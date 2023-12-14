Mobilya sektörü üretim maliyetine destek bekliyor

Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, kasım ayında yüzde 9,4’lük düşüşle 690 milyon dolarlık ihracat yaparken, 11 aylık dönemde ise yüzde 4,8’lik düşüşle 7,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektörün Türkiye geneli ihracatında miktar bazında kasım ayında yüzde 4, Ocak-Kasım döneminde ise yüzde 6,4 düşüş olduğunu söyleyen AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “Fiyat rekabetinde rakip ülkelere kıyasla dezavantajlı olmamız hem ihracat siparişlerine hem de değer bazındaki rakamlarımıza olumsuz yansıyor. Enerji ve işçilik gibi önemli üretim kalemlerindeki artışların yanı sıra, enflasyona paralel gitmeyen kurun etkisiyle fiyat vermek, rekabet edebilmek her geçen ay güçleşiyor.

Ekonomi yönetimimizden yeni yılla beraber üretici maliyetlerini rahatlatacak adımlar atmalarını talep ediyoruz” dedi. Türkiye’nin kasım ayı ihracatı yüzde 5,2 artışla 23 milyar dolar oldu. Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörünün Türkiye geneli ihracatı yüzde 9,4’lük düşüşle 690 milyon 426 bin doları buldu.

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ise (AKAMİB) kasım ayı ihracatında yüzde 0,2’lik azalışla 85 milyon 624 bin dolarlık ihracat geliri elde etti. Yılın ilk 11 ayında ise Türkiye geneli sektör ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8 oranında azalış göstererek 7 milyar 309 milyon 599 bin dolar olurken, AKAMİB’ten yapılan ihracat yüzde 6 azalış ile 808 milyon 652 bin dolara ulaştı.

“Fiyat rekabeti sağlayabilirsek ihracatımızı artırırız”

Kasım ayına ilişkin değerlendirmede bulunan Onur Kılıçer, “Türkiye geneli ihracatımızda miktarda yüzde 4, değerde yüzde 9,4 düşüş yaşadık. 11 aylık dönemde ise miktarda yüzde 6,4 değerde ise yüzde 4,8 düşüşümüz var. Yıl başında işçiliğe gelecek zamları da düşünürsek üretici-ihracatçı firmaların yeni bir maliyet hesabı oluşturması gerekecek. Kurların aynı oranda artması gerekir ki, ihracatçılarda maliyetlerini fiyatlara yansıtmadan rekabet edebilir konumda devam edebilsin.

Ekonomi yönetimimizden yeni yılla beraber üretici maliyetlerini rahatlatacak adımlar atmalarını talep ediyoruz” dedi. Dünyada durgunluğunun devam ettiğini belirten Kılıçer, “Dünya genelindeki enflasyonist ortam neticesinde tüketiciler tasarruf tedbirleri uyguluyor. Bu da ihracat siparişlerine olumsuz yansıyor.

Biz de bu süreçte alternatif pazarlara yoğunlaşarak kayıplarımızı telafi etmeye çalışıyoruz. Afrika kıtasına yaptığımız ihracatta önemli artışlar sağladık. İlk 5 pazarımızdan Libya’nın yanı sıra özellikle Fas’ta kaydettiğimiz rekor büyümenin devam edeceğini öngörüyoruz. Diğer yandan dünyanın en büyük ithalatçısı olan ABD’de artışlarımız sürüyor. Başta ABD olmak üzere dünyanın her noktasında önce Türkiye, sonra Türk mobilyası algısını güçlendirecek tanıtımlar yapmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı