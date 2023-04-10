ORSİAD Başkanı: Yabancı yatırımcıların ülkemize dönüşünün hızlanacağına inanıyoruz

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, "Yeşil OSB'ler"in yatırımda ciddi fırsatlar ortaya çıkararak, üretim ve ihracatı destekleyeceğini bildirdi.

Çamur, TBMM'de kabul edilerek Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye sanayisinin gelişmesinde OSB'lerin kilit rol oynadığını belirten Çamur, ülkede sanayi üretiminin neredeyse yarıya yakınını bu bölgelerin karşıladığını söyledi.

Yeşil yatırımlar için kredilerin önü açıldı

Çamur, OSB'lerin artık yeni bir dönüşüm sürecinde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yeşil dönüşüm sürecine etkin uyum sağlamamız halinde küresel piyasalardaki etkinliğimizin ve özellikle Avrupa Birliği (AB) pazarındaki gücümüzün artacağına, yabancı yatırımcıların ülkemize dönüşünün hızlanacağına inanıyoruz. En önemlisi de insan ve çevre sağlığının korunması, üretimde tasarrufla elde edilecek ekonomik büyüme. Bilindiği üzere 2021'de Paris İklim Anlaşması'nın TBMM tarafından onaylanması Türkiye açısından bir dönüm noktası olmuştur. Buna göre Türkiye, emisyon azaltımı politikaları konusunda çok iddialı bir yola girmiş ve kendisine 2053 net sıfır emisyon hedefi koymuştur. Yeşil dönüşüm süreci bu hedefe ulaşmada kilit rol oynayacaktır."

Yeşil OSB'lerin ekonomik ve çevresel etkilerine değinen Çamur, "Sanayi üretimiyle sağlanan refah artışının, çevre kirliliği üzerine inşa edildiğine dair yaygın bir görüş var. Çevreye zarar vermeden ekonomik büyümenin sağlanabileceği fikri, yeşil ekonomi algısını ortaya çıkardı." dedi.

Üretimin daha temiz, daha sürdürülebilir ve dönüştürülebilir olabilmesi için dünyanın gelişmiş noktalarında önemli çalışmalar yapılmaya başlandığına dikkati çeken Çamur, "Avrupa'daki yeşile dönüşümden elbette ülkemiz de etkilendi. Türkiye'deki üretimin lokomotifi olan OSB'ler yeşil dönüşümde de önemli rol üstlendi ve son 7 yıldır birkaç pilot bölgede proje başladı. Projeyle OSB'lerde enerji verimliği ve yenilebilir enerji alanlarında araştırmalar gerçekleştirildi. Yine proje kapsamında OSB'lere yeşil yatırımlar için kredilerin önü açıldı. Yeşil ekonomi, sanayileşmenin çevreye olumsuz etkilerini azaltmada ve küresel ısınmayla birlikte başlayan iklim krizine çözüm aramada etkisi yüksek bir alternatif olacaktır." diye konuştu.

Çamur, sürdürülebilir kalkınma için sadece ekonominin yeterli olmayacağını belirterek, "Yaşam kaynaklarının korunması da sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir parçasıdır. Yeşil OSB’lerin yatırım için ciddi fırsatlar ortaya çıkarıp büyümeyi destekleyeceği aşikardır." ifadelerini kullandı.

4 OSB'de pilot çalışmalar başlatıldı

OSB'lerde kapsamlı bir yeşil dönüşüm sağlanması amacıyla geçmiş yıllarda Türkiye'deki 4 OSB'de pilot çalışmalar başlatıldığını anımsatan Çamur, araştırma ve analizler sonucu dönüşüm için gerekli yatırımların gerçekleştirilmesi halinde ham madde, enerji ve suda tasarruf ile karbon ve fazla atıkta azaltım sonucu yıllık yaklaşık 100 milyon dolara yakın tasarruf sağlanacağının anlaşıldığını vurguladı.

Levent Çamur, yeşil dönüşümün sağlayacağı fırsatlara dikkati çekerek, sözlerini, "OSB'lerde olabildiğince yeşil çözümler kullanılması, çevresel sürdürülebilirlik, verimlilik ve rekabet gücünün artırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile Dünya Bankası gibi kuruluşlar arasında projelere kredi ve destek anlaşmaları söz konusudur. OSB'lerimizin yeşil dönüşüm fırsatını iyi değerlendirilmesi halinde Türkiye'de istihdamda, üretimde, ihracatta bir dönüm noktası olacaktır." diye tamamladı.