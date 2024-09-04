Okul çantasında 2,5 milyar TL’lik sahte ürün
Sahte ve güvensiz kırtasiye ürünlerinin çocukların sağlığını tehlikeye attığını söyleyen Adel/Faber-Castell’in CEO’u Oğuz Uçanlar, sektörde pazar büyüklüğünün 8.5- 10 milyar TL olduğunu, bunun 2-2,5 milyar TL’lik kısmının taklit olduğunu söyledi.
Hamide HANGÜL
Öğrenciler yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlanırken, kırtasiye ürünlerinde güvenlik yine ön plana çıktı. Sahte ve güvensiz kırtasiye ürünlerinin çocukların sağlığını tehlikeye attığını söyleyen Adel/ Faber-Castell’in CEO’su Oğuz Uçanlar, sektörde pazar büyüklüğünün 8,5-10 milyar TL olduğunu, bunun 2-2,5 milyar TL’lik kısmının kaçak, taklit ürünlerden oluştuğunu söyledi. Okula dönüş dönemiyle, şirketin yeni stratejileri ve gelecek vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla açıklayan CEO Oğuz Uçanlar, kırtasiye alışverişinin yoğun olarak yapıldığı bu dönemde, sahte ve merdiven altı ürünlerin piyasada bulunmaması konusunda şirket olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi.
30 bin kalite testinden geçiyor
Şirket olarak yılda ortalama 10 bin ürün güvenliği ve 30 bin ürün kalitesi testi gerçekleştirdiklerini açıklayan Oğuz Uçanlar, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Uzun yıllardır halk sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya yayılmasını engellemek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu konuda önemli çalışmalar yürüten ilgili mercilere şikayetlerimizi iletiyoruz. Ürünlerimizi fiziksel, kalite ve mikrobiyoloji testlerine tabi tutuyoruz. Nikel, Ftalat, Kadmiyum, Kurşun, Azo boyar madde gibi tüketici sağlığı açısından risk teşkil eden malzemelerle ilgili güvenlik testleri gerçekleştiriyoruz. Adında yer aldığı şekilde kurşun kalemlerimiz ağır metal kurşun içermiyor.
Bunun yerine grafit ve kil kullanıyoruz. Boya kalemlerimizde Azo boyar maddelerinin kullanımını denetliyoruz ve çocuklar için güvenli olduğunu kanıtlayan testlere tabi tutuyoruz. Sulu boya ve pastel boyalarda kadmiyum, kurşun ve Azo boyar maddelerinin kullanımı sınırlandırılmıştır. Özellikle bu tür ürünlerin CE işareti taşıması gerekir. Aynı şekilde tükenmez kalemlerin nikel ve kurşun içermemesi de çok önemlidir. Silgilerde esnekliği artırmak için kullanılan Ftalat ve diğer zararlı kimyasalların bulunmaması da kritik öneme sahiptir."
Türkiye, grubun dünyada 5’inci büyük pazarı
En önemli hedeflerinin arasında 2050 yılına kadar, tüm iş operasyonlarının iklim değişikliği üzerindeki etkisini yüzde 50 azaltmak ve karbon ayak izini küçültmek olduğunu açıklayan Uçanlar, “Zeytin çekirdeğinden keçeli kalem yapıyoruz” dedi. Ar-Ge’ye her yıl 6-10 milyon TL yatırım yaptıklarını açıklayan Uçanlar, grubun dünyada 5’inci, Avrupa’da 3’üncü büyük pazarı olduklarını açıkladı. Yatırımlara da devam ettiklerini açıklayan Uçanlar, bir markaya üretim yapmak için Çayırova tesislerine 1.5 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını açıkladı.
Üç TIR taklit ürün yakalandı
Ticaret Bakanlığı’nın ve Gümrükler’in vermiş olduğu destek ile ürün güvenliğinde farkındalığı artırıcı çalışmalar yaptıklarını söyleyen Uçanlar, diğer taraftan yakalanan taklit ürünlerle ilgili de şu bilgileri verdi: “Bu yıl toplam 3 TIR dolusu taklit ürün yakalandı. Bunlar çocuklarımızın sağlığı için büyük tehlike arz ediyor. Aynı zamanda da vergi kaçağına neden oluyor.”