Mesleki eğitim odaklı ilk istihdam fuarı açıldı

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ / KONYA

Açılışta konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, iki gün boyunca devam edecek fuarın sanayide yaşanan insan kaynağı probleminin çözülmesine önemli katkılarda bulunacağını vurgulayarak, “Bu fuarda iş var, bu fuarda istihdam var” dedi.

Bu fuar, doğru insanı, doğru işletme ile eşleştirecek

Açılışta konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya sanayisinin en büyük probleminin ise insan kaynağı olduğunu ifade etti. Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı’nın sanayideki insan kaynağı problemine çözüm olacağını aktaran Büyükeğen, “Sanayicilerimiz, üretime değer katacak, üretimin sürdürülebilirliğini sağlayacak insan kaynağı bulmakta olağanüstü zorlanıyorlar. Gençlerimiz maalesef ya işsizlikle mücadele ediyor ya da kendi niteliğine uygun iş bulamıyor. Bu fuar, doğru insanı, doğru işletmeyle eşleştirecek” dedi.

Mesleki eğitime odaklanmaya devam edeceğiz

Konya Organize Sanayi Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü de, "Yatırımların güçlü bir şekilde üretim hayatına devam etmesi ve gelecek nesillere aktarılması için en önemli mesele yetişmiş insan kaynağı meselesidir. Dolayısıyla sanayicilerimizle meslek liselerinde okuyan veya mezun olan gençlerimizi buluşturacak olan bu fuar, şehrimizin ve ülkemizin kalkınması için atılmış çok önemli bir adım” diye konuştu.