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Motosikletçinin derdi bakanın masasında

Motosiklet üreticileri Ticaret Bakanlığı’nı ziyaret ederek, sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini aktardı. Bakanlık kaldırılması istenen iki konudan gözetime yeşil ışık yaktı, ek vergiyi ise değerlendirmeye aldı.

Motosikletçinin derdi bakanın masasında
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