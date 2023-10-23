Oluklu mukavvada satış 3 milyon tona ulaştı

Oluklu mukavva ambalaj sektörü büyümeye devam ediyor. Özellikle deprem döneminde bölgeye yapılan yardımlar nedeniyle talebin arttığı sektörde yeni yatırımlar gelirken kişi başına tüketim 33 kg’lara ulaştı.

Yüzde 60 yabancı yatırımcının yer aldığı sektörde, satış miktarı ise 3 milyon tona ulaştı. Dernek olarak bu yıl 35’inci kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını söyleyen OMÜD Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Sükan, “Oluklu mukavva ambalajda geçen 35 yılda çok yol kat ettik.

Bu süreçte, Türkiye’nin çarpıcı büyüme hızına destek veren önemli sektörlerin başında geliyoruz” dedi. OMÜD’ün kuruluşundan bu yana geçen 35 yılda Türkiye ekonomisinde ve buna paralel olarak oluklu mukavva ambalaj sektöründe önemli büyümelerin yaşandığına dikkat çeken Sükan, şunları söyledi: “1990’da Türkiye 56 milyon nüfuslu bir ülkeyken, şimdi 90 milyon kişi. İstanbul ise 7 milyon kişiyken şimdi 16 milyon kişi oldu.

Gayri safi milli hasıla, o zamanlar 87 milyar dolarken, şimdi yaklaşık 1 trilyon dolar. Şehirleşme oranı 1987’de yüzde 55 iken şimdi yüzde 80. E-ticaret 1987’de yoktu, şimdiyse yüzde 19’lar mertebesinde. Turizme baktığımızda da 1987’de 3 milyon ziyaretçi varken, 2022’de ülkeye 50 milyon kişi geldi. İhracat ise 1987’de 13 milyar dolar seviyelerindeyken, 2022’de 254 milyar dolara ulaştı.”

‘35 yılda çok yol kat ettik’

Oluklu mukavva ambalajda da geçen 35 yıl zarfında çok yol kat ettiklerini kaydeden Sükan, “1990’lı yıllarda toplam oluklu mukavva ambalaj satışı 312 bin ton iken, bugün yaklaşık 3 milyon tondayız. O yıllarda daha yolun başındayken kişi başı tüketim 6 kg’mış, şimdi 33 kg mertebesinde. Bu rakamlarla Türkiye oluklu mukavva sektörü Avrupa’nın 6. büyük pazarı oldu. Sektördeki fabrika sayısı 120’ye çıkarken sektörün dolaylı istihdam etkisi 100 bin kişi, toplam cirosu ise 50 milyar TL’ye ulaştı.

Bundan sonra da oluklu mukavva sektörü olarak Türkiye’nin büyüme yolculuğunda ülkenin önemli destek ayaklarından biri olmaya devam edeceğiz” dedi. OMÜD’ün ambalaj sektörünün ilk meslek kuruluşu ve sürdürülebilir ambalaj oluklu mukavvanın sektör temsilcisi olduğunu söyleyen Sükan, Cumhuriyetiin 100’üncü yılında OMÜD’ün 35’inci kuruluş yıldönümünü kutlamanın gurur verici olduğunu belirtti.