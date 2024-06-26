Mersin, milli sistemlere katkı sağlamaya talip

Türkiye’nin en çok önem verdiği sektörlerin başında savunma sanayi sektörünün olduğunu belirten Mer­sin Tarsus Organize Sanayi Bölge­si (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, bu alanda önemli çalışmalara imza at­mak istediklerini söyledi.

Türkiye’nin savunma sanayi ala­nında dev projelere ihtiyacı olduğu­nu belirten Başkan Tekli, “Türkiye son yıllarda savunma sanayi alanın­da ciddi bir atağa kalktı diyebiliriz. Bizler de MTOSB’de yer alan sana­yicilerimiz ile bu konuda sık sık top­lantılar yaparak savunma sanayi ala­nında yapacağımız projeleri masa­ya yatırıyoruz. Hâlihazırda savunma sanayisine yönelik önemli çözümler sunan birçok firmamız mevcut. Bu­nun bilinciyle bizler de sanayiciler olarak bu alanda daha büyük çalış­malara imza atmak için kollarımızı sıvadık” dedi.

Tekli, ayrıca savunma sanayinin güçlü kuruluşlarının Mer­sin’e gelmesi halinde, ücretsiz arsa tahsisi yapabileceklerini de kayde­derek, “Ülkemizde savunma sana­yi sektörünün lideri konumunda­ki firmaların Mersin’e yatırım yapmaları, kentimizi güçlendi­recek yan sanayi oluşmasına se­bep olacaktır. Bundan dolayı da savunma sanayinin öncü firma­larının kentimizi tercih etmeleri durumunda elimizden gelen des­teği vermeye hazı­rız” ifadesini kul­landı.

Tekli, Mer­sin’de savunma sanayiye yöne­lik üretim yapan firmaların milli teknoloji hamlesi ru­huyla yerli ve milli sistemler geliş­tirmesine daha fazla katkı sağlamayı amaçladıklarını, Mersin Model Fab­rika bünyesinde 2022’de faaliyetleri­ne başlayan SAHA İstanbul-Mersin Ofisleri ile de kentte savunma sana­yii, sivil havacılık ve uzay sektörleri­ne yönelik projelerin geliştirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

"Ana yüklenicilerle birlikte çalışma ortamı oluşturduk"

Güçlü ve potansiyeli olan Anado­lu illerinin yok sayılmaması gerek­tiğini belirten Sabri Tekli, bu illerin başında Mersin’in geldiğine dikkat çekti. Bu amaçla savunma sanayile­rine hizmet veren yerli firmaların bir araya geldiği bir kümelenme olan SAHA İstanbul’u Mersin’e davet et­tiklerini anlatan Tekli, “SAHA İs­tanbul-Mersin Ofisleri ile ilk etap­ta kente yerleşik firmaların bilgilen­dirilerek ana yüklenicilerle birlikte çalışma ortamı oluşturduk. Mersin sanayisinin savunma sanayisi ile iş birliklerinin kurulması, geliştirilme­si ve yeni firmaların savunma sana­yi alanında faaliyet gösterebilmesi için çalışmalara devam etmekteyiz” dedi.

Mersin sanayisi ve sanayicisi­ne güvendiklerini ifade eden Tekli, “Bu çalışmalarımızda SAHA İstan­bul Mersin İrtibat Ofisi, sanayicileri­mizin en önemli pusulası olacak. SAHA İstanbul’un yönlendir­mesiyle sanayicilerimizin da­ha verimli çalışmalara imza atacağını düşünüyoruz. Böl­gemiz içerisinde savunma sa­nayisine üretim yapabilecek kapasitede çok önemli markalarımız mevcut. Bizim üzerimize düşen görev ise onları doğru yönlendirebilmektir. SAHA İstanbul’un bu çalışmalara katkısı büyük olacak” açıkla­malarında bulundu.