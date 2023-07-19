Mobilya sektörü 20 yılda 20 kat büyüdü

Mobilya Sektörünün 2023 yılı ihracat hedefinin 6 milyar doları aşmasını beklediklerini söyleyen MOBİANDER Başkanı Yavuz Güler 2022 yılını 4,7 milyar dolar olarak kapatan mobilya sektörünün yaklaşık yüzde 40 büyüme hedeflediğini söyledi. Güler: “Dünya mobilya ihracat pastasının 200 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde hedefimizin gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Bugünkü rakamlarla dünya mobilya ihracatında 10. sırada yer almaktayız. İthalat kısmında ise yıllık yaklaşık 500 milyon dolar ithalatımız bulunmaktadır. Dünya sıralamasında 43. sıradayız.” dedi.

“En ufak kriz ortamında ilk vazgeçilen harcama mobilyadır”

MOBİANDER Başkanı Yavuz Güler: “Sektörümüz üretim kapasitesinin yüzde 40 ile yüzde 80’i kullanabilmektedir. Mobilya sektörü dünya çapında en narin sektördür. En ufak kriz ortamında ilk vazgeçilen harcama mobilyadır. Bu nedenle sektörün iş gücü kullanımında ciddi dalgalanmalar yaşanmaktadır.” dedi. Teknolojik gelişmeler mobilya sektöründe de hem üretimde hem tasarımda ciddi yenilikler ve kolaylıklar sağlıyor. Bu teknolojik gelişmelere Türk mobilya sektörü de ayak uydurdu. Yavuz Güler: “Mobilya üretimini biz iki kısma ayırmaktayız; endüstriye mobilya ve emek yoğun -el işçiliği mobilya. Endüstriyel mobilyada daha çok hazır yanı boya işlemi gerektirmeyen melamin malzemeler kullanılmaktadır. El işçiliği olan emek yoğun mobilyada ise ağaç materyaller kullanılmaktadır.” İfadelerini kullandı.

“Sektörün en büyük sıkıntısı yetişmiş kalifiye eleman eksikliği”

Günümüzde sektörün en büyük sıkıntısı, hemen hemen bütün sektörlerde olduğu gibi yetişmiş kalifiye eleman sıkıntısı olduğundan bahseden Mobilya Üreticileri İhracatçıları Derneği Başkanı (MOBİANDER) Yavuz Güler: “Piyasanın daraldığı günlerde dahi personel sıkıntısı yaşamaktayız. Bu konuda meslek liselerine çıraklık okullarına ve üniversitelere çok büyük görevler düşmektedir. Diğer bir sıkıntı ise enflasyon ile birlikte artan maaş ve ham madde fiyatlarındaki artışlardır. Yurt içi piyasada Türk insanın enflasyona karşı harcama eğilimi ise sektörü kısmen rahatlatmıştır. Yurt içi piyasada ilerleyen günlerde daha güzel günleri görmeyi umut ediyoruz. İnşaat sektöründe yaşanılacak olumlu gelişmeler mobilya sektörüne de yansıyacaktır.” dedi.

“Dünya çapında ses getiren markalara sahibiz”

MOBİANDER Başkanı Yavuz Güler: “Aslında Türk mobilya sektörünün başarısı yalnızca rakamsal değildir. Sadece ihracat rakamlarındaki büyüme değildir sektörün başarısı. Sektörümüz ciddi markalar çıkarmaktadır. Dünya çapında ses getiren markalara sahibiz. Kurumsal yapıları güçlenen firmalarımız markalaşarak Türk ürünü algısını güçlendirmektedir.” dedi Tasarım konusu dünya çapında mobilya sektöründe fiyatın önüne geçtiğini belirten Güler, Türk mobilya sektörünün son derece kıymetli iç mimarlar yetiştirerek tasarım alanında söz sahibi olduğundan bahsetti. Güler: “Her yıl düzenlenen uluslararası fuarlara bütün firmalarımız yeni tasarımları ve ürünleri ile katılmaktadır. Dünya çapında en önemli fuarlara katılan Türk firmaları sektörde ciddi ses getirmektedirler. Firmalarımız tasarım alanında her yıl yeni kreasyonlar oluşturarak rekabet güçlerini arttırmaktadır.” İfadelerini kullandı.

“Sektörümüz yurt içinde ciddi bir güce sahip”

“Sektörümüz yurt içinde ciddi bir güce sahiptir” diyen MOBİANDER Başkanı Yavuz Güler: “Yurt içi piyasada yabancı firmaların girmesi ve pay alması oldukça zor. Yaşadığımız 6 Şubat Maraş depremi, insanlık tarihinin yaşadığı en büyük felaketlerinden birisidir. Bu vesileyletekrar ölenlere rahmet geride kalanlara baş sağlığı diliyorum. Deprem bölgesindeki sürmekte olan deprem konutları inşaatları hızlı bir şekilde ilerlemekte, bunların tamamlanması ile birlikte sektörde ciddi bir canlanma meydana gelecektir.” dedi.

“Ankara mobilyası taşınabilir hareketli mobilya alanında uzmanlaşmıştır”

Ankara Mobilya Üreticileri İhracatçıları Derneği Başkanı (MOBİANDER) Yavuz Güler: “Ankara mobilyası ekseriyetle taşınabilir hareketli mobilya alanında uzmanlaşmıştır. Bunlar ev mobilyası içerisinde; döşemeli gruplar dediğimiz salon koltuk ve oturma odası grupları, mobilya kısmında yemek odası, yatak odası, çocuk takımları, ayrıca ofis mobilyaları, otel ve kurum mobilyaları. Son zamanlarda ise yurt içinde ve yurt dışında sabit mobilya lambiri kütüphane gibi proje işleri de Ankara mobilyası içerisinde ağırlık kazanmıştır. Bu doğrultuda da artık müşteri portföyü ev müşterisi dışında profesyonelleri de içermeye başlamıştır.” dedi.