firmayla Milli Katılım Organizasyonu yaptıklarını anlatan Alimoğlu, şunları kaydetti: “Bu yıl Güney Kore’deki KINTEX Fuarı’na ilk kez milli katılım organizasyonu yaparken; Güney Kore Uluslararası Müteahhitler Birliği, Kore Doğal Taş Birliği, Kore İthalatçılar Birliği ile çok verimli toplantılar yaptık.

Güney Kore’de çok faydalı bir hafta geçirdik. Fuar sırasında çok sayıda ziyaretçiyle firmalarımız iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Güney Kore’den sonraki durağımız, 2023 yılında 432 milyon dolarlık doğal taş ihracatıyla lider ihraç pazarımız Çin oldu. Xiamen Uluslararası Taş Fuarı’na milli katılım organizasyonumuzla 56 firmamız katılırken, bireysel katılan firmalarımızla Türkiye’den toplam 88 firmamız Çin’e doğal taş ihracatımızı artırmak için pazarlama faaliyetlerini sürdürdü.”

“Alım heyetleriyle yeni ticari bağlantılar hedefliyoruz”

Bu yıl 29’uncu kez düzenlenen Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda Türk doğal taş sektörü olarak dünyanın dört bir tarafından gelecek ithalatçılarla buluşacaklarını söyleyen İbrahim Alimoğlu, EMİB’in Almanya, Fransa, Danimarka, Özbekistan, Güney Kore, Suudi Arabistan, Endonezya ve Nijerya’dan 25 ithalatçının katılımıyla düzenleyecekleri “Alım Heyeti Organizasyonu”yla yeni ticari bağlantıların artmasına zemin hazırlayacaklarını ifade etti. Alimoğlu, fuara katılımı maksimum düzeye çıkarmak için EMİB’in 2023 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısını 16 Nisan 2024 Salı günü düzenleme kararı aldıklarından söz etti.

Yılı bitirmeden Endonezya ve Avustralya başta olmak üzere uzak ülkelerle de ticaret ve alım heyetleri düzenlemek için çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Alimoğlu, “Yılın başında Suudi Arabistan’a sektörel ticaret heyeti yaparken, 6-8 Şubat 2024 tarihleri arasında Londra Business Design Center’da düzenlenen Surface Design Show Fuarında stand açarak Türk doğal taşlarının İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerindeki mimarlar, iç mimarlar, tasarımcılar ve ithalatçılar tarafından daha fazla tercih edilmesi için çaba gösterdik” ifadelerini kullandı.