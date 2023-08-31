"Mobilyada taksit 24'e çıkarsa piyasa canlanır, tüketici rahatlar"

Birol BOZKURT

Mobilya, Türkiye’nin lokomotif sektörlerinin başında geliyor. İnegöl’de küçük bir atölyede başlayan yolculuğunda şimdi dünyaya Türk mobilyasını satan bir şirkete dönüştüren Weltew Home Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı ile sektörün sorunlarını ve gelecek dönem hedeflerini konuştuk. Mobilya’da şu anda 9 taksit olan sınırın 24’e çıkarılması gerektiğini söyleyen Mustafa Balcı, bu imkânın sağlanması halinde hem piyasanın canlanacağını hem de tüketicinin rahatlayacağını söylüyor.

Yurt içinde haziran sonu itibarıyla Türkiye’nin 57 şehrinde toplam 140 mağaza ile tüketiciye ulaşan Weltew Home yurtdışında ise 4 kıtada 52 ülkede 80 mağaza ve 142 satış noktasında faaliyetlerini sürdürüyor. Dünyada Türk mobilyasının büyük ilgi gördüğünü söyleyen ihracatın daha yüksek bir potansiyeli olduğuna dikkat çekiyor.

Yaz sezonunda mobilya sektörü düğün organizasyonlarında artış ile birlikte en hareketli zamanlarından birinin yaşandığının altını çizen Weltew Home Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, “Mobilya evin en temel ihtiyacının olmasının yanında evin en pahalı eşyalarından biridir. İç pazara baktığımızda mobilya satışlarının 9 taksit ile sınırlandığını görüyoruz. Bu taksit sayısının en az 24 ay olmalıdır. Bu imkânın tüketiciye sağlanmasının hem piyasayı canlandırılacağı hem de tüketiciyi rahatlatacağı görüşündeyim” diye konuştu.

Türk mobilyası dünya pazarında

Türkiye’nin mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatı ocak-temmuz döneminde 4,5 milyar doları geçti. Bu yıl ihracat hedefini 10 milyar dolar olarak belirleyen mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü ise Temmuzda 609 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Sektörün ocak-temmuz dönemi ihracatı ise 4,58 milyar dolara yükseldi.

Sektörün en önemli ürün gruplarından birisini oluşturan mobilyada ise temmuz ihracatı 343 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mobilyada 7 aylık toplam ihracat 2,61 milyar dolar seviyesine çıktı. Mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinde 7 aylık dönemde en yüksek ihracat yapılan ülkelerin başında 577,6 milyon dolarla Irak geldi. Onu 238,6 milyon dolarla İsrail, 229 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. Söz konusu dönemde Rusya’ya yapılan mobilya ihracatı yüzde 55,3 artışla 131,5 milyon dolar oldu.

“Körfez ülkelerinde potansiyel yüksek”

Son yıllarda Körfez ülkelerine ihracatta önemli bir kademe atladıklarını ve bunun olumlu dönüşlerinin olduğunu söyleyen Balcı: “Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi körfez ülkelerle yaşanan pozitif mesajlar ve yapılan ticaret anlaşmaları ihracatta yükseliş olarak karşımıza çıkacaktır. Türkiye, tüm bu pazarlara kaliteli ve uygun fiyatlı mobilya ihraç ederek, mobilya ihracatını artırabilir ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilir” şeklinde ifade etti.

22 milyon dolarlık ihracatıyla İnegöl’ün birincisi

Türk mobilyasının kalitesini yükselterek mobilya ihracatının da artırılabileceğini kaydeden Balcı: “Dünya pazarında rekabet etme gücü kazanmak için üst düzey standartlarda mobilya üretmeliyiz. Trendleri takip edip talebe göre mobilya üretimi gerçekleştirmeliyiz.

Talebe uygun modern ve şık mobilyalar tasarlamak Türkiye'nin mobilya ihracatını artıracaktır” diye konuştu. Weltew Home markasının, 22 milyon dolarlık ihracatla sektör bazında son üç yıldır İnegöl’ün en çok mobilya ihraç eden markası konumunu koruduklarını söyleyen Mustafa Balcı: “Üretimimizin yüzde 44’ünü yurtdışı pazara yönlendiriyoruz.

İhracat şampiyonluğu unvanımızı devam ettirme hedefiyle 2023 yılsonu ihracat hedefimizi 30 milyon doların üzerine ulaştırmayı planlıyoruz. Weltew Home 2022 yılı yurtiçi ve yurtdışında cirosu 920 milyon TL oldu. Marka yüzde 100 büyüme hedefiyle girdiği 2023 yılında cirosunu bu yıl yapacağı yatırımlarla birlikte 1 milyar 750 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyor” dedi.

“2023 yılı ciro hedefimiz 1 milyar 750 milyon TL”

Geçtiğimiz yıl yurtiçi ve yurtdışında cirolarının 920 milyon TL olduğunu söyleyen Weltew Home Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, “Markamızın yüzde 100 büyüme hedefiyle girdiği 2023 yılında ciromuzu bu yıl yapacağımız yatırımlarımızla birlikte 1 milyar 750 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz. İnegöl’de 2024 yılında faaliyete başlayacak mega fabrika yatırımımızın yüzde %90’ı tamamlandı. 150 bin metrekare açık ve 105 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek ve 200 milyon TL yatırım değerindeki fabrikamızda yıllık 162 bin parça üretim yapılmasını planlıyoruz. 1000’in üzerinde istihdam hedeflediğimiz yeni yatırımımızla birlikte gerek yurtiçi gerekse yurtdışı iş hacmimizi büyüteceğiz” dedi.