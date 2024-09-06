OSB’lerde izinsiz arsa devrinin önüne geçiliyor

Sanayi ve Teknoloji Ba­kanı Mehmet Fatih Ka­cır, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) yönetmeli­ğinde reform niteliğinde deği­şiklikler yaptıklarına dikkati çekerek, “OSB’lerin ön tahsis yoluyla gelir elde edebilmesi düzenlendi. Böylelikle altya­pılar daha hızlı tamamlana­cak” ifadesini kullandı.

Ba­kanlık tarafından hazırlanan “Organize Sanayi Bölgele­ri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir­di. Kacır, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşım­da, reform niteliğinde deği­şiklikler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yatırımcılara tahsis süreci hızlanacak

Sanayi alanlarının yatırım­cılara tahsisinin hızlanacağını belirten Kacır, “OSB’lerin ön tahsis yoluyla gelir elde ede­bilmesi düzenlendi. Böylelikle altyapılar daha hızlı tamam­lanacak” dedi. Kacır, her ayın ilk pazartesi günü OSB’ler­deki tüm parsellerin yatırım­cılar için çevrim içi ortamda tahsise açılacağına işaret ede­rek, “Tahsis koşulları şeffaflık anlayışıyla tüm yatırımcıla­ra duyurulacak.

OSB’lerde ça­lışanlar için lojman bölgeleri planlanabilecek. Ülke ekono­misi için kritik önemde olan stratejik yatırımlar için rezerv alanlar oluşturulacak” bilgi­sini verdi. Gayrimenkul geliri elde etme amaçlı izinsiz arsa devirlerinin önüne geçileceği­nin de altını çizen Kacır, “Tah­sis edilen alanlarda yatırımla­rın gerçekleşmesi için tanınan sürelere bağlı kalınacak. Ön­görülen sürelerde yatırımları­nı tamamlayamamış sanayi­ciler için yeni uygulamaya ge­çiş süreci sağlandı.

OSB’nin finansal olarak daha güçlü ve daha kapsayıcı olmasını temin edilebilmek için konu ile ilgili mesleki derneklerin, birlikle­rin, kooperatiflerin ihtisas or­ganize sanayi bölgelerinde ol­duğu gibi karma bölgelerin de kuruluşuna katılmasına im­kân tanındı. Yerli ve yabancı yatırımcıların üst yapılı par­sel satın alma veya kiralama talepleri doğrultusunda OS­B’lere, mülkiyetlerindeki par­sellerde tesis inşa ederek, ka­tılımcılara üretim şartı ile üst yapılı kiralama ve satış imkânı getirildi” ifadelerini kullandı.

OSB düzenlemesinin kapsamında neler var?

-Sanayi alanlarının yatırımcılara tahsisi hızlanacak.

-OSB’lerin ön tahsis yoluyla gelir elde edebilmesi düzenlendi. Böylelikle altyapılar daha hızlı tamamlanacak.

-Her ayın ilk pazartesi günü OSB’lerdeki tüm parseller yatırımcılar için çevrimiçi ortamda tahsise açılacak.

-Tahsis koşulları şeffaflık prensibiyle tüm yatırımcılara duyurulacak.

-OSB’lerde çalışanlar için lojman bölgeleri planlanabilecek.

-Ülke ekonomisi için kritik önemde olan stratejik yatırımlar için rezerv alanlar oluşturulacak.

-Gayrimenkul geliri elde etme amaçlı izinsiz arsa devirlerinin önüne geçilecek.

-Tahsis edilen alanlarda yatırımların gerçekleşmesi için tanınan sürelere bağlı kalınacak.