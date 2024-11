Otomobilleri konuşturan yerli yapay zekâ: Dtec

Takip Et

Sevilay ÇOBAN

Ortaklık kapsa­mında, Dtec’in yapay zekâ ta­banlı “Dtec Assistant” tekno­lojisi Dizaynvip’in lüks araç projelerine entegre edilerek sesli kontrol ve kişiselleştiril­miş yapay zekâ deneyimleri su­nulacağı belirtildi. Dizaynvip Şirketler Grubu Yönetim Ku­rulu Başkanı Erbakan Malkoç, “Sesle mekaniğe komut verdi­ğimiz, yanıt aldığımız ve araçla duygusal bağ kurduğumuz tek­nolojiyi zaten uyguluyorduk.

Şimdi bunu yapay zekâ ile bir­leştirip, saniyenin 4’te 1’inde 100 bin siteyi birbiriyle kesişti­rerek en doğru bilgiyi alıyoruz. Örneğin; bir Japon konuşacak ve ben Türkçe duyacağım. Ben Türkçe konuşacağım, o Japon­ca duyacak. Anlık olarak çeviri yapıp, insanların karşılıklı ola­rak iletişim kurmasına olanak sağlayacağız. 22 dil destekli Dtec’i e-ticaret, online market­ler, tatil ve bilet rezervasyonu platformları gibi birçok sektö­re entegre edebiliyoruz. Ulus­lararası standartlarda mühen­dislik ve Ar-Ge çalışmalarını yürüterek, yerli üretimi ve ino­vasyonu teşvik etmeyi hedefli­yoruz” dedi.

Geleceğin alışveriş deneyimi

Dtec olarak, alışveriş dene­yiminde de yeni bir dikey oluş­turmayı hedeflediklerini be­lirten Malkoç, “Gelişmiş doğal dil işleme modelimiz sayesin­de kişiler, karşılarında uzman bir satıcı varmış gibi ürünler­le ilgili sorular sorabiliyor, de­taylı yanıtlar alabiliyor ve alış­verişlerini sadece konuşarak tamamlayabiliyorlar. Ürünleri karşılaştırma, öneride bulun­ma ve müşteriyi tanıma özel­liklerimiz sayesinde, kullanı­cılar ihtiyaçlarına tam olarak uyan ürünleri hızlıca bulabili­yor” diye konuştu.

“Sektör 2 trilyon dolara koşuyor”

Günümüzde her sektörün artık yapay zekâdan etkilendiğine dikkat çeken Malkoç şöyle devam etti: “Yapay zekâ teknolojileri tüm dünyada hızla gelişiyor. Yapılan araştırmalar 2022 yılında 428 milyar dolar hacme sahip olan küresel yapay zekâ pazarının bu yıl 515 milyar doları aşacağını gösteriyor. 2030 yılında ise bu alanın 2 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Yapay zekânın her sektörde yarattığı derin etkiler de günlük yaşantımızda her geçen gün daha fazla kendisini gösteriyor. Alışverişten sağlığa, bankacılıktan lojistiğe kadar pek çok alanda etkisini artıran yapay zekâ teknolojisinin otonom araçlarla birleşmesi, akıllı ulaşım sistemlerini de öne çıkarıyor.”