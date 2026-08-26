Nakliyeciye Avusturya’da KDV iadesinin önü açıldı
Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin (UND), Türk taşımacılık şirketlerinin Avusturya’da akaryakıt alımlarında ödedikleri KDV’nin iadesini engelleyen uygulamaya karşı 2021 yılında başlattığı hukuk mücadelesi başarıyla sonuçlandı.
Avusturya’da 14 Ocak 2021’de yürürlüğe giren düzenleme, Türk taşımacılık şirketlerinin Avusturya sınırları içindeki akaryakıt alımlarında ödedikleri KDV’nin iadesini engelliyordu. UND, düzenlemenin uluslararası anlaşmalara aykırı olduğu gerekçesiyle hukuki süreç başlatmıştı. Yaklaşık beş yılı aşkın süren süreç sonunda Avusturya Yüksek İdare Mahkemesi, 30 Haziran 2026 tarihli kararıyla Türk taşımacıları lehine hüküm verdi.
Karar, yalnızca bundan sonraki alımları değil, geçmiş dönemde yapılan ve reddedilen KDV iade başvurularını da kapsıyor. Buna göre 14 Ocak 2021-30 Haziran 2026 döneminde Avusturya’daki akaryakıt alımlarına ilişkin KDV iade başvuruları reddedilen Türk taşımacılık şirketlerinin, ödedikleri KDV tutarlarını geri talep edebilmelerinin önü açıldı.
UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, kararın yalnızca KDV iadesi konusunda değil, Türk taşımacısının Avrupa’daki haklarının savunulması açısından da önemli olduğunu belirtti. erek, “Bu karar, Türk taşımacısının Avrupa’daki haklarının kararlılıkla savunulması halinde sonuç alınabileceğinin çok önemli bir göstergesidir” dedi. Aras, UND’nin sektörün haksız uygulamalar nedeniyle rekabet dezavantajına uğradığı her alanda haklarını ulusal ve uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceğini söyledi.
Bu dönemde henüz KDV iade başvurusunda bulunmamış şirketlerin de hak kaybı yaşamamak için durumlarını hukuki ve mali yönden değerlendirmeleri önem taşıyor. 30 Haziran 2026 sonrasında yapılan akaryakıt alımlarında ödenen KDV’nin, gerekli vergi iade başvurularının yapılmasının ardından geri alınmasının önündeki hukuki engel de kaldırıldı.