MÜSİAD Başkanı Asmalı: "Gazze’de büyük bir soykırım yaşanıyor"

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Dernek, 1000’den fazla üye ile birlikte büyük MÜSİAD İftarı'nı gerçekleştirdi. Yurt içi ve yurt dışı 15 şube ve temsilciliğinin de çevrim içi bağlanarak katılım sağladığı iftarda konuşan MÜSİAD Başkanı Asmalı, Derneğin Gazze konusundaki çalışmalarını anlattı.

Asmalı, MÜSİAD üyelerinin bağışlarıyla, Türk Kızılay işbirliği ile gerçekleşen Gazze’ye İyilik Gemisi’nin devamının geleceğini bildirerek, Gazze’nin her an gündemde olması gerektiğini vurguladı.

Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze’de büyük bir soykırım yaşanıyor. Emsalsiz bir mücadele veren Gazzeliler, kendi öz topraklarında, siyonist İsrail rejiminin katliamı altında zulüm görüyor. İsrail’in tüm dünyanın gözleri önünde, pervasızca sürdürdüğü bu katliamı bir kez daha lanetliyorum. Bu mezalime ses çıkarmayan, gözlerini kapatan, yüzünü farklı taraflara dönen gafilleri de asla unutmayacağız. İsrail’in bu barbarca katliamları karşısında İslam dünyasının birlik ve beraberlikle hareket etmesinden başka çıkar yol yok. Onun için kamuoyunun tepkisinin bitmemesi, konunun sürekli gündeme tutularak bu tepkilerin artarak devam etmesi şart. Bildiğiniz gibi önce Gazze için bir müzayede düzenledik ve bölgeye yardımlarımızı gönderdik.

Gazzeli kardeşlerimize sıcak yemek dağıtım yardımımızı da başlattık. En son 7 Mart’a Kızılay’la birlikte 'Bir koli de senden olsun' kampanyasını başlattık, halen bu çalışmamız devam ediyor. Bu vesileyle bir kez daha altını çizelim: Filistin konusunda tavrımız açıktır ve kararlılığımız asla değişmeyecektir. Kardeşlerimizin güven ve hürriyeti için, Filistin’in bağımsızlığı için ve bu soykırımın faillerinin yargılanması için hükümetimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."

Asmalı, ramazan ayının bereketine ve paylaşma hususuna dikkati çekerek tekrar MÜSİAD ailesiyle mübarek ramazan sofrasında bir arada olmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Asmalı, "Biz müminler, birliğimizi ve beraberliğimizi iftar programlarıyla ve böylesi toplantılarla her daim tazelemeliyiz. Bir araya geldiğimiz bu toplantıları birer hayır vesilesine dönüştürmeliyiz. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki mümin, müminin kardeşidir ve bizler kardeşlerimizin müşkülünü gidermekle mükellefiz." değerlendirmesinde bulundu.

Asmalı, Türkiye’nin, bölgesinde hem askeri hem de siyasi bir güven unsuru olduğunu belirtti.

Son 20 yılda atılan adımların sonuç verdiğini ve savunma sanayisinden enerjiye, sağlıktan turizme Türkiye'nin devasa hamleler yaptığını kaydeden Asmalı, "Yetişmiş insan gücü, esnek üretim kapasitesi ve lojistik kapasitesi ile Türkiye, büyük bir sıçrama döneminin arifesinde. Sabırlı ve kararlı olursak bu tarihi hamleleri de hep beraber yaşayacağız ve adım adım Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hedeflerimize birer birer ulaşacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Dünyanın kritik ve tarihi bir dönemden geçtiğini, artık iki kutuplu bir dünya olmadığını vurgulayan Asmalı, "Tek kutuplu bir dünya da mevcut değil. Çok kutuplu bir dünyada yeni bir düzen arayışının olduğu günümüzde Türkiye, düzen kurucu ülke olarak temayüz ediyor. Elbette bunun bir bedeli var. Terör örgütlerine, bölgesel aktörlere ve küresel güçlere rağmen bu adımları atmak büyük ve yetişmiş kadrolar, sağlam bir ekonomi ve güçlü bir siyasi iktidarla ancak mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Asmalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler MÜSİAD ailesi olarak, ülkemizin bu hedeflere ulaşmasına, ticari ve ekonomik kapasitesini artırmasına katkıda bulunuyoruz. Onun için omuzladığımız davamız ve sorumluluğumuz çok büyük ve hayati. MÜSİAD olarak sabırla, kararlılıkla ve samimiyetle bu tarihi dönemde devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz."