"Öncelikli hedefimiz ihtisas sanayi siteleri kurmak"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, ağaç ve orman ürünleri sektöründe üretilen palet, sandık kağıt-karton ve paketleme ürünlerinin özellikle üretim, ihracat ve lojistik kenti olan Mersin’de güvenli taşımanın yapılması anlamında çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çekerek sektörün ayrıca, ülkemiz ve bölgemiz ihracatındaki payının da her geçen gün arttığını kaydetti.

Kentimizde orman ürünlerinin hem ham madde olarak, hem de yeni markaların oluşması adına katma değer yaratan mobilya üretiminde de değerlendirildiğine vurgu yapan Çakır, Türkiye’nin en büyük limanına sahip olan Mersin’in, mobilya sektöründe kendi markalarını yaratan, tasarım ve üretim kalitesiyle sesini duyuran, özellikle endüstriyel mobilya üretiminde ve ihracatında lojistik avantajlarıyla birlikte rekabet etme şansının büyük olduğunu dile getirdi.

"Kümelenme önemli bir yöntem"

Çakır, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak mobilya sektörü başta olmak üzere tüm ağaç ve orman ürünlerinde kümelenme mantığını hayata geçirmek için çalıştıklarını, kümelenmenin, verimlilik ve sektörel sinerjiyi sağlamak adına önemli bir yöntem olduğunu aktardı.

Sektörün dünya çapında bilinirliliğini artırmak için AKİB çatısı altında bulunan Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği başta olmak üzere tüm kent dinamikleri ile uyum için de çalıştıklarına da değinen Çakır, “Gerek Mersin-Tarsus OSB içinde gerekse kent genelinde orta ölçekli ve güçlü firmalarımız var. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak temel hedefimiz, konusunda uzmanlaşmış, ihtisas sanayi siteleri kurmak olacaktır. Kümelenme ile sektörün pazar çeşitliliği marka, tasarım ve yüksek teknoloji entegrasyonu sağlanacaktır.

Ancak sektörel sanayi siteleri için önümüzdeki tek engel Mersin’in yatırım arazisi üretme problemleridir. Mersin’de yatırımcı var ama yatırım arazisi üretemiyoruz. Bu noktada atıl durumdaki hazine arazilerinin uygun olanlarının planlı ve birbirine entegre şekilde ekonomiye kazandırılması gerekmektedir” dedi. Çakır, sektörün tüm yerli ve yabancı yatırımcılarını yatırıma ve kentin bu gücünden yararlanmaya davet etti.