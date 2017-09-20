"2. elde yeni düzenleme ile güvensizlik giderilecek"

20 Eylül 2017

Otoshops Genel Müdürü Tuğrul Denizaşan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından açıklanan "İkinci el otomotiv yönetmeliği" hakkında araçların nitelikleri artık tam olarak beyan edilecek ve sektördeki güvensizliği ortadan kaldıracak dedi.

Denizaşan 2. El sektöründeki güvensizlik probleminin ortadan kalkması anlamında atılmış çok önemli olan bu adımı desteklediklerini belirterek şunları söyledi:

“2. el otomotiv pazarı, sıfır araç pazarına göre daha büyük bir Pazar. Ancak böyle büyük bir pazarda oluşan güvensizlik sorunu 3 ana nedene dayanmaktadır. Araçlardaki kaporta, kilometre, yürüyen ve mekanik aksamdaki durumun doğru olarak alıcı tarafa bildirilmemesi, sahtekarlıklar ve dolandırıcılık. Son olarak da merdivenaltı tabir edilen yetkisiz ve belgesiz bir şekilde bu sektörde faaliyet gösteren kişiler nedeniyle ortaya çıkan vergi kaybı. Bu yönetmelik, bu işi kimlerin, nasıl ortamlarda yapabileceğini düzenlemektedir. Aynı şekilde araçla ilgili kaporta, motor, yürüyen aksam gibi konularda net bilgilerin söylenmesi, ekspertiz raporu ve belli bir kilometreye kadar garanti verilmesi güvensizliğin giderilmesi anlamında önem taşımaktadır. Bu yönetmelik sayesinde araçların nitelikleri artık tam olarak beyan edilecektir”