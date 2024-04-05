Mobilya sektörü 2028’de 12 milyar dolar hedefliyor

Özlem SARSIN

Egeli mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatçıları 2024 yılı ihracat hedefini 1 milyar dolar, 2028 hedefini ise 1,5 milyar dolar olarak belirledi.

Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin 12 milyar dolarlık ihracat hedefine 1,5 milyar dolar katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Gürle, Egeli sektör ihracatçıların ise 2023 yılında Türkiye’nin 8 milyar dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatına 906 milyon dolarlık katkı sağladıkları bilgisini verdi.

“Mobilya ihracatında 6.sıraya yükselebiliriz”

Birliğin mobilya, kağıt ve odun dışı orman ürünleri olmak üzere üç alt sektöre hizmet verdiğini kaydeden Gürle, “Kağıt ve kağıt mamulleri ihracatımız 538 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, odun dışı orman ürünleri olarak adlandırdığımız defne, kekik, ıhlamur, adaçayı, biberiye, tıbbi bitkiler, meşe palamudu gibi ürünleri kapsayan ihracatımız ise aynı yıl 103 milyon dolar bandında seyretti ve bu ürünlerin Türkiye geneli ihracatının yüzde 68’lik kısmına imza attı.

Mobilya sektörüne baktığımızda bir dipnot eklemek istiyorum; Türkiye’nin mobilya ihracatı 2001 yılında 192 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2023 yılında önemli oranda artarak 5,1 milyar dolara ulaştı. Birliğimizin mobilya ihracatı ise 224 milyon dolar oldu.

Mobilyacılar olarak markalı üretim yapmamız lazım. Kilogram birim fiyatımız 2.7-3 dolar arasında gidip geliyor. Ama bugün Almanya’da İtalya’da bu rakamlar 7 Euro civarında. Türkiye geçtiğimiz yıl 250 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Kilo gram birim fiyatımızı yüzde 10 artırdığımızda artışımız 25 milyar dolar olur, bu sorun ülkenin sorunu.

Mobilyada kullanılan hammaddelerimiz kendi ormanlarımızdan çıkıyor, ağaç işleme makinaları ülkemizde yapılıyor. Bu bizim şansımızdır. Mobilya sektörünün önü açık. Dünya sıralamasında 8. Sıradayız. Bundan 22 sene önce 34. Sıra idik ve biz bu sıçramayı gerçekleştirdik. Ülkemizdeki dalgalanmalar olmasa belki de mobilya ihracatında 6. sıraya yükselebiliriz” diye konuştu.

“Yılın ilk 2 ayında artış var”

2024 yılında ihracat hedeflerine TURQUALITY, UR-GE projeleri, Sektörel Ticaret Heyetleri ve Alım Heyeti organizasyonları ile ulaşmayı amaçladıklarını ve yüzde 10’luk bir artışıyla 2024 yılında 1 milyar dolar ihracat barajını aşmayı hedeflediklerini vurgulayan Gürle, “2024 yılının ilk iki ayına baktığımızda bir önceki yıla göre yüzde 6’lık bir artış görüyoruz, yüzde 10 ortalama ihracat artışına ulaşabilmemiz için 2024 yılında daha çok çalışmamız ve daha çok proje üretmemiz gerekiyor.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ur-Ge Projemiz, Turkish Herbal Tea Turquality Projemiz, Mobilya Turquality Projemiz, Aegean Furniture UrGe Projemiz, Ezberbozan Tasarım Yarışmamız, Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyetlerimiz, fuar organizasyonlarımız 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için hayata geçirdiğimiz yeni projelerimiz. Bu projelerimize halkalar eklemek için istişarelerimiz sürüyor.”

“İhraç pazarlarımızı çeşitlendirmeye çalışıyoruz”

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin 2023 yılındaki güçlü pazarları hakkında da bilgi veren Birlik Başkanı Ali Fuar Gürle, “Odun dışı orman ürünleri dediğimiz tıbbi ve aromatik bitkilerde en çok ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla A.B.D., Almanya ve Fransa oldu.

Türkiye’nin kekik ihracatının yüzde 94’ünü Ege Bölgesi’nden yapıyoruz. Odun dışı orman ürünleri ihracatında en güçlü olduğumuz ürün kekik. Kağıt Sektöründe ihracat yaptığımız başlıca pazarlarımız; İran, Mısır ve İngiltere iken, mobilya sektöründe Ege’den 2023 yılında en çok Almanya, Hollanda ve A.B.D.’ye ihracat gerçekleştirdik” diye özetledi.

“Ezberbozan Tasarım Yarışması dördüncü kez düzenlenecek”

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Türkiye’de endüstriyel tasarım kültürünün oluşturulması amacıyla “Ezber Bozan Mobilya Tasarım Yarışması”nı her sene üzerine biraz daha koyarak organize etmeye devam ediyor. 2023 yılında üçüncü kez düzenlenen yarışmanın amacı katma değerli ihracatın çıkış yolu olan tasarımı sanayi ile buluşturarak dünyada mobilya denildiğinde ilk akla gelen ülkelerden birinin Türkiye olmasını sağlamak.