“Mersin iş dünyasını iklim değişimine hazırlayacağız”
İklim değişikliğine uyum çalışmalarının MTSO’nun stratejik hedefleri arasında yer aldığını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, “Önce farkındalık, sonra eğitim modülleri ve daha sonra saha uygulamalarıyla, Mersin iş dünyasını iklim değişikliğine uyum anlamında en iyi şekilde hazırlayacağız” dedi.
Proje ortakları arasında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) da bulunduğu Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin (MBB) Climate Change Adaptation Grant Programme (CCAGP) Hibe Programı kapsamında alınan “İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç” Projesi kapsamında “İklim Mersin” toplantısı düzenlendi.
Uygulama yeri Mersin ve Barselona olan projenin 18 ayda tamamlanması planlanıyor. Projeyle Mersin’de karar vericilerin ve yerel aktörlerin iklim değişikliğinde azaltım ve uyuma yönelik kapasitelerinin artırılması ve Mersin’de iklim değişikliğinde azaltım ve uyuma yönelik konularda halkın bilinçlendirilmesi hedefleniyor.
Toplantının açılışında konuşan MBB Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, “İklim değişikliği küresel bir sorun. Etkili bir mücadele için bireylerin topluluk ve hükümetlerin ortak hareket etmesi gerekmekte” derken; Çevre ve Koruma Kontrol Daire Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, “Bu bir ekip işi, sadece yerel yönetimlerin üstesinden gelebileceği bir konu değil” dedi. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kıdemli Başuzmanı Doç. Dr. Haldun Kara, TÜBİTAK olarak iklim konusunda yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi paylaşırken MedCities Genel Sekreteri Josep Canals, “Birbirimizden öğrenip deneyimlerimizi paylaşacağımız önemli bir projeye başlıyoruz” ifadelerini kullandı.
“İklim değişikliğine uyum, Odamızın stratejik odağı”
Toplantının açılışında dünyanın sayısız sorunla boğuştuğunu ifade eden MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, “Ancak, bir sorunumuz var ki, etki alanının tüm dünya ve insanlığı kapsamasından dolayı; biz bunu önümüzdeki yılların en önemli sorunu olarak görüyoruz” dedi. iklim değişikliğine uyum çalışmalarının odanın stratejik olarak odaklandığı konular arasında yer aldığını kaydeden Çakır, Odanın sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin başında geldiğini dile getirdi.
Ayrım yapmadan, öncelikli sektörlerle başlayarak, kent ekonomisini bu çalışmalara entegre edeceklerini aktaran Çakır şunları söyledi: “Önce farkındalık, sonra eğitim modülleri ve daha sonra saha uygulamalarıyla, Mersin iş dünyasını iklim değişikliğine uyum anlamında en iyi şekilde hazırlayacağız. Bu ortak çalışmayla, etkin bir yol haritası oluşturacağımıza ve bunu tüm topluma yayacağımıza inanıyoruz. Çünkü bu konu, sadece kurumların veya işletmelerin çabasıyla değil, mikro bazda, her bir vatandaşımızın bilinçlenmesi ve her bir hanenin göstereceği çabayla hedefine ulaşacaktır.”
“Ne pahasına olursa olsun denecek bir ekonomiye destek vermeyeceğiz”
Amacın sıfır atığı olan sektörler, çevreyi koruyan bir ekonomi, sağlıklı bir Mersin, yaşanır bir kent oluşturmak olduğunu vurgulayan Başkan Çakır, Mersin’in bu anlamda hem ülkenin hem de dünyanın bu çabasına en çok destek veren kent olacağına inandığını söyledi. Mersin iş dünyası olarak bu dönüşüme hazır olduklarını kaydeden Çakır, “Ne pahasına olursa olsun denecek bir ekonomiye destek vermeyeceğiz. Önlemlerin en önemli destekçisi ve uygulayıcısı olacağız” dedi.