“Orman Kanunu’ndaki düzenlemelerin hayata geçirilmesini bekliyoruz”

Özdemir, Tarım ve Orman Bakanı olarak göreve başlayan İbrahim Yumaklı’nın, “Bundan sonra bize düşen başlatılmış olan projeleri tamamlamak ve yenilerini eklemektir” sözünü anımsatarak, Eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından başlatılan tarım ve özelinde ise bakliyat sektörü açısından öne çıkan Üretim Planlaması, Atıl Kalan Arazilerin Üretime Kazandırılması, Sözleşmeli Üretim ve Havza Bazlı Destekleme Modeli projelerinin tamamlanması için çağrıda bulundu.

Kanun maddelerinden en önemlisinin planlı üretim olduğunu ı belirten Özdemir, “Bakanlığımız etkin bir tarımsal üretim planlaması için Bakanlıkça belirlenen ürünlerin üretimine başlanmadan önce Bakanlıktan izin alınmasını zorunlu hale getirdi. Ancak doğru planlamanın yapılabilmesi sağlıklı üretim rakamlarına ve gerçekçi verilere dayanmaktadır.

Bu olumlu kararın amacına ulaşabilmesinin yolunun en son 2001 yılında yapılan tarım sayımının güncellenmesinden geçtiğini düşünüyoruz” dedi. Özdemir, “Ülkemizde 20-25 milyon dekar atıl arazi bulunuyor. Bu düzenleme uygulamaya geçirilerek atıl araziler üretime kazandırılırsa, bitkisel üretim hacmimize önemli katkı sağlayacaktır” diye belirtti.

Tarım sektöründe sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemelerin bakanlık tarafından yapıldığını belirten Özdemir, sözleşmeli üretimi özendirmek üzere, belirtilen desteklerin verilmesinde üreticilere öncelik tanınacağını söyledi.

Havza Bazlı Destekleme Modeliyle ilgili de açıklamalarda bulunan Özdemir, “Türkiye’de 973 ilçenin 941’inin havza ilan edildiğini ancak her bir ürün çok farklı bölgelerde ve fazla sayıda havzada destekleniyor. Oysa modelin ana amacı her bir ürünün en verimli üretileceği bölgeleri belirlemek ve kümelenme sağlayacak şekilde her havzada sınırlı sayıda ürünü desteklemek olmalıdır.

Şu an havza başına düşen ortalama yaklaşık 7 ürün sayısının 2-3 ürün olacak şekilde belirlenmesi modelin daha sağlıklı işlemesini sağlayacaktır. Eski Bakanımız bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etmişti. Beklentimiz bu çalışmaların yeni dönemde en kısa zamanda tamamlanmasıdır” ifadelerini kullandı.

İbrahim Yumaklı’dan beklentiler

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı’dan bakliyat sektörü özelinde de taleplerinin olduğunu kaydeden Özdemir, Türkiye’de 30 milyon dekar nadas alanının olduğunu, 2018 yılında başlatılan Nadas Alanlarının Üretime Kazandırılması Projesine ivme kazandırılması ve nadas alanları için ideal olan baklagillerin bu bölgelerde ekiminin teşvik edilmesinin faydalı olacağını belirtti.

Bakanlığın sertifikalı tohum konusunda özellikle hububatta oldukça başarılı olduğunu, aynı tabloyu bakliyata da yansıtılmasının gerektiğini dile getiren Özdemir, “Talebimiz bakliyatta sertifikalı tohum üretimi ve kullanımını özendirecek mekanizmanın güçlendirilmesidir” dedi. Ayrıca Bakan Yumaklı’nın yaptığı açıklamada “Üretimden tüketime her aşama için planladığımız yapısal reformlarımızı hayata geçireceğiz” dediğini belirten Özdemir, “Ülkemiz tarım ve gıda sektöründe yüksek potansiyele sahiptir.

Başta devletimizin sahiplenmesi olmak üzere, sektörümüzün tüm bileşenlerinin uyum içerisinde çalışması ile planlanan bu yapısal reformların hayata geçirilmesiyle sahip olduğumuz potansiyelimizi daha iyi değerlendirebileceğimiz kanaatindeyiz” dedi.