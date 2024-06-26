Mersin, milli sistemlere katkı sağlamaya talip
Mersin’in savunma sanayii alanında daha güçlü bir yapıya kavuşması için çalışmalar yürüttüklerini belirten MTOSB Başkanı Sabri Tekli, “Mersin’de yatırım yapmayı düşünen savunma sanayinin güçlü firmalarına ücretsiz arsa tahsisi yapabiliriz” dedi.
Türkiye’nin en çok önem verdiği sektörlerin başında savunma sanayi sektörünün olduğunu belirten Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, bu alanda önemli çalışmalara imza atmak istediklerini söyledi.
Türkiye’nin savunma sanayi alanında dev projelere ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Tekli, “Türkiye son yıllarda savunma sanayi alanında ciddi bir atağa kalktı diyebiliriz. Bizler de MTOSB’de yer alan sanayicilerimiz ile bu konuda sık sık toplantılar yaparak savunma sanayi alanında yapacağımız projeleri masaya yatırıyoruz. Hâlihazırda savunma sanayisine yönelik önemli çözümler sunan birçok firmamız mevcut. Bunun bilinciyle bizler de sanayiciler olarak bu alanda daha büyük çalışmalara imza atmak için kollarımızı sıvadık” dedi.
Tekli, ayrıca savunma sanayinin güçlü kuruluşlarının Mersin’e gelmesi halinde, ücretsiz arsa tahsisi yapabileceklerini de kaydederek, “Ülkemizde savunma sanayi sektörünün lideri konumundaki firmaların Mersin’e yatırım yapmaları, kentimizi güçlendirecek yan sanayi oluşmasına sebep olacaktır. Bundan dolayı da savunma sanayinin öncü firmalarının kentimizi tercih etmeleri durumunda elimizden gelen desteği vermeye hazırız” ifadesini kullandı.
Tekli, Mersin’de savunma sanayiye yönelik üretim yapan firmaların milli teknoloji hamlesi ruhuyla yerli ve milli sistemler geliştirmesine daha fazla katkı sağlamayı amaçladıklarını, Mersin Model Fabrika bünyesinde 2022’de faaliyetlerine başlayan SAHA İstanbul-Mersin Ofisleri ile de kentte savunma sanayii, sivil havacılık ve uzay sektörlerine yönelik projelerin geliştirilmesini hedeflediklerini kaydetti.
"Ana yüklenicilerle birlikte çalışma ortamı oluşturduk"
Güçlü ve potansiyeli olan Anadolu illerinin yok sayılmaması gerektiğini belirten Sabri Tekli, bu illerin başında Mersin’in geldiğine dikkat çekti. Bu amaçla savunma sanayilerine hizmet veren yerli firmaların bir araya geldiği bir kümelenme olan SAHA İstanbul’u Mersin’e davet ettiklerini anlatan Tekli, “SAHA İstanbul-Mersin Ofisleri ile ilk etapta kente yerleşik firmaların bilgilendirilerek ana yüklenicilerle birlikte çalışma ortamı oluşturduk. Mersin sanayisinin savunma sanayisi ile iş birliklerinin kurulması, geliştirilmesi ve yeni firmaların savunma sanayi alanında faaliyet gösterebilmesi için çalışmalara devam etmekteyiz” dedi.
Mersin sanayisi ve sanayicisine güvendiklerini ifade eden Tekli, “Bu çalışmalarımızda SAHA İstanbul Mersin İrtibat Ofisi, sanayicilerimizin en önemli pusulası olacak. SAHA İstanbul’un yönlendirmesiyle sanayicilerimizin daha verimli çalışmalara imza atacağını düşünüyoruz. Bölgemiz içerisinde savunma sanayisine üretim yapabilecek kapasitede çok önemli markalarımız mevcut. Bizim üzerimize düşen görev ise onları doğru yönlendirebilmektir. SAHA İstanbul’un bu çalışmalara katkısı büyük olacak” açıklamalarında bulundu.