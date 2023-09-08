Mersin’de tarıma makine desteği verilecek

Müjde DEMİR

IPARD desteklerinin yapım işleri, makine ekipman alımları, hizmet alımları ve görünürlük harcamaları olmak üzere 4 kalemde verildiğini kaydeden Uygur, meyve sebze depolama amacıyla soğuk hava deposu bulunan yatırımcıların soğutmalı araçları (Frigrorifik) projelerine dahil edebileceğine fakat bu desteğin açık kasalı araçları ya da taşıma kasalarını kapsamadığına dikkat çekti. Uygur, yatırım süresinin en fazla 7 ay olarak planlanabileceğini, taksitlendirme yapılmayacağını da aktardı.