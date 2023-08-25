Mersinli üreticilerden mısır fiyatına tepkiler sürüyor

Burcu KAYA

Ziraat Odaları Mersin İl Koordinasyon Kurulu ve Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, “Mersin genelinde mısır üretiminin yoğun olduğu Tarsus’ta, yaklaşık 90 bin dönüm araziden yıllık 130 bin ton civarında ürün elde ediyoruz. Geçen yıl, mısırın ton fiyatı 5 bin 700 TL idi.

Pamuktan zarar eden üretici de bu yıl mısıra yöneldi. TMO’nun açıkladığı ton başına 6 bin TL, gübre, ilaç, mazot fiyatlarındaki yüzde 100 artışı ve işçi maliyetlerini karşılamıyor ve çiftçiye üretim şansı vermiyor. Ton başına 7 bin 500 TL’nin altında belirlenen rakam ile mısır üretiminin devamı konusunda endişeliyiz.

Ton başına bin 500 TL destek verilirse, üretici mısır üretimine devam edebilir” dedi. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz ise girdi maliyetlerinin yüzde 100 arttığı bu dönemde, belirlenen mısır ton fiyatının çiftçiyi zor durumda bıraktığını hem üretim maliyetlerinin düşürülmesi hem de mısırdaki ton fiyatının yeniden düzenlenmesiyle ilgili destek beklediklerini ifade etti.

Mısır üreticisi Ramazan Çulcu da, üretici olarak en az 8 bin TL alım fiyatı beklediklerini, fakat açıklanan rakamın beklentilerinin altında olduğunu dile getirerek, girdi maliyetleriyle baş edemeyen çiftçinin, emeğinin karşılığını alamadığını söyledi. Çulcu, “Geçen yıl 8 bin 750 lira olan gübre fiyatı bu yıl 15 bin lira. Mazot fiyatları 18 liradan 38 liraya yükseldi. Üreticiler olarak mısır fiyatının beklentimiz doğrultusunda revize edilmesini istiyoruz” diye konuştu.