Motosikletçinin derdi bakanın masasında
Motosiklet üreticileri Ticaret Bakanlığı’nı ziyaret ederek, sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini aktardı. Bakanlık kaldırılması istenen iki konudan gözetime yeşil ışık yaktı, ek vergiyi ise değerlendirmeye aldı.
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