Orge’de hedef yenilenebilir enerjiyle büyümek

Birol BOZKURT

Türkiye’de birçok projenin elektrik taahhüt işlerini gerçekleştiren Orge Enerji Elektrik 25’inci yaşını kutluyor.

Atatürk Kültür Merkezi’nden Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu’na kadar birçok büyük projenin elektrik taahhüt işlerini tamamlayan şirket, bu alandaki başarısını yenilenebilir enerjiye alanına taşıdı. 2023 yılında yeşil ekonominin öncülerinden biri olmayı hedeflediklerini söyleyen 25’İnci yaşına büyük hedeflerle giren Orge CEO’su Nevhan Gündüz, “Küresel iklim krizine karşı çözümler üzerinde yoğunlaşarak gelecek kuşaklara daha yaşanır bir dünya bırakmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Türkiye’de raylı sistemlerin elektrik işleri alanında sektör liderliğini sürdürmeye devam ederek ülkemizin lider elektrik taahhüt şirketi olma hedefiyle 2023 yılını karşıladık.

Bunu takiben, gücümüzü global arenaya taşıyarak yurt dışı projelerde görev almayı ve Avrupa’da ilk 5 elektrik taahhüt şirketi arasında yer almayı hedefliyoruz. 2030 yılına kadar bu hedefimizi gerçekleştirmek adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

Yenilenebilir enerji yatırımları artıyor

Yenilenebilir enerji tarafında ilk etapta çalışmalarının merkezine solar sistemleri ve bu alandaki en yeni teknolojileri koyduklarını vurgulayan Nevhan Gündüz, “Önümüzdeki 3-4 yıl içinde, gelirlerimizin hatırı sayılır bölümünü gerek yurt içi gerek yurt dışı yenilenebilir enerji projelerinden elde etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

2022 yılındaki projeleri hakkında da bilgi veren ve 2023 hedeflerini paylaşan Nevhan Gündüz,“2022 yılında bizleri gururlandıran iki açılış gerçekleşti. Bunlardan ilki, 800 metre hat uzunluğuna sahip Hisarüstü-Aşiyan Finiküler Hattı.

Bir diğeri ise Kadıköy’den Sabiha-Gökçen Havalimanı’na yer altından soluksuz ulaşım imkanı tanıyan Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı. 7,4 km hat uzunluğuna sahip, 4 istasyondan oluşan bu hattın tüm elektrik taahhüt işlerini tamamladık.

Yılsonunu takiben ocak ayında, uzun süredir çalışmalarını yürüttüğümüz Dudullu-Bostancı Metro Hattı da hizmete açıldı. Hasılat tarafında ise tarihimizin en yüksek hasılat rakamı olan 720 milyon TL ile 2022 yılını tamamladık.

2023 yılına yönelik, ekonomik, jeopolitik ve siyasi risklerin etkisinin yeni yatırımlar ve sektör üzerindeki etkisinin minimize olması kaydıyla, almayı planladığımız yeni taahhüt işlerinin realize olması halinde hasılat ve faaliyet karımızda yüzde 50, ortalama çalışan sayımızda yüzde 20 seviyesinde artış beklentimiz bulunuyor.”

Yeni projeler için görüşmelerinin devam ettiğini anlatan Nevhan Gündüz, “Geçtiğimiz yıl bir kısım işlerinin yapımına başladığımız Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı’nda geniş kapsamlı işlerin yer aldığı büyük bütçeli sözleşmenin imza süreci geçtiğimiz ay başladı.

Bu sözleşmeyle bizim açımızdan proje büyüklüğü yaklaşık 11 milyon euro’ya ulaşacak bu önemli metro projesine yakında başlayacağımızı öngörüyoruz. Bunun dışında, İzmir-Foça’da 1967 yılında kapılarını açan Türkiye’nin ilk Tatil Köyü’nün yeniden hizmete girmesine yönelik çalışmalar başladı.

Biz de bu projenin elektrik işlerine yönelik sözleşme görüşmelerine devam ediyoruz. Bunların dışında, son imzaladığımız sözleşme olan, İstanbul-Topkapı’da yapımına başlanan Koç Üniversitesi Kültür ve Yurt Yerleşkesi Projesi’nde çalışmalara başladık” diye konuştu.