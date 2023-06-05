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OSB’lerin başarısı sınırları aştı, dünyaya örnek oldu

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) 21. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Memiş Kütükcü yeniden seçilerek güven tazeledi. Kütükçü, “OSB’ler Türk sanayisinin, ihracatın ve istihdamın lokomotifi konumunda. Dünyaya örnek olduk” dedi.

Haber Merkezi
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Türkiye’deki 391 orga­nize sanayi bölgesi­nin çatı kuruluşu olan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) 21. Olağan Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardım­cı Hasan Büyükdede, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yar­dımcısı Salih Zeki Murzioğ­lu ve OSBÜK Başkanı Me­miş Kütükcü’nün katılımıyla Ankara’da yapıldı. Genel Ku­rul’da mevcut OSBÜK Başka­nı Memiş Kütükcü yeniden seçilerek güven tazeledi.

“Biz ürettikçe Türkiye büyüdü”

Genel Kurul’da bir konuş­ma yapan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB’lerin Türk sanayisinin lokomoti­fi olduğunun altını çizdi. Kü­tükçü, şu ifadeleri kullandı:

“Çok çalıştık, çok ürettik, çok ihracat yaptık. Organi­ze sanayi bölgelerimizi, üre­tim camiasının en güçlü tem­silcisi haline getirdik. Sanayi üretiminin, istihdamın, ihra­catın lokomotifi olduk. Başa­rımız sınırları aştı, dünyaya örnek olduk. Bu dönemde sa­dece ülkemizi değil, küresel ekonomiyi tehdit eden salgın­lara, savaşlara şahitlik ettik. Ancak tüm bunlara rağmen, organize sanayi bölgeleri ola­rak sorunlara teslim olmadık, olumsuzluğa odaklanmadık. ‘Bizim işimiz üretim.’ dedik, işimize baktık. Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerine eklemlenmesine öncülük et­tik. Biz ürettikçe Türkiye bü­yüdü, Türk sanayisi gelişti.”

“OSB’lerde 67 bin fabrika faaliyette”

TOBB Yönetim Kurulu Baş­kan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu da OSB’lerin Tür­kiye’nin tüm dünyaya rol mo­del olan projeler arasında yer aldığını dile getirdi. Türki­ye’de OSB kurulmayan il kal­madığına dikkati çeken Mur­zioğlu, “Sadece geçen sene 16 yeni OSB faaliyete geçti. OS­B’lerimizde üretim yapan fab­rika sayımız 67 binin üzerine çıktı. Buralardaki istihdam 2,5 milyona, ihracat 65 mil­yar dolara, ihracat yapan fir­ma sayısı 10 bine ulaştı. Sana­yi istihdamının ve ihracatı­nın neredeyse yarıya yakınını OSB’lerimiz sağlar hale geldi. OSB’ler içinde model fabri­kalar, AR-GE ve tasarım mer­kezleri kuruldu” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcı Hasan Büyükdede İSE OSB’lerde istihdam ko­nusunda ciddi problemler ol­duğunu söyledi. Büyükdede, “Büyükşehirlerde insan kay­nağı konusunda zorluklar var. Bazı bölgelerimizde ise istih­dam fazlamız var. Bütün ille­rimiz birer endüstri alanı ha­line gelecekler. Yeni dönemin en büyük problemlerinden bi­ri de ulaşımdır. OSB’lerin hız­la limanlara ulaşmasını sağ­lamamız gerekiyor. OSB’lerin içinde demir yolu ağlarının çözümleneceği döneme gir­miş olacağız” diye konuştu.

Görev dağılımı yapıldı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) 21. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen OSBÜK Yönetim Kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi. Görev dağılımı şu şekilde oluştu:

1- Memiş Kütükcü – Yönetim Kurulu Başkanı (Konya OSB)

2 - Bekir Sütcü – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Adana Hacı Sabancı OSB)

3 - Cengiz Şimşek – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Gaziantep OSB)

4 - Mete Çağlayan - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (ASO 2 ve 3 OSB)

5 - Mustafa R. Türker – Yönetim Kurulu Sayman Üyesi (Kocaeli Gebze Dilovası OSB)

6 - Erdim Noyan – Yönetim Kurulu Üyesi (Tekirdağ Ergene 2 OSB)

7 - Necip Filiz - Yönetim Kurulu Üyesi (Denizli OSB)

8 - Selçuk İskender - Yönetim Kurulu Üyesi (Trabzon Arsin OSB)

9 - Memet Aslan - Yönetim Kurulu Üyesi (Van OSB)

10 - Cem Gün - Yönetim Kurulu Üyesi (Sakarya 2 OSB)

11 - Murat Çökmez - Yönetim Kurulu Üyesi (İstanbul Anadolu Yakası OSB)

12 - Mustafa Narlı - Yönetim Kurulu Üyesi (Kahramanmaraş Tekstil İhtisas OSB)

13 - M. Sabri Ünlütürk - Yönetim Kurulu Üyesi (İzmir Torbalı Karma ve Mobilya İhtisas OSB)

14 - Cem Hısımcıl - Yönetim Kurulu Üyesi (Bursa Kestel OSB)

15 - Gül Akyürek Balta - Yönetim Kurulu Üyesi (Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB)