Nükleer tesislerde tedarik ve gözetime ilişkin esaslar belirlendi

Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından (NDK), nükleer tesislerde tedarik zinciri ve bağımsız gözetim faaliyetleri ile yetkilendirmelere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Söz konusu yönetmeliklerle, nükleer tesislere ilişkin bağımsız gözetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere kuruluşun ve bağımsız gözetim hizmeti verecek şirketlerin görev ve sorumlulukları ile bu şirketlerin yetkilendirilmesi, nükleer tesislerin tedarik zincirine ilişkin kuruluşun görev ve sorumlulukları, bildirime ve yetkilendirmeye tabi tedarikçilerin niteliklerine ilişkin düzenleme yapıldı.