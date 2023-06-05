OSB’lerin başarısı sınırları aştı, dünyaya örnek oldu
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) 21. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Memiş Kütükcü yeniden seçilerek güven tazeledi. Kütükçü, “OSB’ler Türk sanayisinin, ihracatın ve istihdamın lokomotifi konumunda. Dünyaya örnek olduk” dedi.
Türkiye’deki 391 organize sanayi bölgesinin çatı kuruluşu olan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) 21. Olağan Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcı Hasan Büyükdede, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü’nün katılımıyla Ankara’da yapıldı. Genel Kurul’da mevcut OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü yeniden seçilerek güven tazeledi.
“Biz ürettikçe Türkiye büyüdü”
Genel Kurul’da bir konuşma yapan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB’lerin Türk sanayisinin lokomotifi olduğunun altını çizdi. Kütükçü, şu ifadeleri kullandı:
“Çok çalıştık, çok ürettik, çok ihracat yaptık. Organize sanayi bölgelerimizi, üretim camiasının en güçlü temsilcisi haline getirdik. Sanayi üretiminin, istihdamın, ihracatın lokomotifi olduk. Başarımız sınırları aştı, dünyaya örnek olduk. Bu dönemde sadece ülkemizi değil, küresel ekonomiyi tehdit eden salgınlara, savaşlara şahitlik ettik. Ancak tüm bunlara rağmen, organize sanayi bölgeleri olarak sorunlara teslim olmadık, olumsuzluğa odaklanmadık. ‘Bizim işimiz üretim.’ dedik, işimize baktık. Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerine eklemlenmesine öncülük ettik. Biz ürettikçe Türkiye büyüdü, Türk sanayisi gelişti.”
“OSB’lerde 67 bin fabrika faaliyette”
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu da OSB’lerin Türkiye’nin tüm dünyaya rol model olan projeler arasında yer aldığını dile getirdi. Türkiye’de OSB kurulmayan il kalmadığına dikkati çeken Murzioğlu, “Sadece geçen sene 16 yeni OSB faaliyete geçti. OSB’lerimizde üretim yapan fabrika sayımız 67 binin üzerine çıktı. Buralardaki istihdam 2,5 milyona, ihracat 65 milyar dolara, ihracat yapan firma sayısı 10 bine ulaştı. Sanayi istihdamının ve ihracatının neredeyse yarıya yakınını OSB’lerimiz sağlar hale geldi. OSB’ler içinde model fabrikalar, AR-GE ve tasarım merkezleri kuruldu” diye konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcı Hasan Büyükdede İSE OSB’lerde istihdam konusunda ciddi problemler olduğunu söyledi. Büyükdede, “Büyükşehirlerde insan kaynağı konusunda zorluklar var. Bazı bölgelerimizde ise istihdam fazlamız var. Bütün illerimiz birer endüstri alanı haline gelecekler. Yeni dönemin en büyük problemlerinden biri de ulaşımdır. OSB’lerin hızla limanlara ulaşmasını sağlamamız gerekiyor. OSB’lerin içinde demir yolu ağlarının çözümleneceği döneme girmiş olacağız” diye konuştu.
Görev dağılımı yapıldı
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) 21. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen OSBÜK Yönetim Kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi. Görev dağılımı şu şekilde oluştu:
1- Memiş Kütükcü – Yönetim Kurulu Başkanı (Konya OSB)
2 - Bekir Sütcü – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Adana Hacı Sabancı OSB)
3 - Cengiz Şimşek – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Gaziantep OSB)
4 - Mete Çağlayan - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (ASO 2 ve 3 OSB)
5 - Mustafa R. Türker – Yönetim Kurulu Sayman Üyesi (Kocaeli Gebze Dilovası OSB)
6 - Erdim Noyan – Yönetim Kurulu Üyesi (Tekirdağ Ergene 2 OSB)
7 - Necip Filiz - Yönetim Kurulu Üyesi (Denizli OSB)
8 - Selçuk İskender - Yönetim Kurulu Üyesi (Trabzon Arsin OSB)
9 - Memet Aslan - Yönetim Kurulu Üyesi (Van OSB)
10 - Cem Gün - Yönetim Kurulu Üyesi (Sakarya 2 OSB)
11 - Murat Çökmez - Yönetim Kurulu Üyesi (İstanbul Anadolu Yakası OSB)
12 - Mustafa Narlı - Yönetim Kurulu Üyesi (Kahramanmaraş Tekstil İhtisas OSB)
13 - M. Sabri Ünlütürk - Yönetim Kurulu Üyesi (İzmir Torbalı Karma ve Mobilya İhtisas OSB)
14 - Cem Hısımcıl - Yönetim Kurulu Üyesi (Bursa Kestel OSB)
15 - Gül Akyürek Balta - Yönetim Kurulu Üyesi (Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB)