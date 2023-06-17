Mustafa Gültepe: Mal ve hizmet ihracatımız 3 yılda yüzde 66 arttı

TİM'den yapılan açıklamaya göre, TİM 30. Genel Kurulu ile İhracatın Şampiyonları ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gültepe, Türkiye’nin son 3 yılda mal ve hizmet ihracatını yüzde 66 artırdığını açıkladı.

Son 21 yılda mal ihracatının 6, hizmet ihracatı 5 kat arttı

"1983'te 1 yılda yaptığımız ihracatı artık 1 haftada gerçekleştiriyoruz. Son 21 yılda mal ihracatının 6, hizmet ihracatı 5 kat arttı. Sadece son 3 yılda mal ihracatımızı 169 milyar dolardan 254 milyar dolara, hizmet ihracatımızı 38 milyar dolardan, 90 milyar dolara çıkardık." diyen Gültepe şöyle devam etti:

" Mal ve hizmet ihracatımız 3 yılda yüzde 66 arttı. 1983’te 1 yılda yaptığımız ihracatı artık 1 haftada gerçekleştiriyoruz. Bütün bunlar kararlılık, istikrar, azim ve mücadeleyle oldu. Ayak basmadık tek bir ülke, tek bir bölge bırakmadık. Birçok ülkenin en büyük tedarikçileri arasındayız. Tüm bu başarıların ardında, devletimizin ihracatçılarımıza sunduğu destekler ve hızlı aksiyon mekanizması var. İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’nin kurulması kefalet sorununun çözülmesinde büyük katkı sağladı.

Yurt dışında 206 fuara katıldık

Asırlık bir geçmişe sahip Türk Ticaret Bankası artık ihracatçıların oldu. Bankamızla, ihracatın finansmanı ve projelerimize yönelik çalışmalarımızı en kısa zamanda başlatacağız. Ticaretin dinamikleri sürekli değişiyor. Biz de durmuyor, kendimizi sürekli yeniliyoruz. Yeni pazarlarda, yeni müşterilere ulaşmak için çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda yılın ilk 6 ayında 120 uluslararası heyet düzenlerken, yurt dışında 206 fuara katıldık."

İhracat arttıkça ihtiyaçların da değişip çeşitlendiğinin altını çizen Gültepe, gelinen aşamada yeni çözümler üretilmesi gereken bir süreci yaşadıklarını vurguladı.

Maliyetlerimizi ne kadar düşürebilirsek, elimiz o kadar güçlenecek

Gültepe, "Rakip ülkelerle büyük bir mücadele içindeyiz. Bu mücadelede üretim maliyetlerimizi ne kadar düşürebilirsek, elimiz o kadar güçlenecek." ifadelerini kullandı.

Yıl başından bu yana art arda yapılan indirimlere rağmen sanayicilerimiz için enerji hala önemli bir maliyet kalemi oluşturduğunu belirten Gültepe, "Sanayicilerimiz elektriği Asya ülkelerine kıyasla neredeyse iki kat pahalıya mal ediyor." açıklamasında bulundu. Gültepe, sözlerini şöyle tamamladı:

İhracatımız yükseldikçe finansman ihtiyacımız da artıyor

"Dolayısıyla ihracatçılarımızın yeni indirimlere ihtiyacı bulunuyor. Haziran ayında sona erecek asgari ücret desteği uygulamasının miktar artırılarak devamını bekliyoruz. İhracatımız yükseldikçe finansman ihtiyacımız da artıyor.

Yükselen talep, büyük yatırımları, büyük yatırımlar, yeni finansal ihtiyaçları beraberinde getiriyor. Finansmana erişim ve reeskont kredi limitlerinin yükseltilmesi konusunda Cumhurbaşkanımızın desteğini esirgemeyeceğinizi biliyoruz.

En kısa zamanda çözüleceğine inanıyoruz

Cumhurbaşkanımızın Avrupa ve ABD ile yaşanan vize sorunu konusundaki açıklamaları bizi umutlandırıyor. Konunun en kısa zamanda çözüleceğine inanıyoruz.

Öte yandan, lojistik kapasitemizi güçlendirmemiz gereken bir dönemdeyiz. Son 21 yılda karayolu altyapımızda gerçekleştirdiğiniz atılımın demir ve denizyoluyla taçlandırılmasını arzu ediyoruz. Bu taşıma yöntemleri ülkemizin 2053 karbon sıfır hedefiyle de birebir örtüşüyor."