2024'te en çok hangi otomobil markası sattı? Fiat, Renault ve Ford ilk üçte, işte son durum...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), nisan ayındaki otomotiv satışlarını açıkladı. ODMD verilerine göre, Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 azalarak 75 bin 919 adet oldu.

Nisan ayında otomobil satışları önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 28,6 azalarak 14 bin 471 adet oldu.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde ise geçen yıla göre yüzde 16,62 oranında artarak 294 bin 837 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,2 azalarak 76 bin 601 adet oldu.

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, markaların 2024’ün ilk dört ayındaki performanslarını paylaştı. Buna göre; Fiat’ın toplam satışlardaki liderliği devam ediyor. Fiat’ı Renault ve Ford takip ediyor.

Otomotiv sektörünün uzun yıllardır takip eden Özpeynirci, markaların son üç yıllık Nisan ayı rakamlarını da karşılaştırmalı olarak yayınladı. Hemen hemen tüm markalarında satışlarında ciddi düşüş dikkat çekerken, geçen yıl satışı olmayan Chery ve Togg ilk 10’da yer aldı.

2024'ün ilk dört ayında markaların satış adeti ve pazar payı ortalaması şöyle:

* İtalyan Fiat 49 bin 386 satışla lider konumda ve pazar payının yüzde 13,30’a hakim.

* İkinci sıradaki Fransız Renault 42 bin 858 satışa pazar payının yüzde 11,54’üne sahip.

* Ford ise 28 bin 263 satışla üçüncü sırada bulunuyor. Amerikan Ford’un pazar payı hakimiyeti ise yüzde 7,61.

* Pazar payının yüzde 6,83'üne sahip olan Alman Volkswagen, 25 bin 374 satış ile dördüncü sırada.

* Beşinci sırada ise 20 bin 900 satış ve yüzde 5,63'lük pazar hakimiyeti ile Fransız Peugeot bulunuyor.

* Elektrikli otomobil sektörünün yükselen yıldızı Çinli Chery ise yüzde 5,60'lık pay ve 20 bin 782 satış ile altıncı sırada.

* Yedinci sırada yüzde 5,45'lik bir pazar payı ve 20 bin 225 satış ile Japon Toyota yer alıyor.

* Bir başka Fransa menşeili marka Citroen ise 20 bin 117 satış ve yüzde 5,42 pay ile sekizinci sırada.

* Güney Koreli Hyundai ise yüzde 5,16'lık pazar payı ve 19 bin 176 satış ile dokuzuncu.

* Alman Opel ise 18 bin 207 satış ve 4,90'lık pazar hakimiyeti ile onuncu sırada yer alıyor.