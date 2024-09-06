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OSB’lerde izinsiz arsa devrinin önüne geçiliyor

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde kapsamlı değişiklikler yapıldı. Düzenlemeye göre, kritik önemde olan stratejik yatırımlar için rezerv alanlar oluşturulurken, gayrimenkul geliri elde etme amaçlı izinsiz arsa devirlerinin önüne geçilecek.

Dünya Gazetesi
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Sanayi ve Teknoloji Ba­kanı Mehmet Fatih Ka­cır, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) yönetmeli­ğinde reform niteliğinde deği­şiklikler yaptıklarına dikkati çekerek, “OSB’lerin ön tahsis yoluyla gelir elde edebilmesi düzenlendi. Böylelikle altya­pılar daha hızlı tamamlana­cak” ifadesini kullandı.

Ba­kanlık tarafından hazırlanan “Organize Sanayi Bölgele­ri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir­di. Kacır, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşım­da, reform niteliğinde deği­şiklikler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yatırımcılara tahsis süreci hızlanacak

Sanayi alanlarının yatırım­cılara tahsisinin hızlanacağını belirten Kacır, “OSB’lerin ön tahsis yoluyla gelir elde ede­bilmesi düzenlendi. Böylelikle altyapılar daha hızlı tamam­lanacak” dedi. Kacır, her ayın ilk pazartesi günü OSB’ler­deki tüm parsellerin yatırım­cılar için çevrim içi ortamda tahsise açılacağına işaret ede­rek, “Tahsis koşulları şeffaflık anlayışıyla tüm yatırımcıla­ra duyurulacak.

OSB’lerde ça­lışanlar için lojman bölgeleri planlanabilecek. Ülke ekono­misi için kritik önemde olan stratejik yatırımlar için rezerv alanlar oluşturulacak” bilgi­sini verdi. Gayrimenkul geliri elde etme amaçlı izinsiz arsa devirlerinin önüne geçileceği­nin de altını çizen Kacır, “Tah­sis edilen alanlarda yatırımla­rın gerçekleşmesi için tanınan sürelere bağlı kalınacak. Ön­görülen sürelerde yatırımları­nı tamamlayamamış sanayi­ciler için yeni uygulamaya ge­çiş süreci sağlandı.

OSB’nin finansal olarak daha güçlü ve daha kapsayıcı olmasını temin edilebilmek için konu ile ilgili mesleki derneklerin, birlikle­rin, kooperatiflerin ihtisas or­ganize sanayi bölgelerinde ol­duğu gibi karma bölgelerin de kuruluşuna katılmasına im­kân tanındı. Yerli ve yabancı yatırımcıların üst yapılı par­sel satın alma veya kiralama talepleri doğrultusunda OS­B’lere, mülkiyetlerindeki par­sellerde tesis inşa ederek, ka­tılımcılara üretim şartı ile üst yapılı kiralama ve satış imkânı getirildi” ifadelerini kullandı.

 OSB düzenlemesinin kapsamında neler var?

-Sanayi alanlarının yatırımcılara tahsisi hızlanacak.

-OSB’lerin ön tahsis yoluyla gelir elde edebilmesi düzenlendi. Böylelikle altyapılar daha hızlı tamamlanacak.

-Her ayın ilk pazartesi günü OSB’lerdeki tüm parseller yatırımcılar için çevrimiçi ortamda tahsise açılacak.

-Tahsis koşulları şeffaflık prensibiyle tüm yatırımcılara duyurulacak.

-OSB’lerde çalışanlar için lojman bölgeleri planlanabilecek.

-Ülke ekonomisi için kritik önemde olan stratejik yatırımlar için rezerv alanlar oluşturulacak.

-Gayrimenkul geliri elde etme amaçlı izinsiz arsa devirlerinin önüne geçilecek.

-Tahsis edilen alanlarda yatırımların gerçekleşmesi için tanınan sürelere bağlı kalınacak.