ODE Yalıtım'dan Eskişehir’e 5 milyon dolar ek yatırım
Yapı ve teknik yalıtımda uçtan uca çözümler sunan ODE Yalıtım, 2026’da yurt içi ve dışındaki büyümesini sürdürüyor. Cirosunun yüzde 40’ını ihracattan elde eden şirket, üretim altyapısını güçlendirmek üzere Çorlu tesisinde yatırımlarına devam ederken, Eskişehir için 5 milyon dolarlık ilave yatırım planlıyor.
Yapı yalıtımında bir binanın temelinden çatısına kadar ısı, su, ses ve yangın yalıtımına yönelik çözümler sunduklarını ifade eden ODE Yalıtım Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Turan, “Teknik yalıtım tarafında kauçuk köpüğü, camyünü ve taşyünü ürün gruplarının üçünü de aynı çatı altında üreten ilk firmayız. Böylece tesisat, sanayi ve endüstriyel tesislerin farklı ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı çözümler geliştirebiliyoruz” şeklinde konuştu.
“İhracat yolculuğumuz güçlü bir yapıya dönüştü”
Yapı yalıtımında ODE Isıpan markasıyla ekstrüde polistiren köpük, ODE Starflex markasıyla camyünü, Evomineral markasıyla mineral yün, Epikon ve ODE Membran markalarıyla bitümlü su yalıtım örtüleri ürettikleri bilgisini paylaşan Ozan Turan, “Teknik yalıtımda ise ODE Starflex camyünü, ODE Rockflex markamızla taşyünü ve ODE R-Flex elastomerik kauçuk köpüğü ürünlerimizle tesisat, sanayi ve endüstriyel tesislerin ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz” dedi.
2025 yılında ses yalıtımı, titreşim kontrolü ve sismik koruma alanlarında faaliyet gösteren DKM İnşaat ve Danışmanlık’ın çoğunluk hisselerini satın aldıklarını anımsatan Turan, bu girişimin kendileri adına uçtan uca yalıtım çözümü sunma kabiliyetini daha da güçlendiren önemli bir adım olduğunu dile getirdi.
İhracatı şirket için uzun yıllar boyunca büyümenin önemli unsurlarından biri olarak gördüklerini sözlerine ekleyen Ozan Turan, “1996 yılında başlayan ihracat yolculuğumuz bugün 6 kıtada 80’in üzerinde ülkeye ulaştığımız güçlü bir yapıya dönüştü. Ciromuzun yaklaşık yüzde 40’ını ihracattan elde ediyoruz” dedi.
Avrupa ve Orta Doğu bölgelerini güçlü oldukları pazarlar arasında gösteren Ozan Turan, “Bu bölgelerde derinleşme stratejisi izliyoruz. Son dönemde İngiltere-İrlanda ve Doğu Avrupa ülke müdürlüklerimizle yerel varlığımızı güçlendirirken, özellikle Avrupa başta olmak üzere yeni iş birlikleri ve pazar fırsatlarına odaklanıyoruz” ifadesini kullandı.
Ozan Turan, 2026 yılında da yurt içinde ve yurt dışında istikrarlı büyümeyi sürdürdüklerini kaydetti ve üretim altyapısı ve operasyonel yetkinliklerini güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. B
u çerçevede 25 milyon dolarlık yatırım programı kapsamında Çorlu’daki camyünü üretim tesisinde kapsamlı bir modernizasyon projesini tamamladıklarına değinen Ozan Turan, “Fırın sisteminin yenilenmesinin yanı sıra üretim altyapımızı, otomasyon sistemlerimizi, bina sistemlerimizi ve sosyal alanlarımızı da baştan sona yeniledik. Bu yatırımla üretim kapasitemizi ve verimliliğimizi artırarak önemli kazanımlar sağladık” şeklinde konuştu.
“Eskişehir'e 5 milyon dolar ilave yatırım planlıyoruz”
Yatırımlarının Eskişehir tesisleri kısmına da değinen Ozan Turan, “Elastomerik kauçuk köpüğü ürün grubumuz ODE R-Flex’te ise üretimi Eskişehir tesisimizde konsolide ederek tesisimizi tam kapasite üretim seviyesine ulaştırdık. Böylece Türkiye’nin elastomerik kauçuk köpüğü talebini tek merkezden karşılayabilecek bir üretim ölçeğine ulaştık” dedi.
Bu yapının şirkete operasyonel verimlilik, tedarik hızı ve kapasite açısından önemli avantajlar sağladığına dikkat çeken Turan, “Eskişehir tesisimiz artık yalnızca iç pazardaki talebe daha hızlı yanıt veren değil, aynı zamanda ihracatımızı destekleyen ana üretim merkezlerimizden biri konumunda” şeklinde konuştu. Yönetim ODE Yalıtım Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Turan, “Önümüzdeki dönemde de bu tesiste makine ve ekipman yatırımları, dijitalleşme, modernizasyon ve kapasite artışı alanlarında yaklaşık 5 milyon dolarlık ilave yatırım yapmayı planlıyoruz” dedi.