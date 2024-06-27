Mobilyada maliyetine satış zamanı

Nurdoğan A. ERGÜN

Her yıl yaz aylarında dü­ğün sezonunun gel­mesiyle iç piyasada hareketli günler yaşayan mo­bilya sektörü, bu yılı beklenti­lerin altında geçiriyor. Enflas­yonist baskı altında alım gü­cünün düşmesine bir de kredi kartlı satışlara getirilen taksit sınırlandırması eklenince mo­bilya alımları ‘ötelenen’ grubu­na girdi.

Düğün sezonunda da umduğunu bulamayan mobil­ya çarşıları, yüzde 50 indirim, maliyetine satışlar gibi çeşit­li kampanyalarla süreci atlat­maya çalışıyor. Geçen yılın ay­nı dönemine göre çok zorlu bir dönem geçirildiğini söyleyen Modoko Başkanı Koray Çalış­kan, “Aslında mobilya almanın şimdi tam zamanı diyebiliriz.

Çünkü satışlarda yaşanan dur­gunluğa çare bulmak adına ma­liyetine satışlar yapılıyor” de­di. Son üretim ve tüketim enf­lasyon oranlarına bakıldığında maliyet artmasına rağmen mo­bilyacının bunu fiyatlarına yan­sıtmadığını söyleyen Çalışkan, geçen yıla göre fiyat farkının maksimum yüzde 20 olduğunu belirtti. Masko Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu da tüm sıkıntılara ek olarak konut sa­tışlarındaki durgunluğun mo­bilya alımlarına da olumsuz yansıdığını belirtti.

Masko’da 100 bin konuta indirim kataloğu

İstanbul İkitelli’de bulunan ve toplam 483 bin metrekare alana kurulan Masko Mobilya Kenti’nde ekonomik sıkıntılar kampanyalarla aşılmaya çalı­şılıyor. 778 mağazanın bulun­duğu Masko’da, sadece iç sa­tışlar değil ihracat ciroları da düştü. Bu yıl tüm sektörlerde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve enflasyonist baskı, bizim sek­törümüzde de büyük bir sıkın­tıya yol açtı” diyen Masko Yö­netim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, geçen yıla oranla işlerin düştüğünü söyledi. İhracat an­lamında da ciddi sıkıntı yaşan­dığını belirten Mutlu, “Mas­ko’nun yüzde 50-60 cirosu ih­racata dayalıydı.

Sabit kalan döviz kuru ve emtia fiyatlarının geçen yıla oranla çok ciddi yük­selmesi bizi olumsuz etkiledi" diye konuştu. İç pazarın zaten daraldığını dile getiren Mutlu, “Şu anda ürün maliyetleri ve mağaza giderleri ciddi mana­da yükseldi; personel maaşları, mağaza kiralarının aşağı yuka­rı her yıl yüzde 60-70 artması mağaza giderlerini artıran ana kalemler. Emtia fiyatlarındaki artış ham maddeye ulaşmakta bizi zorladığı için bu giderler ürünlerin satış fiyatına yansı­dı” dedi. Buna rağmen artışları aynı oranda etiketlere yansıt­madıklarını söyleyen Mutlu, geçmiş yıllara oranla çarşıda yüzde 30-40’lık cirosal kayıp yaşandığını kaydetti.

Mutlu, “Bunu aşmak adına MASKO olarak reklam çalışmalarımı­za devam ediyoruz. Bir indirim kataloğu hazırladık. Bu şu an­da 100 bin konuta dağıtılıyor* dedi. Sıkıntılı sürecin yıl sonu­na kadar devam edeceğini di­le getiren Mutlu, faiz oranları­nın yavaş yavaş gevşeyip düş­mesiyle piyasanın biraz daha rahatlayıp açılacağını söyledi.

Modoko’ya evlilik paketi ile ‘can suyu’

Türkiye’nin önde gelen mobil­ya ticaret merkezlerinden Mo­doko, 150 bin metrekare alan üzerine kurulan AVM yapısıy­la, birbirinden farklı tasarım­larda binlerce mobilya ürünü­nü ve mağazalarını bünyesinde bulunduruyor. 350 mağazanın bulunduğu mobilya çarşısın­da, çeşitli indirim ve cazip fi­yat avantajları sunuluyor.

Geç­tiğimiz ay ‘Modoko Sanal Çadır Günleri’ başlatılan çarşıda, evle­necek çiftlere yönelik %55’lere varan oranda indirim kampan­yası düzenlendi. Modoko Yöne­tim Kurulu Başkanı Koray Ça­lışkan, “Taksitlerin azaldığı bir ortamda evlenecek çiftlerin ya da mobilya almak isteyen kişile­rin alım güçlerini kolaylaştıra­bilmek için kampanya düzenle­dik. Mobilyacılarımızın üretim maliyetlerinin altında bir fiyatla ürünlerini satarken yapmış ol­duğumuz bu kampanyayla sek­törümüze can suyu vereceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Mobiliyum AVM’den üyelere destek

Türkiye’nin ilk mobilya AVM’si olarak İnegöl’de açılan Mobiliyum, 225 bin metrekare kapalı alanı, 200 mağazası, 200 yerli üretici markasıyla faaliyet gösteriyor. Yatırımcıyı üreticiyle, toptancıyı perakendeciyle, kaliteli seçkin ürünlerini de müşterisiyle buluşturmayı hedefleyen çarşı, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunmanın getirdiği ticari hareketliliği ve hammadde kaynaklarına yakın olmasının avantajını kullanıyor.

100 milyon dolarlık maliyetle yapılandırılan Mobiliyum AVM, bugün 150’nin üzerindeki ülkeye ihracatı, Türkiye mobilya üretiminin yüzde 70’ini karşılayan kapasitesi, 30 bin sektör çalışanıyla Türkiye’de mobilya endüstrisinin kalbi konumunda İnegöl’de hizmet veriyor. Daralan ihracat ağına karşı çözüm arayışı olan Mobiliyum yönetimi, haziran ayı boyunca iç pazardaki düşüş konusunda da neler yapılabileceği konusunda üyelerine ziyaretler düzenleyecek.