'Marmaris Boat Show' 10 Ekim'de başlıyor
Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü ve Marmaris Ticaret Odası'nın işbirliğiyle Netsel Marina Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek 'Marmaris Boat Show' fuarına yaklaşık 50 şirket ve 100 marka katılacak.
AA
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen, deniz araçları, yat ekipmanları ve aksesuarlarının yer alacağı 'Marmaris Boat Show' fuarı, 10 Ekim'de başlayacak.
50 şirket ve 100 markanın katılacağı, denizcilik sektörünün farklı kollarının tanıtımının yapılacağı fuarda, stant ve sergiler açılacak, film gösterimi, söyleşi, oturumlar ile sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek.
Ziyaretçilerin ücretsiz gezebileceği 'Marmaris Boat Show' 13 Ekim'de sona erecek.