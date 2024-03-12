MESBAŞ, en yüksek 3'üncü ticari hacme ulaştı

Müjde DEMİR

Bugüne kadar 78,9 milyar dolar ticaret hacmi gerçekleştiren Mersin Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (MESBAŞ), 2023 yılında 3,7 milyar dolar değer ile kuruluşundan bu yana en yüksek 3’üncü ticaret hacmine ulaştı.

Mersin Serbest Bölgesi’nde tüm yatırım alanlarının firmalara tahsis edildiğini söyleyen MESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, bölgede işlem gören malların yüzde 81’inin sanayi ürünleri, yüzde 19’unun tarım ürünlerinden oluştuğunu belirtti. Mersin Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalar hakkında bilgi veren Avcı, 284’ü yerli ve 95’i yabancı olmak üzere toplamda 379 firmanın faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Firmaların yüzde 40’nın alım-satım, yüzde 31’inin üretim ve yüzde 29’unun diğer ruhsat konularında faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Avcı, “Serbest Bölge firmaları bünyesinde 10 bin 358 kişi doğrudan istihdam edilirken dolaylı istihdam ile bu rakam 11 bin kişiye ulaşmaktadır. Bölgede AB standartlarında hazır giyim üretim sektörü oluşmuştur. Yıllık 25 milyon adet dış giyim üretilerek Avrupa ülkelerine gönderilmektedir.

Ayrıca bölgede, çelik boru, hijyen pamuk ürünleri, medikal malzemeler ve gıda ürünleri konularında da önemli üretimler yapılmaktadır” dedi. Ali Avcı, Mersin Serbest Bölgesi’nin doğu sınırında başlatılan Serbest Bölge İkinci Kapı inşaatının da tamamlanarak sadece yük araçlarına hizmet vermek üzere açıldığını hatırlattı.

Avcı, böylece Serbest Bölge Ana Giriş Çıkış kapısındaki araç trafiği yükünün azaltıldığını söyledi. Ayrıca Avcı, “Mersin Limanındaki gemi/ yük beklemelerinin ve buna bağlı olarak işlem maliyetlerinin azalması amacıyla, Ticaret Bakanlığı tarafından gerekli iznin verilmesi durumunda konvansiyonel gemilerin Mersin Serbest Bölge Limanında elleçlenmesi ve bu amaçla yüklerin Serbest Bölge 2. Kapıdan geçerek doğrudan limana giriş ve çıkışları mümkün olabilecektir” ifadelerini kullandı.

Toplamda 3 bin 300 kwp güce sahip Güneş Enerji Santralinin MESBAŞ’ın kullanımında bulunan 6 bina çatısında tamamlandığını söyleyen Avcı, bölgenin enerji ihtiyacının yüzde 10’unun bu sistemden karşılandığını kaydetti.