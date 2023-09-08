Mersin’de tarıma makine desteği verilecek
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 2014 – 2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi) kapsamında 16 Ağustos’ta açılan 13. Başvuru Çağrı İlanı hakkında bilgi veren TKDK Mersin İl Koordinatörü Beytullah Uygur, bu çağrı kapsamında yalnızca makine, ekipman yatırımı, hizmet alımı ve görünürlük konularında destek sağlanılacağını fakat yapım işlemlerinin desteklenmeyeceğini söyledi.
Müjde DEMİR
IPARD desteklerinin yapım işleri, makine ekipman alımları, hizmet alımları ve görünürlük harcamaları olmak üzere 4 kalemde verildiğini kaydeden Uygur, meyve sebze depolama amacıyla soğuk hava deposu bulunan yatırımcıların soğutmalı araçları (Frigrorifik) projelerine dahil edebileceğine fakat bu desteğin açık kasalı araçları ya da taşıma kasalarını kapsamadığına dikkat çekti. Uygur, yatırım süresinin en fazla 7 ay olarak planlanabileceğini, taksitlendirme yapılmayacağını da aktardı.