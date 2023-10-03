“Orman ürünleri sektöründe eleman sorunu bitmeyecek”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından gerçekleştirilen Ağaç ve Orman Ürünleri Meslek Komitesi tüm paydaşların yer aldığı geniş katılımlı sektör toplantısında sektördeki sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Türkiye’deki orman varlığının her geçen yıl artmasına rağmen sektörde çalışan sayısının giderek azaldığını söyleyen yetkililer, sektördeki eleman sorununa dikkat çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman Türkiye’de orman varlığının son 30 yıldır artı verdiğini ve bu özelliği ile dünyada dördüncü, Avrupa’da ise ilk sırada yer aldığını bildirdi.

Bir taraftan ağaçlandırma yapılırken diğer taraftan mevcut ormanların eko sistem içindeki bütünlüğünü sağlamak adına gençleştirildiğini kaydeden Akduman, üretimde çalışacak kişi bulmakta zorluk yaşandığını bildirdi. Sosyal ve demografik yapının değişimiyle orman ürünlerinde çalışan kişi sayısının giderek azaldığını dile getiren Akduman, “Kısa vadede artacak gibi de görünmüyor.

Kişileri gerek kredi destekleriyle gerekse hibelerle bu sektörde faaliyet yürütmeleri için teşvik etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda ‘Barkodlu Sistem’e geçilecek. Bu konuya çok önem veriyoruz. Bu sistemle ormanlar sertifikalı hale gelip uluslararası sertifika kuruluşları tarafından sertifikalanınca ihracatta da avantajlar sağlanacak” dedi.

“Eleman yetiştirmeye ağırlık vermeliyiz”

Sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunan Mersin Tarsus OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ise, ormanların bir ülkenin yerli ve milli en önemli unsuru olduğuna işaret etti. Tekli, “Ormanlar, cari açığı kapatacak, ülke ekonomisine katkı sunacak önemli bir emtiadır” dedi. Ağacın yerinin plastikle doldurulacağını, plastikle baş etmenin ise mümkün olmadığını, üretimin devamı için eleman sorununun çözümünün önemine dikkat çeken Tekli, bu konuya ağırlık verilmesi çağrısında bulundu.

Toplantıda Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkan Yardımcısı Reşat Benli, katılımcıları orman ürünleri sektörünün mevcut durumu hakkında bilgilendirdi. Ardından Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü İnspektörü Şerafettin Doğan ISPM-15 standardına uygun üretim tesisi kurulumunda dikkat edilmesi gereken hususlar ve ahşap ambalaj malzemelerinden dolayı ihracatta yaşanan sorunları aktardı.

Mersin Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Sanayi Sicil Şefi Nazmiye Cantürk sanayi sicil bilgi sistemini anlatırken İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Ahmet Kürşat Arslan, istihdam teşvikleri ve işbaşı eğitim programı, KOSGEB Mersin Müdürlüğü KOBİ Uzmanı İsmail Çiçekli ise KOSGEB destek ve danışmanlık hizmetleri konusunda bilgilendirme yaptı.

Çakır: Kümelenme ve yalın üretim önemli

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır toplantıda yaptığı konuşmada, ağaç ve orman ürünlerinin önemine dikkat çekerek, “Bu sektör ülkemizin elindeki hammaddenin katma değere dönüşmesinin en güzel örneklerindendir. Sektörün ürünleri bir yandan palet ve sandığa dönüşüp her türlü ürünün güvenle taşınmasına destek verirken, diğer yandan mobilyaya dönüşerek tasarım, markalaşma ve teknolojiyle daha büyük katma değer sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Ağaç ve orman ürünlerinin inşaattan tarıma, gıdadan sanayiye birçok sektörün vazgeçilmez paydaşı olduğunu, Mersin’in de coğrafi konumu nedeniyle bu sektörde güçlü olduğunu kaydeden Çakır, ağaç ve orman ürünlerinin ihracatla entegre bir sektör haline geldiğini, Mersin’in lojistik avantajlarıya sektöre rekabetçi bir güç kattığını vurguladı. Çakır, sektörün daha da güçlenmesi için kümelenme ve yalın üretim modeline ağırlık verilmesi gerektiğine de dikkat çekti.