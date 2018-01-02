Metallerin popülaritesi 2018'de de sürecek

02 Ocak 2018

EVRİM KÜÇÜK

Metaller ekonomi sağlıklı bir şekilde büyüdüğü zaman iyi performans sergiler. 2017'de dünya ekonomisinin ivme kazanması ve doların baskı altında kalmasıyla metal piyasalarında yüzde 30'luk bir ralli yaşandı. Uzmanlara göre bu yıl da metal fiyatlarında yükseliş sürecek. Özellikle arz kaygısı yaşanan çinko fiyatlarında önemli bir artış yaşanabileceği belirtilirken, birçok analist 2018'de bu piyasada yükseliş trendinin hakim olacağını düşünüyor. Bu piyasada en belirleyici faktörlerden biri Çin olacak. Değerli metallere bakıldığında ise, bu yılın getiri şampiyonu paladyumun gücünü koruyacağı tahmin ediliyor. Altın, belirsizlik ortamından destek bulacak ancak sınırlı bir yükseliş gösterecek.

Temel metaller 2017'de parlak günler geçirdi. Metal fiyatları beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi.

S&P GSCI Temel Metal Endeksi 29 Aralık itibariyle yüzde 29.55 yükseldi. Yılın en büyük çıkışını yüzde 60'a yakın prim yapan paladyum yaptı. Arz fazlası nedeniyle fiyatında düşüş beklenmesine rağmen Çin'in kapasite azaltması nedeniyle yüzde 33.5 değer kazanan alüminyum 2017'nin sürprizi oldu. Kasım ayında Reuters anketine katılan 29 analistin çoğunluğu 2018 için metal fiyatları tahmininde revizyona giderek nikelde yüzde 6, çinko ve bakırda yüzde 7’lik kayıp öngörmüştü.

Küresel ekonomik iyileşmeden ve en büyük üreticilerden Şili'nin arzına ilişkin kaygılardan destek bulan bakırın yüzde 30'u aşarak 4 yılın zirvesine ulaşan yükselişi de analistlerin beklentilerinin çok önüne geçti. Yine yüzde 30'a varan yükseliş kaydeden çinko ve neredeyse yüzde 26 değerlenen kurşun arz kaygılarından beslendi. Nikel bu yıl en fazla volatilitenin görüldüğü metal oldu. Yaz aylarında sert bir gerileme gösteren metal yılı yüzde 24 dolayında artışla kapadı.

Şimdi gözler bu yılın metallerin nasıl bir seyir izleyeceğine çevrildi. Analistler dünya ekonomisinde büyümenin ralliyi yeni yılda da destekleyeceğini söylüyor. Ancak arz-talep dengesinin sağlanması, Çin'de ekonomiyi soğutma çabaları nedeniyle altyapı ve inşaat sektörlerinin hız kesmesi fiyatlarda büyük sıçramaların önüne geçebilir.

Sanayi metallerinde görünüm

BAKIR: 2017'de şaşırttı gücünü koruyacak

Kırmızı metalin fiyatı bu yıl yüzde 30'un üzerinde artarak 7,312 dolar/tona kadar çıktı. Analistlere göre üretici ülkelerdeki grevler ve hava koşulları arz üzerinde fazla baskı yaratmayacak çünkü Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Zambia ülkelerde yeni kapasitenin devreye girmesi üretimi destekleyecek. Analistler yeni yılda küçük bir açık oluşmasını ve fiyatların yükselmesini bekliyor. Amerikan finans kuruluşu Citigroup, 2018'in büyük bir bölümünde bakırın tonunun 7 bin doların üzerinde işlem görmesini bekliyor. Ulusal Avustralya Bankası da 2018'de ortalama fiyat beklentisini 6.645 dolar olarak açıkladı. JP Morgan ise bakırın baskı altında kalacağını ve yılın son çeyreğinde 5.700 dolara gerileyeceğini tahmin ediyor.

ALÜMİNYUM: 2.000 doların üzerinde kalacak

Ulaştırma ve ambalaj sektöründe kullanılan metalin fiyatı bu yıl yüzde 30'dan fazla artarak 2.257 dolar/tona çıktı. Fiyatlar Mart 2012'den bu yana iyi seviyelere geldi. Kısa vadede fiyatlar, Çin yeni yılı nedeniyle üretimin azalmasının etkisiyle yükselişini sürdürecek. Analistler genel olarak bu piyasanın 2018'de dengeleneceğini düşünüyor. Citigroup, Çin'in arz tarafında gerçekleştirdiği reformların etkisiyle fiyatların 2018'de 2.000 doların üzerinde kalacağını, yıl genelinde 2.100 dolar civarında dengeleneceğini düşünüyor.

ÇİNKO: 2018 yılının favori metali

2016'da yüzde 60 yükseldikten sonra 2017'de yükselişi yüzde 30'a vardı ve üç ay vadeli çinkonun tonu 3.280 dolara yükseldi. Analistler temel metalde en iyi yatırım adresi olarak çinkoyu işaret ediyor. Çinko piyasasında açık oluşması nedeniyle fiyatların 2018'de yükselişini sürdürmesi bekleniyor. Londra Metal Borsası'nda çinko stoku son 1 yılın en düşük seviyesinde. Citigroup temel senaryosunda fiyatların yılın ikinci çeyreğinde 3 bin 600 tona, boğa eğilimli senaryosunda ise yılın son çeyreğinde 4.000 dolara çıkacağını tahmin ediyor. CPM Group emtia bölümü de fiziki sıkışıklığın fiyatları gelecek yıl ortalama 3.154 dolara çıkaracağını düşünüyor. Ulusal Avustralya Bankası'nın beklentisi ise ortalama 3.270 dolar.

NİKEL: Batarya talebi fiyatlara yön verecek

2017'de en büyük fiyat oynaklığı nikelde yaşandı. 10 bin doların üzerinde başladığı 2017'de bir ara 9 binlere kadar geriledikten sonra yıl sonunda 12.175 dolara ulaştı. Elektrikli otomobil bataryaları için nikel talebi 2018'de fiyatlarda belirleyici olacak. Ancak talebin fiyatları 2018'de çok yükseltecek kadar güçlü olması beklenmiyor. Citigroup fiyatların yılın ikinci yarısında ortalama 11.50 dolar olmasını bekliyor. Wood Mackenzie nikel analisti Andrew Mitchell, 2017'de oluşan açığın süreceğini söylüyor ve yıl genelinde fiyatların 11 bin dolarla 2017'nin üzerine çıkacağını öngörüyor.

KURŞUN: Hurda kurşun kullanımı artıyor

Analistlere göre kurşun piyasasında devam eden sıkışıklık ve arzın talebi karşılayamaması fiyatların yukarı itmeye devam edecek. Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu'na göre rafine kurşun talebi 2018'de 11.82 milyon tona ulaşacak, arz ise 5.11 milyon tonda kalacak. Analistler kurşun piyasasında ikinci el kullanımın artmasının, yıla hızla başlaması beklenen kurşunun ikinci yarıda frene basmasını neden olabileceğini belirtiyorlar. CPM Group analistlere kurşun fiyatlarının bu yıl ortalama 2.355 dolardan işlem görmesini bekliyor. FocusEconomics tarafından yapılan ankete katılan yatırımcıların ortalama beklentisi ise 2.279 dolar. Fransız Societe Generale 2.700 dolarla en yüksek tahmini yapanlar arasında. Citigroup, temel senaryosunda fiyatın yıl içinde en yüksek 2.700 doları, iyimser senaryosunda ise 3.200 doları görmesini bekliyor.

Değerli metallerde görünüm

ALTIN: Belirsizlik altın dostu bir ortam yaratacak

Bu yıl altın fiyatları yüzde 13'e yakın yükseldi. 2010 yılından bu yana en büyük yıllık kazancını yaşayan altının onsu 2017'ye 1.300 doların kapısında veda etti. 28 Aralık itibariyle yıllık ortalama ise 1.257 dolar olarak gerçekleşti. Bunun arkasındaki temel neden doların zayıflığı. Altın fiyatları temmuz ayından bu yana 200 günlük hareket ortalamasının üzerinde ve bu analistlere göre uzun vadede olumlu bir trende işaret ediyor. Fed'in hızlı faiz artırmayacağını düşünen bazı analistlere göre bu durum doları baskı altında tutacak ve altına yarayacak. Ayrıca borsalarda meydana gelebilecek düzeltme hareketleri 'güvenli liman' olarak yeniden altına dönüş başlatacak. Politik belirsizlikler de altın dostu ortamı destekleyebilir. ABD'nin giderek büyüyen borcu da analistlere göre değerli metallere yatırım yapmak için bir diğer sebep. Diğer yandan bazı analistler ise Fed'in faiz artışlarının ABD'de 10 yıllık tahvil faizini yükseltmesinin altın için olumsuz olacağını hatırlatıyorlar. TD Securities emtia stratejileri başkanı Bart Melek bu yıl altının ons fiyatının ortalama 1.313 dolar olacağını öngörüyor. HSBC Securities analisti 1.310 dolar tahmininde bulunuyor. CPM Group'un beklentisi ise 1.322 dolar.

PALADYUM: 2017'nin şampiyonu bu yıl hız kesecek

Geçtiğimiz yıl en güçlü metali paladyum yüzde 60'a yakın değer kazandı. Paladyum fiyatları 2001 yılından bu yana ilk kez platin fiyatlarını aştı. Dizel otomobil talebinin azalması platin fiyatlarını baskılarken, benzinli araçlarda daha çok kullanılan paladyuma prim yaptırdı. Ayrıca paladyum piyasasında azımsanmayacak boyutta açık meydana gelmesi de fiyatlara yansıdı. Onsu yıla 685 dolardan başlayan metal, ekimde 1000 dolar barajını aştı. Cuma günü paladyum 1.072 dolardan el değiştiriyordu. Bundan sonrası için beklenti fiyatlarda hızlı yükselişin duracağı ve paladyum piyasasının istikrar kazanacağı yönünde. FocusEconomics anketine göre yılın son çeyreğinde ortalama fiyat 920 dolar olacak. Ankete katılanlar arasında en düşük tahmin 714 dolar, en yüksek tahmin ise 1.050 dolar oldu.

GÜMÜŞ: Altın fiyatlarının izinden gidecek

Endüstriyel kullanımı yaygın olmasına karşın gümüş genellikle altının izinden gidiyor ve 2017'de altına göre daha az kazandırdı. Yılın son iş gününde 16.87 dolar düzeyinden satıldı ve yıllık artışı yüzde 5.7 civarında gerçekleşti. 2017'de yıllık ortalama satış fiyatı 28 Aralık itibariyle 17.04 dolar/ons oldu. Altın fiyatlarında belirleyici olan faktörler gümüşte de takip ediliyor. Altın yükselişe geçtiğinde yatırımcı gümüşe de yöneliyor. Ancak gümüş altın kadar likit bir piyasa değil. Analistlere göre 2018'de gümüş yine altınla aynı yönde ilerleyecek. Alman finans kuruluşu Commerzbank, altın/gümüş rasyosundaki yükselişe dikkat çekerek, bunun gümüşün endüstriyel olarak dinamizmini yansıttığını söylüyor ve fiyatların yukarı gideceğini belirtiyor. Commezbank, gümüş fiyatlarının 2018'da ortalama 17.25 dolardan satılacağını öngörüyor. ABN AMRO ise bu yıl gümüş fiyatlarının ABD'nin faiz baskısı nedeniyle zayıflayacağını düşünen kanatta. Aralarında Deutsche Bank, JP Morgan, Societe Generale'nin de olduğu kuruluşların katıldığı FocusEconomics anketine göre 2018'de fiyatlar ortalama 17.8 dolara çıkacak. 2018'de en yüksek fiyatı 21.3 dolarla Macquarie bekliyor.