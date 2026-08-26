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ODE Yalıtım'dan Eskişehir’e 5 milyon dolar ek yatırım

Yapı ve teknik yalıtımda uçtan uca çözümler sunan ODE Yalıtım, 2026’da yurt içi ve dışındaki büyümesini sürdürüyor. Cirosunun yüzde 40’ını ihracattan elde eden şirket, üretim altyapısını güçlendirmek üzere Çorlu tesisinde yatırımlarına devam ederken, Eskişehir için 5 milyon dolarlık ilave yatırım planlıyor.

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ODE Yalıtım'dan Eskişehir’e 5 milyon dolar ek yatırım

Yapı yalıtımında bir bina­nın temelinden çatısına kadar ısı, su, ses ve yan­gın yalıtımına yönelik çözümler sunduklarını ifade eden ODE Ya­lıtım Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Turan, “Teknik yalıtım ta­rafında kauçuk köpüğü, camyü­nü ve taşyünü ürün gruplarının üçünü de aynı çatı altında üre­ten ilk firmayız. Böylece tesisat, sanayi ve endüstriyel tesislerin farklı ihtiyaçlarına yönelik kap­samlı çözümler geliştirebiliyo­ruz” şeklinde konuştu.

“İhracat yolculuğumuz güçlü bir yapıya dönüştü”

Yapı yalıtımında ODE Isıpan markasıyla ekstrüde polistiren köpük, ODE Starflex markasıy­la camyünü, Evomineral mar­kasıyla mineral yün, Epikon ve ODE Membran markalarıyla bi­tümlü su yalıtım örtüleri ürettik­leri bilgisini paylaşan Ozan Tu­ran, “Teknik yalıtımda ise ODE Starflex camyünü, ODE Rockf­lex markamızla taşyünü ve ODE R-Flex elastomerik kauçuk kö­püğü ürünlerimizle tesisat, sa­nayi ve endüstriyel tesislerin ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz” dedi.

2025 yılında ses yalıtımı, titreşim kontrolü ve sismik ko­ruma alanlarında faaliyet göste­ren DKM İnşaat ve Danışman­lık’ın çoğunluk hisselerini satın aldıklarını anımsatan Turan, bu girişimin kendileri adına uçtan uca yalıtım çözümü sunma ka­biliyetini daha da güçlendiren önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

İhracatı şirket için uzun yıllar boyunca büyümenin önemli un­surlarından biri olarak gördük­lerini sözlerine ekleyen Ozan Turan, “1996 yılında başlayan ih­racat yolculuğumuz bugün 6 kı­tada 80’in üzerinde ülkeye ulaş­tığımız güçlü bir yapıya dönüş­tü. Ciromuzun yaklaşık yüzde 40’ını ihracattan elde ediyoruz” dedi.

Avrupa ve Orta Doğu böl­gelerini güçlü oldukları pazarlar arasında gösteren Ozan Turan, “Bu bölgelerde derinleşme stra­tejisi izliyoruz. Son dönemde İn­giltere-İrlanda ve Doğu Avrupa ülke müdürlüklerimizle yerel varlığımızı güçlendirirken, özel­likle Avrupa başta olmak üzere yeni iş birlikleri ve pazar fırsat­larına odaklanıyoruz” ifadesini kullandı.

Ozan Turan, 2026 yılında da yurt içinde ve yurt dışında istik­rarlı büyümeyi sürdürdüklerini kaydetti ve üretim altyapısı ve operasyonel yetkinliklerini güç­lendirmeye devam ettiklerini belirtti. B

u çerçevede 25 milyon dolarlık yatırım programı kapsa­mında Çorlu’daki camyünü üre­tim tesisinde kapsamlı bir mo­dernizasyon projesini tamamla­dıklarına değinen Ozan Turan, “Fırın sisteminin yenilenmesi­nin yanı sıra üretim altyapımızı, otomasyon sistemlerimizi, bina sistemlerimizi ve sosyal alanla­rımızı da baştan sona yeniledik. Bu yatırımla üretim kapasite­mizi ve verimliliğimizi artıra­rak önemli kazanımlar sağladık” şeklinde konuştu.

“Eskişehir'e 5 milyon dolar ilave yatırım planlıyoruz”

Yatırımlarının Eskişehir te­sisleri kısmına da değinen Ozan Turan, “Elastomerik kauçuk köpüğü ürün grubumuz ODE R-Flex’te ise üretimi Eskişehir tesisimizde konsolide ederek tesisimizi tam kapasite üretim seviyesine ulaştırdık. Böylece Türkiye’nin elastomerik kauçuk köpüğü talebini tek merkezden karşılayabilecek bir üretim öl­çeğine ulaştık” dedi.

Bu yapının şirkete operasyonel verimlilik, tedarik hızı ve kapasite açısın­dan önemli avantajlar sağladı­ğına dikkat çeken Turan, “Eski­şehir tesisimiz artık yalnızca iç pazardaki talebe daha hızlı yanıt veren değil, aynı zamanda ihra­catımızı destekleyen ana üretim merkezlerimizden biri konu­munda” şeklinde konuştu. Yöne­tim ODE Yalıtım Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Turan, “Önü­müzdeki dönemde de bu tesiste makine ve ekipman yatırımları, dijitalleşme, modernizasyon ve kapasite artışı alanlarında yak­laşık 5 milyon dolarlık ilave ya­tırım yapmayı planlıyoruz” dedi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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