Mobilyada maliyetine satış zamanı
Küresel ekonomideki zorluklarla birlikte iç pazardaki enflasyon baskısı mobilya satışlarını vurdu. 2023’te iç satışların adet olarak %15 düştüğü sektörde, Masko, Modoko, Mobiliyum gibi mobilya çarşıları, en azından yılın ikinci yarısında satışları bir nebze de olsa artırmak istiyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Her yıl yaz aylarında düğün sezonunun gelmesiyle iç piyasada hareketli günler yaşayan mobilya sektörü, bu yılı beklentilerin altında geçiriyor. Enflasyonist baskı altında alım gücünün düşmesine bir de kredi kartlı satışlara getirilen taksit sınırlandırması eklenince mobilya alımları ‘ötelenen’ grubuna girdi.
Düğün sezonunda da umduğunu bulamayan mobilya çarşıları, yüzde 50 indirim, maliyetine satışlar gibi çeşitli kampanyalarla süreci atlatmaya çalışıyor. Geçen yılın aynı dönemine göre çok zorlu bir dönem geçirildiğini söyleyen Modoko Başkanı Koray Çalışkan, “Aslında mobilya almanın şimdi tam zamanı diyebiliriz.
Çünkü satışlarda yaşanan durgunluğa çare bulmak adına maliyetine satışlar yapılıyor” dedi. Son üretim ve tüketim enflasyon oranlarına bakıldığında maliyet artmasına rağmen mobilyacının bunu fiyatlarına yansıtmadığını söyleyen Çalışkan, geçen yıla göre fiyat farkının maksimum yüzde 20 olduğunu belirtti. Masko Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu da tüm sıkıntılara ek olarak konut satışlarındaki durgunluğun mobilya alımlarına da olumsuz yansıdığını belirtti.
Masko’da 100 bin konuta indirim kataloğu
İstanbul İkitelli’de bulunan ve toplam 483 bin metrekare alana kurulan Masko Mobilya Kenti’nde ekonomik sıkıntılar kampanyalarla aşılmaya çalışılıyor. 778 mağazanın bulunduğu Masko’da, sadece iç satışlar değil ihracat ciroları da düştü. Bu yıl tüm sektörlerde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve enflasyonist baskı, bizim sektörümüzde de büyük bir sıkıntıya yol açtı” diyen Masko Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, geçen yıla oranla işlerin düştüğünü söyledi. İhracat anlamında da ciddi sıkıntı yaşandığını belirten Mutlu, “Masko’nun yüzde 50-60 cirosu ihracata dayalıydı.
Sabit kalan döviz kuru ve emtia fiyatlarının geçen yıla oranla çok ciddi yükselmesi bizi olumsuz etkiledi" diye konuştu. İç pazarın zaten daraldığını dile getiren Mutlu, “Şu anda ürün maliyetleri ve mağaza giderleri ciddi manada yükseldi; personel maaşları, mağaza kiralarının aşağı yukarı her yıl yüzde 60-70 artması mağaza giderlerini artıran ana kalemler. Emtia fiyatlarındaki artış ham maddeye ulaşmakta bizi zorladığı için bu giderler ürünlerin satış fiyatına yansıdı” dedi. Buna rağmen artışları aynı oranda etiketlere yansıtmadıklarını söyleyen Mutlu, geçmiş yıllara oranla çarşıda yüzde 30-40’lık cirosal kayıp yaşandığını kaydetti.
Mutlu, “Bunu aşmak adına MASKO olarak reklam çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir indirim kataloğu hazırladık. Bu şu anda 100 bin konuta dağıtılıyor* dedi. Sıkıntılı sürecin yıl sonuna kadar devam edeceğini dile getiren Mutlu, faiz oranlarının yavaş yavaş gevşeyip düşmesiyle piyasanın biraz daha rahatlayıp açılacağını söyledi.
Modoko’ya evlilik paketi ile ‘can suyu’
Türkiye’nin önde gelen mobilya ticaret merkezlerinden Modoko, 150 bin metrekare alan üzerine kurulan AVM yapısıyla, birbirinden farklı tasarımlarda binlerce mobilya ürününü ve mağazalarını bünyesinde bulunduruyor. 350 mağazanın bulunduğu mobilya çarşısında, çeşitli indirim ve cazip fiyat avantajları sunuluyor.
Geçtiğimiz ay ‘Modoko Sanal Çadır Günleri’ başlatılan çarşıda, evlenecek çiftlere yönelik %55’lere varan oranda indirim kampanyası düzenlendi. Modoko Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, “Taksitlerin azaldığı bir ortamda evlenecek çiftlerin ya da mobilya almak isteyen kişilerin alım güçlerini kolaylaştırabilmek için kampanya düzenledik. Mobilyacılarımızın üretim maliyetlerinin altında bir fiyatla ürünlerini satarken yapmış olduğumuz bu kampanyayla sektörümüze can suyu vereceğimizi düşünüyoruz” dedi.
Mobiliyum AVM’den üyelere destek
Türkiye’nin ilk mobilya AVM’si olarak İnegöl’de açılan Mobiliyum, 225 bin metrekare kapalı alanı, 200 mağazası, 200 yerli üretici markasıyla faaliyet gösteriyor. Yatırımcıyı üreticiyle, toptancıyı perakendeciyle, kaliteli seçkin ürünlerini de müşterisiyle buluşturmayı hedefleyen çarşı, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunmanın getirdiği ticari hareketliliği ve hammadde kaynaklarına yakın olmasının avantajını kullanıyor.
100 milyon dolarlık maliyetle yapılandırılan Mobiliyum AVM, bugün 150’nin üzerindeki ülkeye ihracatı, Türkiye mobilya üretiminin yüzde 70’ini karşılayan kapasitesi, 30 bin sektör çalışanıyla Türkiye’de mobilya endüstrisinin kalbi konumunda İnegöl’de hizmet veriyor. Daralan ihracat ağına karşı çözüm arayışı olan Mobiliyum yönetimi, haziran ayı boyunca iç pazardaki düşüş konusunda da neler yapılabileceği konusunda üyelerine ziyaretler düzenleyecek.