ODE Yalıtım'dan Eskişehir’e 5 milyon dolar ek yatırım

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Yapı yalıtımında bir bina­nın temelinden çatısına kadar ısı, su, ses ve yan­gın yalıtımına yönelik çözümler sunduklarını ifade eden ODE Ya­lıtım Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Turan, “Teknik yalıtım ta­rafında kauçuk köpüğü, camyü­nü ve taşyünü ürün gruplarının üçünü de aynı çatı altında üre­ten ilk firmayız. Böylece tesisat, sanayi ve endüstriyel tesislerin farklı ihtiyaçlarına yönelik kap­samlı çözümler geliştirebiliyo­ruz” şeklinde konuştu.

“İhracat yolculuğumuz güçlü bir yapıya dönüştü”

Yapı yalıtımında ODE Isıpan markasıyla ekstrüde polistiren köpük, ODE Starflex markasıy­la camyünü, Evomineral mar­kasıyla mineral yün, Epikon ve ODE Membran markalarıyla bi­tümlü su yalıtım örtüleri ürettik­leri bilgisini paylaşan Ozan Tu­ran, “Teknik yalıtımda ise ODE Starflex camyünü, ODE Rockf­lex markamızla taşyünü ve ODE R-Flex elastomerik kauçuk kö­püğü ürünlerimizle tesisat, sa­nayi ve endüstriyel tesislerin ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz” dedi.

2025 yılında ses yalıtımı, titreşim kontrolü ve sismik ko­ruma alanlarında faaliyet göste­ren DKM İnşaat ve Danışman­lık’ın çoğunluk hisselerini satın aldıklarını anımsatan Turan, bu girişimin kendileri adına uçtan uca yalıtım çözümü sunma ka­biliyetini daha da güçlendiren önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

İhracatı şirket için uzun yıllar boyunca büyümenin önemli un­surlarından biri olarak gördük­lerini sözlerine ekleyen Ozan Turan, “1996 yılında başlayan ih­racat yolculuğumuz bugün 6 kı­tada 80’in üzerinde ülkeye ulaş­tığımız güçlü bir yapıya dönüş­tü. Ciromuzun yaklaşık yüzde 40’ını ihracattan elde ediyoruz” dedi.

Avrupa ve Orta Doğu böl­gelerini güçlü oldukları pazarlar arasında gösteren Ozan Turan, “Bu bölgelerde derinleşme stra­tejisi izliyoruz. Son dönemde İn­giltere-İrlanda ve Doğu Avrupa ülke müdürlüklerimizle yerel varlığımızı güçlendirirken, özel­likle Avrupa başta olmak üzere yeni iş birlikleri ve pazar fırsat­larına odaklanıyoruz” ifadesini kullandı.

Ozan Turan, 2026 yılında da yurt içinde ve yurt dışında istik­rarlı büyümeyi sürdürdüklerini kaydetti ve üretim altyapısı ve operasyonel yetkinliklerini güç­lendirmeye devam ettiklerini belirtti. B

u çerçevede 25 milyon dolarlık yatırım programı kapsa­mında Çorlu’daki camyünü üre­tim tesisinde kapsamlı bir mo­dernizasyon projesini tamamla­dıklarına değinen Ozan Turan, “Fırın sisteminin yenilenmesi­nin yanı sıra üretim altyapımızı, otomasyon sistemlerimizi, bina sistemlerimizi ve sosyal alanla­rımızı da baştan sona yeniledik. Bu yatırımla üretim kapasite­mizi ve verimliliğimizi artıra­rak önemli kazanımlar sağladık” şeklinde konuştu.

“Eskişehir'e 5 milyon dolar ilave yatırım planlıyoruz”

Yatırımlarının Eskişehir te­sisleri kısmına da değinen Ozan Turan, “Elastomerik kauçuk köpüğü ürün grubumuz ODE R-Flex’te ise üretimi Eskişehir tesisimizde konsolide ederek tesisimizi tam kapasite üretim seviyesine ulaştırdık. Böylece Türkiye’nin elastomerik kauçuk köpüğü talebini tek merkezden karşılayabilecek bir üretim öl­çeğine ulaştık” dedi.

Bu yapının şirkete operasyonel verimlilik, tedarik hızı ve kapasite açısın­dan önemli avantajlar sağladı­ğına dikkat çeken Turan, “Eski­şehir tesisimiz artık yalnızca iç pazardaki talebe daha hızlı yanıt veren değil, aynı zamanda ihra­catımızı destekleyen ana üretim merkezlerimizden biri konu­munda” şeklinde konuştu. Yöne­tim ODE Yalıtım Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Turan, “Önü­müzdeki dönemde de bu tesiste makine ve ekipman yatırımları, dijitalleşme, modernizasyon ve kapasite artışı alanlarında yak­laşık 5 milyon dolarlık ilave ya­tırım yapmayı planlıyoruz” dedi.