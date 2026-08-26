Nakliyeciye Avusturya’da KDV iadesinin önü açıldı

Avusturya’da 14 Ocak 2021’de yürürlüğe giren dü­zenleme, Türk taşımacı­lık şirketlerinin Avustur­ya sınırları içindeki akarya­kıt alımlarında ödedikleri KDV’nin iadesini engelliyor­du. UND, düzenlemenin ulus­lararası anlaşmalara aykırı olduğu gerekçesiyle hukuki süreç başlatmıştı. Yaklaşık beş yılı aşkın süren süreç so­nunda Avusturya Yüksek İda­re Mahkemesi, 30 Haziran 2026 tarihli kararıyla Türk taşımacıları lehine hüküm verdi.

Karar, yalnızca bundan sonraki alımları değil, geçmiş dönemde yapılan ve redde­dilen KDV iade başvuruları­nı da kapsıyor. Buna göre 14 Ocak 2021-30 Haziran 2026 döneminde Avusturya’daki akaryakıt alımlarına ilişkin KDV iade başvuruları redde­dilen Türk taşımacılık şirket­lerinin, ödedikleri KDV tu­tarlarını geri talep edebilme­lerinin önü açıldı.

UND Yönetim Kurulu Baş­kanı Şerafettin Aras, kararın yalnızca KDV iadesi konusun­da değil, Türk taşımacısının Avrupa’daki haklarının savu­nulması açısından da önem­li olduğunu belirtti. erek, “Bu karar, Türk taşımacısının Av­rupa’daki haklarının karar­lılıkla savunulması halinde sonuç alınabileceğinin çok önemli bir göstergesidir” dedi. Aras, UND’nin sektörün hak­sız uygulamalar nedeniyle re­kabet dezavantajına uğradı­ğı her alanda haklarını ulusal ve uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceği­ni söyledi.

Bu dönemde henüz KDV iade başvurusunda bu­lunmamış şirketlerin de hak kaybı yaşamamak için durum­larını hukuki ve mali yönden değerlendirmeleri önem ta­şıyor. 30 Haziran 2026 sonra­sında yapılan akaryakıt alım­larında ödenen KDV’nin, ge­rekli vergi iade başvurularının yapılmasının ardından geri alınmasının önündeki hukuki engel de kaldırıldı.