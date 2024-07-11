"3 yıl içinde en çok satan 3 markadan biri olacağız"
Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatırıma hazırlanan Çinli BYD, Manisa’da yapılacak fabrikada üretime 2026 yılından önceye geçmeye hazırlanıyor. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, üç yıl içerisinde Türkiye’nin en çok satan ilk üç markasından biri olmayı hedeflediklerini söyledi.
Volkan DEMİRKUŞAK
Türkiye’ye 27 yıl sonra ilk kez doğrudan yatırıma gelen otomotiv markası olan Çinli elektrikli otomobil üretici BYD, hedeflerini açıkladı. Manisa’ya 1 dolar yatırımla otomobil fabrikası ve Ar-Ge merkezi kurmaya hazırlanan BYD, önümüzdeki 3 yılda Türkiye’de en çok satan 3 markadan bir olmayı hedefliyor.
Markanın Türkiye Distribütörü ALJ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt ve BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun toplantı düzenleyerek üretim süreci hakkında bilgi verdi. Ali Haydar Bozkurt, BYD’nin tek başına bir otomobil markası olarak adlandırılmaması gerektiğini bir inovasyon şirketi olarak da öne çıktığını söyledi. Markanın yatırım kararı sürecinin çok kısa sürede gerçekleştiğini ifade eden Bozkurt, yatırımın 4 gün önce atılan imzalarla kesinleştiğini söyledi.
Çinli markaların yeni teknolojilerle dünyaya açılmayı hedeflediklerinden söz eden Bozkurt, “Daha önceki değerlendirmelerde de hep söyledim. Eğer Avrupa’ya ve globala açılmak istiyorlarsa, en doğru adres Türkiye” dedi. Ali Haydar Bozkurt, sözlerine şöyle devam etti: “Umarım bu karar diğer Çinli markaları da tetikleyecektir. Hatta diğer coğrafyadaki markalar için Türkiye’deki yatırımın başarıyla sonuçlanması onların da Türkiye’yi yatırım radarına alacağına inanıyorum.”
“150 bin adetlik üretim genişleyecek”
BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, yatırımın 27 yıl sonra Türkiye’ye gelmiş en önemli otomotiv yatırımı olduğunu kaydetti. Ergun “5 binin üzerinde istihdam sağlayan bir yatırım olacak. 1 milyar dolar civarında bir yatırım düşünülüyor. 150 bin kapasite var; ama bu kapasiteyi başlangıç kapasitesi olarak söylemek lazım. Daha sonra bu kapasite genişleyecektir. Yer Manisa olarak netleşti. Çok ciddi bir şekilde Türkiye’ye teknoloji transferi de olacaktır” şeklinde konuştu.
Yatırım planlarının ‘agresif’ denebilecek şekilde hızlanacağını belirten Ergun, model sayısının hızla artacağına dikkat çekti. Bu yıl bilmeden iki modele ilave başka bir modelin satışına başlanabileceğini aktaran Ergun, “İki model Atto ve Seal U. Bu senenin sonunda satış hedefimiz 10 binli adetlere ulaşabilir” ifadelerini kullandı. Ergun, üç yıl içerisinde Türkiye’nin en çok satan ilk üç markasından biri olacaklarını bildirdi. Bayi sayısını belirsizlik yaşanan dönemde artırma sürecine girmediklerini belirten Ergun, “Yatırım oluşana kadar bayi sayımız artmadı ama bundan sonrasında artacak. Şu an 10 olan bayi sayısı yıl sonunda 20’ye çıkabilir” şeklinde konuştu.
“Fabrikayı hızla bitirmek istiyoruz”
Manisa’da yapacakları fabrikada üretimin öne çekilmesi için de çalışacaklarını açıklayan Ergun, “Üretim yatırımı 2026 yılının sonuna kadar diye imzalandı. Ama anlaşmada yazılan sürenin yanı sıra BYD, kendi içinde daha hızlı bitirmeyi amaçlıyor. Benim inancım ve BYD Global’in hedefi üretim tarihinin bir parça daha öne çekmek. BYD çok hızlı bir firma, çok dikey bir üretim sistemi var. Cam ve lastik hariç her şeyi kendi üretiyor. Karar verdiği andan itibaren bunları çok hızlı yapabiliyor” ifadelerini kullandı.
“BYD diğer markalara öncülük edecek”
İsmail Ergun, fabrikada üretilecek modeller belli olmadığını kaydetti. Ergun, “Hem elektrikli hem hibrit araçlar olabilir. BYD Türkiye’ye çok güçlü girecek. Bugünkü denge değişecek. BYD yatırımın diğer markalara yol açtığını söyleyebilirim. BYD yatırımı öncü oldu, diğer markaların da yolunu açtı diyebilirim” ifadelerini kullandı. Son çıkan tebliğden muaf olacaklarının altını Çizen Ergun, “Elektrikli araç ithalatı yapabileceğiz. Vergi muafiyeti yatırım kararını belki hızlandırmış olabilir ama pazarda yeri olan Türkiye hep öne çıktı” dedi.