Muğla TSO’dan üyelere yeşil dönüşüm çağrısı

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), ‘Doğu Akdeniz İklim Değişikliği: Yenilenebilir Enerjiye Dayalı Düşük Karbon Ekonomisine Yeşil Geçiş’ toplantısına katılım sonrasında üyelerine yeşil dönüşüm çağrısında bulundu.

Bülent Karakuş, “Yapılan kapsamlı araştırmalar ve çalışmalar doğrultusunda kutuplardaki sıcak havanın düşmesiyle uzun vadede özellikle ülkemizin de içinde bulunduğu Doğu Akdeniz bölgesinin de etkileneceği gündemde.

İklim değişikliğinin engellemenin maliyeti, sonrasında ortaya çıkacak durumların çözümü için gerekecek maliyetten çok daha ucuz. Bu noktada kafa yormamız gereken iki temel husus var. İlki, yenilenebilir enerji üretiminin sağlanması ve enerji ihtiyacımızı nasıl düşüreceğimiz konusu" diyerek iklim değişikliğinin Türkiye'ye etkilerine dikkat çekti.

Önümüzdeki süreçte ilgili bakanlıkların yürütecekleri politikalarla, karbon ayak izi yüksek olan işletmelere ilave yaptırımlar uygulanması ya da tam tersi, iklim değişikliğine etkilerini sınırlandıran işletmelere ek destek ve paketler açıklanması beklendiğini söyleyen Karakuş, bu yatırım ve teşviklere paralel olarak işletmelerde sürdürülebilirlik çalışmalarına devam edilmesini istedi.