Mobilyada 2028 ihracat hedefi 12 milyar dolar

Balcı, “Sektörümüz Temmuz ayında büyük bir başarıya imza attı. İstatistiklere baktığımızda bu başarının tesadüf olmadığını görüyoruz. Ülkemiz 2003 yılında dünya mobilya ihracatında 36. sıradayken 2022 yılında 11. sıraya yükseldi. Ar-Ge ve tasarıma yaptığımız yatırımlarla bu yükseliş Yılın ilk 7 ayında ise ihracatın 4 milyar 588 milyon dolar olduğunu vurgulayan Balcı, “Hedefimiz yılsonuna kadar 10 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak.

Bu hedef sektörümüz açısından ulaşılabilir bir hedef. Çünkü ithalatı olmayıp ihracatı olan bir sektörüz” dedi. Mobilya sektörü olarak en çok ihracat yapılan bölgenin Orta Doğu olduğunu kaydeden Balcı, “Orta Doğu sektörümüz için güçlü bir kale. Bunun yanında ‘Uzak Ülkeler Stratejisi’ kapsamında Güney Afrika öne çıkıyor” diye konuştu.

Sektörün gelecek hedeflerinden de bahseden Balcı; “Mobilya sektörü olarak 2028 yılı ihracat hedefimiz 12 milyar dolar. Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin tamamını bu hedefe dahil ettiğimizde ise 20 milyar dolarlık bir ihracat hedefi söz konusu.

Geçtiğimiz yıl yüzde 11.23’lük artışla 4.7 milyar dolarlık ihracata ulaştık. 2023 yılının ilk 7 ayına baktığımızda 4 milyar 588 milyon seviyesini görmüş durumdayız. Yılın bitmesine daha 5 ayımız var. Başta MOSDER üyeleri olmak üzere tüm mobilya sektörü bu 5 ayı verimli geçirmek için elinden gelen çabayı gösterecektir” diye konuştu.