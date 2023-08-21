Otobüsçüler maliyet artışına yetişemiyor

Seçimden bu yana 2.5 ayda motorin fiyatı yüzde 97 zamlanarak 19.42 TL’den 38.38 TL’ye yükseldi. Bu durum yurttaşın kullandığı özel arabanın yanı sıra otobüs ve uçak biletlerinde de fiyatları katladı.

Ulaştırma Bakanlığı’nın havayollarında geçen haftalarda güncellediği taban fiyat tarifesine göre uçağın yüzde 85’ine uygulanması gereken en düşük bilet fiyatı 1650 TL’ye çıkarıldı. Tavan fiyat ise 2 bin 500 TL oldu.

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'a konuşan Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, akaryakıta gelen zamların her şeyi tetiklediğini, maliyet artışlarına yetişemediklerini söylüyor.

Ucuzluk için üçüncü köprüyü işaret etti

Yıldırım, işçilik ve yedek parça maliyetlerinin de sürekli arttığı belirterek şunları söyledi: “Bizim ücretlerimiz dört ayda bir güncellenirdi, bakanlık bir defa ek zam izni verdi. Yine de yetmiyor. İstanbul’dan İzmir’e bir otobüsün sadece akaryakıt maliyeti 6 bin TL’yi aştı ve bu her akaryakıt zammında daha da büyüyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanma zorunluluğu ve Ege otoyolunun tek seferlik maliyeti 2 bin 600 TL. Üçüncü köprü zorunluluğu kalksa ucuz yolculuk hayal olmaz.”