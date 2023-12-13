MÜSİAD, Azerbaycan'da Tarım ve Gıda Forumu düzenledi

Bakü'de düzenlenen forumun açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan Tarım Bakanı Yardımcısı İlhame Gadimova, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Gelişimi Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Memmedov, MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Cemal Özen, MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşad Cabirli ve iş insanları katıldı.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte, Türkiye ve Azerbaycan'ın tarımsal açıdan da önemli bir kapasiteye sahip olduğunu, Türkiye'nin son 21 yılda tarım ve gıda alanında örnek bir büyüme gösterdiğini söyledi.

Bağcı, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ise ilk on ülke içinde olduğunu bildirerek, "Bugün Türkiye, 85 milyonluk nüfusu ve ülkemizi ziyaret eden 50 milyon turistin gıda ihtiyacını karşılayan, üstüne 30 milyar dolara ulaşan tarım ve gıda ürünleri ihracatı yapan bir üretim altyapısına sahiptir. Tüm bu gelişmeler kamunun yanında, özel sektör ve akademik camianın da gayreti ve başarısının bir sonucudur. Bizler, birikimimizi Azerbaycan ve diğer kardeş ülkelerle paylaşmaya devam ediyoruz." dedi.

Tarım ve gıdanın son yıllarda Azerbaycan'da öne çıkan sektörlerin başında geldiğini, bu alanlara önemli teşvik ve desteklerin sağlandığını belirten Bağcı, "Son dönemde Türkiye'den de önemli yatırımlar Azerbaycan'a geldi. Karabağ'da kurulan Dost Agro bunlardan birisidir. Besi hayvancılığı ve bitkisel üretimin yapıldığı bu modern tesis ile bölgeye 100 milyon dolarlık bir yatırım ekosistemi oluşturulmuştur. Buna benzer çok sayıda Türk firmasının tarım ve gıda alanında biten veya devam eden yatırımları bulunuyor." diye konuştu.

Bağcı, hem Türkiye ile Azerbaycan hem de Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Cabirli ise MÜSİAD'ın dünya çapındaki ve Azerbaycan'daki çalışmaları hususunda bilgi verdi.

"Türkiye de tarım sektörü giderek gelişiyor"

Türkiye ve Azerbaycan'ın kalkınmasında tarım sektörünün büyük pay sahibi olduğunu belirten Cabirli, "Bugün Azerbaycan'da verimli ekonomik ortam ve yatırım fırsatları bulunmaktadır. Azerbaycan'da petrol dışı sektörün bir parçası olan tarım sektörüne ülke yönetimi tarafından ciddi önem ve teşvik veriliyor. Türkiye de tarım sektörünün giderek geliştiği, ekonomisi güçlü ülkelerden biridir. Bu bakımdan her iki ülkenin iş insanlarının bir araya gelmesi, birbirlerinden faydalanma, tecrübe alışverişinde bulunma, yeni fikirlerin ortaya çıkması için bir fırsattır." diye konuştu.

Azerbaycan ve Türkiye'den yaklaşık 120 iş insanının katıldığı forum, tarımsal yatırım, ticaret alanında fırsatlar ve ilgili sektörlere ilişkin sunumlar ve ikili görüşmelerle devam etti.