“Navlun düştü, lojistik firmaları hayatta kalmak için çabalıyor"

Hamit VAROL

Lojistik sektörü düşün navlun fiyatları nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Yıllık 28 milyar dolarlık yük yönetimi ve 20 milyon sevkiyata aracılık eden, geçen yılki geliri 24,7 milyar dolar olan lojistik platformu C.H. Robinson’un Avrupa Ulaştırma Başkan Yardımcısı Chris Mills, şirketin Türkiye’de faaliyete geçtiği 10’uncu yıl nedeniyle düzenlenen toplantıda navlun fiyatlarına dikkat çekti. Mills, dünyada navlun fiyatlarının 2020 öncesine geri döndüğünü söyledi.

Bu durumun önümüzdeki 5-6 yılda daha devam edeceğine dikkat çeken Mills, “Düşen navlun fiyatları lojistik firmalarını zorluyor. Firmalar maliyetleri düşürerek ayakta kalma mücadelesi veriyor” dedi. Türkiye sürekli radarımızda Dünyada tüm ülkelerin ekonomik zorluklar içinde olduğunun altını çizen Mills, Avrupa ve Türkiye’de büyüme fırsatlarının ise devam ettiğine dikkat çekti.

Türkiye’nin büyük bir ekonomi olduğunu ifade eden Mills, ancak enflasyonda yaşanan yükselişin risk oluşturduğunu kaydetti. Mills, “Türkiye’den Avrupa ve dünyaya ticaret her geçen yıl artıyor. Türkiye büyüme potansiyeli yüksek bir pazar. Biz Türkiye’de hem organik hem de satın alma ile büyümesi planlıyoruz. Sürekli satın alma fırsatlarını değerlendiriyoruz.

Türkiye sürekli radarımızdaki bir ülke” diye konuştu. Pazar payımız yüzde 0.5 C.H. Robinson Türkiye Genel Müdürü Gökalp Ertuğrul ise küresel ticaretin önemli bir oyuncusu olan Türkiye’nin, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında kritik bir bağlantı görevi gördüğünü söyledi. Son 10 yıldır Türkiye’de her yıl çift hane büyüdüklerini, bugün itibarıyla yüzde 0.5’lik pazar payına ulaştıklarını kaydeden Ertuğrul, “Türkiye’de büyük bir firmanın pazar payının yüzde 2 olduğu düşünüldüğünde bizim geldiğimiz nokta gayet iyi” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin önde gelen 1.000 şirketle çalıştıklarını belirten Ertuğrul, nakliye firmalarına ise ödemeyi 48 saat içinde yaptıklarını dile getirdi. En büyük sıkıntı akaryakıt fiyatı Türkiye’deki navlun fiyatlarındaki belirsizliğe dikkat çeken Ertuğrul şunları söyledi: “Ekonomideki durum nedeniyle nasıl büyüyeceğimizi düşünmek yerine sorunlarla uğraşıyoruz.

Lojistik haksız rekabete açık bir sektör. Halka açık şirket olduğumuz için şeffafız. Ancak bazı şirketlerde bu durum böyle değil. Ayrıca artan akaryakıt fiyatları en büyük sorun. Kontrat yaptığımız şirketler fiyat artışlarında zaman zaman bizden esneklik istiyor. Biz de fiyatlarda esnek olmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki zor zamanda attığımız adımlar işler açıldığında bize olumlu yansıyacak.”

“Emisyon yoğunluğunu yüzde 47 azalttık”

C.H. Robinson Avrupa Ulaştırma Başkan Yardımcısı Chris Mills, son yıllarda, sürdürülebilirlik ve yeşil lojistik uygulamalarının lojistik endüstrisi üzerinde derinlemesine ve olumlu etkiler yarattığını söyledi. Mills, “Veri analitiği gibi gelişmiş teknolojileri kullanarak yakıt tüketimini ve emisyonları azaltma gibi stratejileri giderek daha fazla benimsemiş durumdayız. C.H. Robinson olarak, 5 yıl önce 2025'e kadar emisyon yoğunluğunu yüzde 40 azaltmak adına kendimize bir hedef koyduk. Ancak kısa sürede bu hedefin çok ilerisine geçerek 2022 sonu itibarıyla kapsam 1 ve kapsam 2 emisyon yoğunluğunu yüzde 47 azaltmayı başardık” dedi.