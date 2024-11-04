Otomobilleri konuşturan yerli yapay zekâ: Dtec
Lüks otomobil tasarım şirketi Dizaynvip, yapay zekâ destekli akıllı mobilite alanında Dtec ile ortaklık kurdu. Blok zinciri ve yapay zekâ tabanlı teknolojiler kullanan Dtec ile yapılan bu stratejik iş birliği, lüks araç tasarımını Nesnelerin İnterneti (Internet of Things, IoT) entegrasyonu ile birleştiriyor.
Sevilay ÇOBAN
Ortaklık kapsamında, Dtec’in yapay zekâ tabanlı “Dtec Assistant” teknolojisi Dizaynvip’in lüks araç projelerine entegre edilerek sesli kontrol ve kişiselleştirilmiş yapay zekâ deneyimleri sunulacağı belirtildi. Dizaynvip Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç, “Sesle mekaniğe komut verdiğimiz, yanıt aldığımız ve araçla duygusal bağ kurduğumuz teknolojiyi zaten uyguluyorduk.
Şimdi bunu yapay zekâ ile birleştirip, saniyenin 4’te 1’inde 100 bin siteyi birbiriyle kesiştirerek en doğru bilgiyi alıyoruz. Örneğin; bir Japon konuşacak ve ben Türkçe duyacağım. Ben Türkçe konuşacağım, o Japonca duyacak. Anlık olarak çeviri yapıp, insanların karşılıklı olarak iletişim kurmasına olanak sağlayacağız. 22 dil destekli Dtec’i e-ticaret, online marketler, tatil ve bilet rezervasyonu platformları gibi birçok sektöre entegre edebiliyoruz. Uluslararası standartlarda mühendislik ve Ar-Ge çalışmalarını yürüterek, yerli üretimi ve inovasyonu teşvik etmeyi hedefliyoruz” dedi.
Geleceğin alışveriş deneyimi
Dtec olarak, alışveriş deneyiminde de yeni bir dikey oluşturmayı hedeflediklerini belirten Malkoç, “Gelişmiş doğal dil işleme modelimiz sayesinde kişiler, karşılarında uzman bir satıcı varmış gibi ürünlerle ilgili sorular sorabiliyor, detaylı yanıtlar alabiliyor ve alışverişlerini sadece konuşarak tamamlayabiliyorlar. Ürünleri karşılaştırma, öneride bulunma ve müşteriyi tanıma özelliklerimiz sayesinde, kullanıcılar ihtiyaçlarına tam olarak uyan ürünleri hızlıca bulabiliyor” diye konuştu.
“Sektör 2 trilyon dolara koşuyor”
Günümüzde her sektörün artık yapay zekâdan etkilendiğine dikkat çeken Malkoç şöyle devam etti: “Yapay zekâ teknolojileri tüm dünyada hızla gelişiyor. Yapılan araştırmalar 2022 yılında 428 milyar dolar hacme sahip olan küresel yapay zekâ pazarının bu yıl 515 milyar doları aşacağını gösteriyor. 2030 yılında ise bu alanın 2 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Yapay zekânın her sektörde yarattığı derin etkiler de günlük yaşantımızda her geçen gün daha fazla kendisini gösteriyor. Alışverişten sağlığa, bankacılıktan lojistiğe kadar pek çok alanda etkisini artıran yapay zekâ teknolojisinin otonom araçlarla birleşmesi, akıllı ulaşım sistemlerini de öne çıkarıyor.”