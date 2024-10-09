MTS Lojistik’ten Temiz Denizler Projesi

Özlem SARSIN

Akarca sahilinde yapılan sahil temiz­leme etkinliği öncesinde uz­man isimler tarafından geri dönüşüm konusunda bilgi­lendirici sunumlar yapıldı.

Çevre bilinci pekişti

Temiz bir çevre için hep bir­likte hareket etmenin önemini vurgulayan MTS Logistics İz­mir Şubesi Operasyon Direk­törü Banu Akman, “Bu etkin­lik, gençlerde ve çocuklarımız­da çevreye duyarlılık bilincini pekiştirdi.

MTS Logistics’in sosyal sorumluluk projeleri­ne olan desteği, sadece ticari faaliyetlerle sınırlı kalmaya­rak çevresel sorunlara da çö­züm üretmeye odaklandığını gösteriyor. Gelecek sene de ço­cuklarımız ve çevreci gönüllü­lerimizle yine burada buluşa­cağız. Katılımcılar, plastik ve diğer atıkların deniz yaşamı­na verdiği zararın farkına va­rarak, temiz bir gelecek için daha bilinçli adımlar atacak­larını dile getirdiler. Bu tür projeler, çevremizi koruma­nın yanı sıra topluma da bü­yük katkı sağlıyor” dedi.