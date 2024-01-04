MESS, ilk 6 ay için ücret artışı teklifini yüzde 60’a yükseltti

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikaları arasında MESS üyesi 235 şirketin 450’yi aşan işyerini kapsayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor.

MESS, 3 işçi sendikasıyla görüşmelerini sürdürürken yapıcı bir yaklaşım ile, süreci uzlaşıyla tamamlama yönünde adım atmaya devam ediyor. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanması amacıyla, ücret artışı teklifini yeniden revize etti. Buna göre MESS, 4 Ocak 2024 tarihinde revize ücret artışı teklifini, çalışanları temsil eden Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikalarına iletti.

MESS, yeni dönem için 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde ilk 6 ay için %30’luk enflasyona karşılık, %35 olarak verdiği ücret artışı teklifini 29 Aralık 2023 tarihinde %50’ye yükseltmişti. 4 Ocak 2024 tarihinde ise %60’a yükseltti. Böylece, ikinci 6 aylık dönemde beklenen TÜFE dikkate alındığında, MESS tarafından uçtan uca yıllık yaklaşık %110 artışa tekabül eden bir teklif yapılmış oldu. Buna göre, MESS işçisinin sosyal haklarla birlikte aylık ortalama brüt kazancı 1 Mart 2024 itibariyle yaklaşık 47.000 TL seviyesine gelecektir (Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ve Yıllık İzin yardımları hariç). Anlaşma olması durumunda, 4 aylık birikmiş ücret farkları ve yeni maaşıyla birlikte, MESS işçisi Ocak ayında ortalamada yaklaşık brüt 90.000 TL’lik bir toplu para almış olacak.

MESS kamuoyu ile paylaştığı açıklamasında, devam eden toplu iş sözleşmesi sürecinde gelinen noktayı değerlendirdi:

“Toplu İş Sözleşmesi sürecini büyük bir hassasiyet içinde yürütüyoruz. Hem çalışanlarımızın hem de işverenlerimizin beklentilerini dikkate alarak, ortak bir zeminde uzlaşmaya gayret gösteriyoruz. Küresel rekabet ortamı içerisinde sektörümüzde istihdamı korurken, sürdürülebilir refahı sağlamak önceliğimiz. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi sektörümüzün önünü açacak bir toplu iş sözleşmesini, muhatabımız olan üç işçi sendikası ile uzlaşıyla aynı anda imzalamak istiyoruz. Bu kapsamda, her üç işçi sendikasının da tüm taraflar için zorlu geçen bu süreçte gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. MESS olarak, çalışma hayatına her zaman “ben değil biz” anlayışıyla yaklaşıyoruz. Bu kapsamda, sadece ücret değil, aynı zamanda sosyal haklara da büyük önem veriyoruz. Sektörlerde örnek gösterilen, tüm çalışanlara ücretsiz özel sağlık sigortası, çalışma arkadaşlarımızın meslek liselerinde okuyan çocuklarına koşulsuz ve karşılıksız burslar, ücretsiz eğitim ve tatil imkanları, günlük harcamalarda indirim ve nakit iade sağlayan avantaj programı gibi birçok faydayı da sunmaya devam edeceğiz.”