MMU’dan sonra HÜRJET de piste çıktı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, piste çıkan Milli Muharip Uçak sonrası HÜRJET'in de hangardan çıktığını duyurdu. Demir sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dün Bismillah dedik bugün Maşallah! MMU’dan sonra HÜRJET de piste çıktı." dedi.
Haber Merkezi
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SSB Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'tan sonra HÜRJET'in de piste çıktığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demir, "Dün Bismillah dedik bugün Maşallah! MMU’dan sonra HÜRJET de piste çıktı. Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizin." ifadelerini kullandı.