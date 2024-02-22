“Müteahhitlerin en büyük problemi finansman”

İnşaat sektörünün ve müteahhitlik mesleğinin sorunlarının değerlendirildiği çalıştayın açılışında konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, inşaat sektörünün Türk ekonomisindeki payının yüzde 30'lara ulaştığını söyledi.

Ardıç, “Müteahhitlik ise bu sektörün olmazsa olmazı… Müteahhitlik mesleğinin sağlıklı büyümesi, geniş anlamda inşaat sektörünün çok sağlıklı büyümesi anlamını taşıyor” dedi.

“Eximbank desteği artsın”

Türk inşaat firmalarının yurt dışındaki başarılarıyla tarih yazdığını ve Türkiye imajına çok değerli katkılarda bulunduğunu söyleyen Ardıç, Türk müteahhitliği markasının sadece Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde değil, diğer bölgelerde de giderek daha fazla konumlandığına dikkat çekti.

Ardıç, “Dünya sıralamasında ilk 30 firma arasında sadece 1 Türk firma yer bulabiliyor. Önümüzdeki dönemde hedefimiz iş hacmimizi büyütmek olmalı.

Bunun için ise tüm parametrelerin ve tüm kesimlerin görüşleri dikkate alınarak sektörün masaya yatırılması ve yeni bir vizyon belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Türk müteahhitlik firmalarının yeni iş fırsatları yakalamasının önündeki en önemli genelin finansman sorunu olduğunu belirten Ardıç, “Eximbank kredilerinin artırılması, sektörün yurt dışında daha geniş çaplı etki alanı geniş, daha büyük işler yürütmesinin önünü açacaktır.

Yurt dışındaki ihaleler için teminat mektubu temini ve kabulü konusundaki sorunların çözümü de aynı şekilde öncelikli” dedi. Yurt içinde ise inşaat yapım aşamasında birçok belge ve sertifikalandırma şartlarının usulen yerine getirilmesinin öncelikli sorunlar arasında olduğunu söyleyen Ardıç, ayrıca deprem riski yüksek bölgelerde yapı inşaatlarında sadece belgeli işçilerin çalışmasına izin verilmesi ve müteahhitlerde daha yüksek yeterlilik kriterleri aranması gerektiğini söyledi.

Koloğlu: Her aklına gelenin yapacağı iş olmasın

İNTES Başkanı Celal Koloğlu Türk müteahhitliğinin kimlik sorunun uzun yıllardır çözülemediğini belirterek, “Müteahhitlik sıradan bir ticari faaliyet olarak yapılmaya devam ediyor. Bizler gücümüzü mühendislikten alıyor, kaliteden ödün verilmemesi için çalışıyoruz. Müteahhitliği her aklına gelenin yapabileceği bir iş olmaktan çıkarmak zorundayız” dedi. Koçoğlu ayrıca yapılan düzenlenmeler sorunları çözmede yeterli olmadığına dikkat çekti.