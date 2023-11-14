Mobilya, Afrika pazarında büyümesini sürdürüyor

Türkiye’nin ekim ayı ihracatı yüzde 7,4 artışla 22,9 milyar dolar olurken, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün Türkiye geneli ihracatı yüzde 3,5’lik düşüşle 678 milyon 37 bin dolar olarak gerçekleşti. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) ise ekim ayı ihracatında sektör genelinin aksine büyüme göstererek, yüzde 5,3’lük artışla 81 milyon 740 bin dolarlık ihracat geliri elde etti. Yılın ilk 10 ayında ise Türkiye geneli sektör ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,3 oranında azalış göstererek 6 milyar 621 milyon 360 bin dolar olurken, AKAMİB’den yapılan ihracat yüzde 6,7 azalış ile 723 milyon 49 bin dolara ulaştı.

ABD’ye ihracat artışı sürdü

Sektörün ekim ayında Türkiye genelinden yaptığı ihracatta en başarılı pazar 85,7 milyon dolarla Irak oldu. Irak’ı sırasıyla; Birleşik Krallık, ABD, Almanya ve Libya izledi. İlk 10 pazar arasında en dikkat çekici artış yüzde 69,8 ile Fas’a, yüzde 15,4 ile ABD’ye yapılan ihracatta kaydedildi. AKAMİB’in ekim ayı ihracatında da Irak ilk sırada yer aldı. 20,2 milyon dolar ihracat yapılan Irak’ı sırasıyla; Almanya, Suriye, Romanya ve Fransa takip etti. İlk 10 pazar arasında en dikkat çekici artışlar ise yüzde 95 ile Fas’a, yüzde 74,7 ile Romanya’ya, yüzde 64,2 ile Almanya’ya yapılan ihracatta görüldü. Fas ve Libya hem sektör genelinin hem de AKAMİB’in ilk 10 pazarı arasında yer alırken, büyüme serilerini sürdürdü. Böylece sektör Afrika pazarındaki büyümesine de istikrar kazandırmayı başardı.

ABD pazarında 1 milyar dolarlık potansiyel

Küreseldeki talep durgunluğunun da ihracatı olumsuz etkilediğini belirten Kılıçer, “Biz de bu süreçte alternatif pazarlara yoğunlaşarak kayıplarımızı telafi etmeye çalışıyoruz. Afrika kıtasında büyüme ivmesi yakaladık. Çift haneli büyümelerimizin devam edeceğini öngörüyoruz. Diğer yandan dünyanın en büyük ithalatçısı olan ABD’de artışlarımız sürüyor. Bu pazarda 1 milyar dolarlık ihracat potansiyelimizin olduğunu vurguluyoruz, bu bilinçle de yoğun şekilde çalışmalar yapıyoruz. Başta ABD olmak üzere dünyanın her noktasında önce Türkiye, sonra Türk mobilyası algısını güçlendirecek tanıtımlar yapmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Fiyat rekabeti için üreticiye destek verilmeli”

Ekim ayına ilişkin değerlendirmede bulunan AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “Türkiye geneli ihracatımızda miktarda 3,6’lık artış sağlamamıza rağmen değerde yüzde 3,5 düşüş yaşandı. Siparişlerimizin artması memnun edici fakat fiyat rekabetinde dezavantajlı konumda yer almamız değer bazındaki rakamlarımıza olumsuz yansıyor. Enerji ve işçilik gibi önemli üretim kalemlerindeki artışların yanı sıra, enflasyona paralel gitmeyen kurun etkisiyle fiyat vermek, rekabet edebilmek zor. Yıl başında işçiliğe gelecek zamları da düşündüğümüzde ihracatçının maliyet hesabı yapması, müşterilerine uygun fiyatı sunması kolay değil. Üretici maliyetlerini rahatlatacak adımlar atılasını ivedilikle bekliyoruz” dedi.