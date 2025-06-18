Otomotiv sektörü, yılın ilk 5 ayında 16 milyar 581 milyon 107 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin otomotiv sektöründeki yükselişi dikkati çekiyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sektörü, yılın ilk 5 ayında 16 milyar 581 milyon 107 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs dönemi ihracatını gerçekleştirdi.

Bu dönemde otomotiv sektörünün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarken, sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 17,2 olarak hesaplandı.

Türkiye'nin toplam ihracatı ise bahsedilen dönemde yıllık bazda yüzde 3,5 artış göstererek, 110 milyar 947 milyon 201 bin dolar oldu. Mayıs ayında da ihracat, yüzde 2,7 artarak 24 milyar 834,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya'ya

Yılın ocak-mayıs döneminde, otomotivde en fazla ihracat 2,6 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 1,8 milyar dolarla Fransa, 1,7 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1,5 milyar dolarla İspanya ve 1,3 milyar dolarla İtalya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında da Almanya zirvede yer aldı. Bu dönemde otomotiv sektörünün ülkeye dış satımı 528,9 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi, 460,8 milyon dolarla İspanya, 354,6 milyon dolarla Slovenya, 178,1 milyon dolarla Romanya, 149,6 milyon dolarla Belçika izledi.

Otomotiv sektörü, Slovenya'ya 913,1 milyon dolarlık, Romanya'ya 601,7 milyon dolarlık ve Belçika'ya 699,8 milyon dolarlık ihracat yaptı.

En fazla ihracat Kocaeli'den

İl bazında bakıldığında, bahsedilen dönemde otomotiv sektöründe en fazla ihracat 5,2 milyar dolarla Kocaeli'den gerçekleşti.

Aynı dönemde İstanbul'dan 3 milyar 572,3 milyon dolar, Bursa'dan 3 milyar 564,5 milyon dolar, Sakarya'dan 1,8 milyar dolar, Ankara'dan 642,7 milyon dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

Sektörün ihracatı salgın sonrasında artmaya devam etti

Öte yandan, Türkiye son yıllarda hem tamamlanmış otomotiv hem de tedarik sanayisinde dünya genelinde önemli bir konuma yükseldi. Özellikle küresel talebin azaldığı salgın dönemi ve takip eden yıllarda otomotiv endüstrisi dış satımda hız kazandı. Yılın ocak-mayıs döneminde otomotiv endüstrisinin dış satımı rekor seviyeye ulaşırken, önceki yılların aynı dönemlerinde izlenen istikrarlı yükselişini sürdürdü.

Buna göre, 2024'ün ocak-mayıs döneminde otomotiv ihracatı 15,1 milyar dolar, 2023'te 14,3 milyar dolar, 2022'de 12,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.