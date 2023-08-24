Market sayısındaki artış esnafı zorluyor

Müjde DEMİR

Ulusal zincir market sayılarındaki kontrolsüz artış karşısında yerel marketlerin güç kaybettiğini söyleyen Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 7 No’lu Perakende Gıda ve Muhtelif Ticaret Meslek Komite Başkanı Ahmet Dülek, ulusal zincir marketlerdeki artıştan dolayı esnafın ciddi kayıplar yaşadığını belirterek, Mersin halkının ve yerel yönetimlerin yerel marketlere daha çok destek vermesi gerektiğini söyledi.

Ulusal zincir marketlerin, sözde esnafı korumak adına yaptığı indirimlere son vermesi gerektiğini dile getiren Ahmet Dülek, “Ulusal zincir marketler reklam broşürleri hazırlayarak fiyatı 200 TL olan bir ürünü 150 TL’ye düşürüyor. Bu fiyat indirimlerini destekleyen ise ulusal zincir marketlere üretim yapan fabrikalardır. Bu durum perakendeci esnafı zor duruma düşürüyor. Perakendeci esnafın ayakta kalabilmesi için her mahalleye birden fazla zincir market açılmamalı ve ruhsat verilmemelidir” dedi.

MTSO, Perakende Zirvesi yapmaya hazırlanıyor

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası perakende sektörünün ilgili komiteleri bir araya gelerek, güncel gelişmeleri sektöre ulaştırmayı hedefledikleri ‘1. Mersin Perakende Zirvesi’ni ekim ayında yapmaya hazırlanıyor.

MTSO Perakende Gıda ve Muhtelif Ticaret Meclis Üyesi ve Hasancaoğlu Sarnıç Gıda San. ve Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İshak Mehmet Hasancaoğlu, rekabet koşullarının eşitsizliği, ulusal zincir marketlerin agresif yayılması ve pandemi sonrası tüketici davranışlarındaki değişikliklerin perakendeci esnafını güç duruma düşürdüğünü belirterek, “Tam bu sorunların ortasında olduğumuz bir dönemde MTSO’nun gerçekleştireceği Mersin 1. Perakende Zirvesi bizim gibi yerel perakendeciler için sorunların tespit edilmesi, tüketici davranışlarının ne yönde değiştiği, yerel perakendecilikte yeni trendlerin neler olduğu, dijitalleşme ve e- ticaret ile birlikte nasıl bir gelişim sergileneceği başlıklarında önemli bir farkındalık yaratacaktır” diye belirtti.

Zirve programı hakkında da bilgi veren Hasancaoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu yıl ekim ayı içerisinde yapılacak olan Mersin 1. Perakende Zirvesi’nde; yerel perakende başarı örneklerinin sunulması ve hangi yeni trendleri kullandıkları ve işlerinde nasıl bir değişime sebep olduğu gibi konulara yer vereceğiz. Bu etkinlik ile biz yerel perakendecilere farklı bir bakış açısı katacağına inanıyorum.”