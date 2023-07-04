Mersin’de ilk 5 ayda 3 bin 380 yeni iş yeri açıldı

Burcu KAYA

Mersin’de 2022 yılında 3 bin 466 kapanan, 8 bin 80 yeni açılan iş yeri olduğunu, 2023 yılının ilk beş ayında ise bin 545 esnaf ve sanatkârın kepenk indirdiğini, buna karşılık 3 bin 380 iş yerinin açıldığını vurgulayan Veysel Sarı, işyeri kapanmalarındaki en önemli etkenin ekonomideki dengesizlik ile işyeri açmadaki plansızlık olduğunu belirtti.

Veysel Sarı, bu anlamda da yeni işyeri açacak girişimcilere danışmanlık hizmeti verilmesi yönünde çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Mersin’de tamirci/kaportacı, marangoz gibi meslek dallarının sanayi sitelerine taşınmasını ve kentte 11 meslek dalını kapsayacak şekilde çok acil ihtiyaç duyulan ihtisas ve orta ölçekli sanayi sitelerinin yapılması gerektiğini ifade eden Sarı, il geneline modern sanayi sitelerinin kazandırılması adına görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

Veysel Sarı pandemiyle birlikte esnaf ve sanatkârların ekonomik alanda zorluk yaşadığını hatırlatarak şunları söyledi: “Pandemi ile birlikte dijital dönüşümün iş hayatına kattığı değerleri, fırsatları göz önüne aldığımızda, bu durumun esnaf için de yeni iş kapılarının açılmasını beraberinde getirdi. Esnafların tek başlarına bu büyük dönüşümle başa çıkmaları mümkün değil. Bu amaçla birlik olarak “esnafseninle” mobil uygulama projesini hayata geçirdik” dedi.

AVM yasa tasarısına da değinen Veysel Sarı, söz konusu tasarıda zincir marketlerin açılmamasına yönelik hiçbir çalışma olmadığını belirterek, “Giyimden konfeksiyona, hırdavattan, kırtasiyeye, oyuncaktan, araba lastiğine kadar her şeyi satan AVM’lerde bu satışlara kısıtlama getirilmesi yönünde atılmış adım yok.

Tasarı, esnafın mağduriyetini giderip, ülkemizin beklentilerine cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmeli” dedi. Veysel Sarı sözlerini şu şekilde tamamladı: “Üretim maliyetlerinde ve fiyatlarda belirsizlik hâkim.

Yaşanan bu durum hem yatırımların önüne geçiyor hem de mevcut ekonomik çarkların işleyişinin bozulmasına neden oluyor. Bunun için başta üretim olmak üzere, hammadde ve enerji maliyetlerindeki artışın önüne geçilmesi, esnaf ve sanatkarların üzerindeki vergi yükünün azaltılması için de gerekli hibe ve destekler için bir an önce yasal düzenlemeler yapılmasını talep ediyoruz”

Mersin esnafının acil çözüm bekleyen sorunları

Veysel Sarı, önümüzdeki süreçte esnaf ve sanatkârların sorun ve beklentilerine çözüm üretilmesi adına yapılması ve atılması gereken adımlarla ilgili şu önerileri sıraladı:

- İhtiyaç duyulan ihtisas ve orta ölçekli sanayi sitelerinin yapılması,

-Ticari araçların yenilenebilmesi için ÖTV indirimi sağlanması,

-Üniversitelerle birlikte yapılacak çalışmalarla, mesleki odaların kapasitelerinin geliştirilerek, oda üyesi esnaf ve sanatkârlara verilen hizmetlerin kalitesinin artırılması

- Yerel yönetimlerle birlikte iş birliklerinin geliştirilmesi,

-Esnaf ve sanatkârların gerek üretim koşullarının geliştirilmesi,

-Esnafların, e-ticarette daha aktif olabilmeleri amacıyla, yerel esnafı dijital platforma taşıma ve yeni nesil e-ticarete entegre için, proje ve alt yapı çalışmalarının yapılması,

-Esnaf ve sanatkârlara sağlanan finansman kredilerine ulaşımın kolaylaştırılması ve kredi miktarlarının artırılması,