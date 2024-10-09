MTS Lojistik’ten Temiz Denizler Projesi
İzmir’in Seferihisar ilçesi Akarca sahilinde, MTS Logistics’in “Temiz Denizler Projesi” kapsamında çevre temizliği etkinliği yapıldı. 200 öğrenci ve 100 sivilin gönüllü olarak katılım gösterdiği etkinlikte, sahilde biriken atıklar toplanarak doğaya katkıda bulunuldu.
Özlem SARSIN
Akarca sahilinde yapılan sahil temizleme etkinliği öncesinde uzman isimler tarafından geri dönüşüm konusunda bilgilendirici sunumlar yapıldı.
Çevre bilinci pekişti
Temiz bir çevre için hep birlikte hareket etmenin önemini vurgulayan MTS Logistics İzmir Şubesi Operasyon Direktörü Banu Akman, “Bu etkinlik, gençlerde ve çocuklarımızda çevreye duyarlılık bilincini pekiştirdi.
MTS Logistics’in sosyal sorumluluk projelerine olan desteği, sadece ticari faaliyetlerle sınırlı kalmayarak çevresel sorunlara da çözüm üretmeye odaklandığını gösteriyor. Gelecek sene de çocuklarımız ve çevreci gönüllülerimizle yine burada buluşacağız. Katılımcılar, plastik ve diğer atıkların deniz yaşamına verdiği zararın farkına vararak, temiz bir gelecek için daha bilinçli adımlar atacaklarını dile getirdiler. Bu tür projeler, çevremizi korumanın yanı sıra topluma da büyük katkı sağlıyor” dedi.